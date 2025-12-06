  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ümraniye
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Ümraniye, Türkei

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Istanbul Umraniye Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Umraniye Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Umraniye Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Umraniye Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Umraniye Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Umraniye Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Umraniye Apartment Compound
Ümraniye, Türkei
von
$238,488
Warum dieses Eigentum 谷؟ Leben im Herzen der malerischen Natur, in einem Stadtgebiet mit vielen der schönsten Parks der Stadt. Ein Projekt mit hohem Investitionswert; Es befindet sich in einem wichtigen Bereich neben den Finanz- und Geschäftszentren. Es befindet sich in einer privilegierte…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Alle anzeigen Wohnanlage Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Wohnanlage Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Doga Sokak, Türkei
von
$440,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Dies ist ein einzigartiges und einziges Projekt mit einem solchen Konzept und bietet einen neuen Lebensstil, sowohl komfortabel als auch mit der Natur verbunden, im beliebten Bereich von Ümraniye neben dem Finanzzentrum von Istanbul.Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 23.000 m2, w…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Wohnanlage One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Wohnanlage One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Wohnanlage One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Wohnanlage One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Alle anzeigen Wohnanlage One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Wohnanlage One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Ümraniye, Türkei
von
$263,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Überprüfen Sie mit unseren Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise von Wohnungen.Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 12.600 m2, der Komplex besteht aus 7 Wohnblöcken, insgesamt 387 Wohnungen von verschiedenen Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1, mit einer Fläche von 69 m2 bis 239 m2.Das…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project
Alle anzeigen Wohngebäude Asian Istanbul apartments project
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project
Ümraniye, Türkei
von
$314,010
Warum dieses Eigentum 谷؟ Laut Forbes die höchsten Standards für Unterkünfte und die höchste potenzielle Kapitalrendite in der Region. Strategische Lage auf der asiatischen Seite von Istanbul, einfacher Transport. Eine reiche Umgebung mit wichtigen Einrichtungen wie Einkaufszentren, Sportze…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Umraniye Tower Apartments Istanbul
Wohngebäude Umraniye Tower Apartments Istanbul
Wohngebäude Umraniye Tower Apartments Istanbul
Wohngebäude Umraniye Tower Apartments Istanbul
Wohngebäude Umraniye Tower Apartments Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Umraniye Tower Apartments Istanbul
Wohngebäude Umraniye Tower Apartments Istanbul
Ümraniye, Türkei
von
$50,755
Warum dieses Eigentum 谷؟ Der Projektstandort ist auf der asiatischen Seite der Stadt der beiden Kontinente unverwechselbar. Es befindet sich in der Nähe des Internationalen Finanzzentrums von Istanbul zwischen Atasehir und Umraniye und ist daher von großer Investitionssache. Einfacher Zuga…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Ümraniye, Türkei
von
$415,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Dies ist ein einzigartiges und einziges Projekt mit einem solchen Konzept und bietet einen neuen Lebensstil, sowohl komfortabel als auch mit der Natur verbunden, im beliebten Bereich von Ümraniye neben dem Finanzzentrum von Istanbul.Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 23.000 m2, w…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Ümraniye, Türkei
von
$456,630
Wir bieten neue Wohnungen mit Balkonen. Die Residenz verfügt über Hallen- und Außenpools, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Türkisches Bad, Joggingwege und Sportplätze, Gärten und Kinderspielplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich im Zentrum des asiatischen Te…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Wohnanlage A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Wohnanlage A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Wohnanlage A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Wohnanlage A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Alle anzeigen Wohnanlage A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Wohnanlage A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Ümraniye, Türkei
von
$415,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Dies ist ein einzigartiges und einziges Projekt mit einem solchen Konzept und bietet einen neuen Lebensstil, sowohl komfortabel als auch mit der Natur verbunden, im beliebten Bereich von Ümraniye neben dem Finanzzentrum von Istanbul.Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 23.000 m2, w…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Wohnanlage 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Wohnanlage 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Wohnanlage 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Wohnanlage 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Alle anzeigen Wohnanlage 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Wohnanlage 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Ümraniye, Türkei
von
$440,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Zwei-Zimmer-Wohnungen mit eigenem Garten und Dachterrasse zum Verkauf.Ein einzigartiges Projekt mit einem solchen Konzept, bietet einen neuen Lebensstil, sowohl komfortabel als auch verbunden mit der Natur, befindet sich im beliebten Bereich von Ümraniye neben dem Finanzzentrum von Istanbul.…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Ümraniye, Türkei
von
$271,510
Warum dieses Eigentum 谷؟ Hier können Sie die schönsten Sehenswürdigkeiten und Denkmäler sowie die bezaubernde Natur der anatolischen Seite Istanbuls genießen. Es liegt in der Nähe des Bosporus, der internationalen Straße E-80 und der Autobahn TEM. Ein komfortables und lebendiges Leben mit …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with garden and lake view, near Çamlıca Tower, Umraniye, Istanbul, Turkey
Ümraniye, Türkei
von
$876,039
Das Projekt besteht aus zwei Teilen:1) Wohngebäude mit mittleren Risiken: 17 Blöcke, 491 Wohnungen mit 2-4 Schlafzimmern.2) Hochturm: 43 Etagen, 547 Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Es gibt auch einen 25.000 m2 großen Garten, einen See und Wasserkörper mit einer Gesamtfläche von 6.000 m2.Auss…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex surrounded by park, near the International Financial Center, Istanbul, Turkey
Ümraniye, Türkei
von
$924,039
Wohnkomplex umgeben von Grün, in der Nähe des International Financial Center (das 7. größte der Welt) und der U-Bahn-Station.Der Komplex mit funktionellen und komfortablen Details: große Balkone, Abstellräume, Arbeits- und Freizeitplätze, Restaurant, Klassenzimmer, ein Ort für Yoga-Kurse, Sa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Ümraniye, Türkei
von
$350,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit und Kosten der Apartments mit unseren Spezialisten.Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 13.000 m2, der Komplex besteht aus 6 Wohnblöcken, insgesamt 343 Wohnungen von verschiedenen Layouts von 1 + 1 bis 3 + 1, mit einer Fläche von 74 m2 bis 174 m2.Da…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Ümraniye, Türkei
von
$1,00M
Der Wohnkomplex ist als eine kleine Stadt mit einer privilegierten Lage - in der Nähe des neuen International Financial Center, in einem der dynamischsten Gegenden des asiatischen Teils von Istanbul.Das Projekt verfügt über risikoarme Wohngebäude, einen großen Stadtpark mit Wanderwegen und F…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Ümraniye, Türkei
von
$298,452
Die Residenz verfügt über einen Innenpool, eine große Garage, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Kinderspielplatz, einen Basketballplatz.Abschluss:1. Stufe: 30/06/20242. Etappe: 30/12/20243. Etappe: 30/12/2025.Vorteile Geeignet für Staatsangehörigkeit.Lage und Infrastruktur in der Nähe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Ümraniye, Türkei
von
$248,710
Das Konzept besteht aus 2 Touren, die an jeder Fassade 200 Bäume haben. An jeder Ecke gibt es grüne und bunte Balkone.WohnbereichQuadratSchwimmbadFitnessraum mit Yoga und Pilates BereichenSpaHamamSupermarktBoutiquenCafésBlick auf den WaldLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen