Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey

Kuyucak Koey, Türkei

von €115,000

KOMPLEX DES WOHNES UND DES ECHTEN HANDELSSTAATS IM SUPERIOR 📍 In Iskele wird in einer Entfernung von 2 km vom Meer ein neuer Komplex gebaut. Da sich der Komplex in der Stadt befindet, gibt es die gesamte lebenslange Infrastruktur wie Geschäfte, Apotheken, Kliniken, Schulen, Märkte, Tankstellen, Banken, Cafés, Restaurants und mehr. 🏘 Das Projekt umfasst 12 gewerbliche und 24 Wohnimmobilien. OBJEKTE ART: 1 म ?? Gewerbeimmobilien für Lebensmittel 2 Etagen, Fläche 190 m2 329.000 £ -359.000 £ 2 म ?? Wohnung 1 + 1 mit Dachterrasse Fläche 60 m2 115.000 £ -135.000 £ 3 म ?? Flottenwohnung 2 + 1 mit Pool 2 Etagen, Fläche 98 m2, privater Pool 19 m2, Garten 135.000 £ -160.000 £ 💸 ZAHLUNGSPROGRAMM: 30% im Voraus 30% Stakeholder-Gebühr vor Schlüssel 40% nach Erhalt der Schlüssel 🏁 Inbetriebnahme: Januar 2025.