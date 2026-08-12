Die Möglichkeit, in einem Erholungsort mit einem wunderbaren Klima und einer sicheren Umgebung zu leben, macht Immobilien in der Türkei bei Ausländern sehr beliebt. Es wird sowohl zu Investitionszwecken als auch für den persönlichen Wohnsitz erworben.

Vorteile des Immobilienkaufs in der Türkei

Es ist durchaus realistisch, in der Türkei für einen angemessenen Betrag einen hohen Lebensstandard zu erreichen. Nicht weniger wichtig sind die Vorteile für potenzielle Käufer von Immobilien:

Eine breite Palette von Wahlmöglichkeiten.

Geringe Erwerbskosten: diese betragen nicht mehr als 5-6% des Wertes des Objekts.

Hochwertige Wohnimmobilien.

Angemessene Preise: der Immobilienkauf in der Türkei ist durchaus realistisch.

Investitionsmöglichkeit.

Die Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung und sogar die Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Türkische Immobilienpreise

Die folgenden Wohnimmobilien werden auf dem Primär- und Sekundärmarkt zum Verkauf angeboten:

Studios und Wohnungen mit 1-3 Zimmern in neuen Wohnkomplexen des Bauträgers.

Wohnungen mit einer Grundfläche ab 100 qm.

Penthäuser mit Panoramablick und Terrassen.

Villen und freistehende Häuser mit 3-7 Schlafzimmern und Swimmingpools.

Duplexe: Luxuriöse Duplexe im 1. und obersten Stockwerk von Neubauten.

Townhouses: Komplexe von Flachbauten mit 2-3 Wohnungen.

Der Preis pro Quadratmeter hängt von der Lage ab: im Stadtzentrum kostet er mindestens 632 EUR und in der Umgebung — 311 EUR.

Beliebte Städte und Bezirke für den Immobilienkauf in der Türkei

Die beliebtesten Städte für diejenigen, die in der Türkei eine Immobilie kaufen möchten, sind:

Istanbul mit seinen vielfältigen Geschäftsmöglichkeiten. Die Kosten pro Quadratmeter im Zentrum Istanbuls betragen 1370 Euro, in anderen Gebieten 633 Euro.

Ankara, die Hauptstadt der Türkei. Die Infrastruktur ist nicht weniger entwickelt als in Istanbul, und die Preise sind viel niedriger: der Quadratmeterpreis liegt zwischen 460 und 758 Euro.

Antalya. In diesem großen Ferienort an der Mittelmeerküste mit einem internationalen Flughafen liegen die Quadratmeterpreise zwischen 513 und 697 Euro.

Alanya. Perfekt geeignet für einen dauerhaften Wohnsitz Resort ist berühmt für seine günstigen Preise: 625-721 Euro pro Quadratmeter.

Besonderheiten beim Kauf einer Immobilie in der Türkei

Ausländische Staatsangehörige können alle Objekte erwerben, mit Ausnahme derjenigen, die sich in strategisch wichtigen Gebieten befinden. Ansonsten ist der Kauf einer Immobilie in der Türkei nicht weiter kompliziert: Ein Reisepass und eine Steueridentifikationsnummer reichen aus, um eine Immobilie zu erwerben. Manchmal benötigen Sie ein drittes Dokument — eine Genehmigung der Militärbehörde, die bestätigt, dass die Wohnung nicht in einem geschützten Gebiet liegt. Was die Steuern betrifft, so sind sie für türkische Staatsbürger und Ausländer gleich: Der Käufer muss insbesondere 4% des Katasterwerts der gekauften Immobilie bei der Eintragung der Immobilie zahlen und danach jährlich 0,1-0,3% des Werts der Immobilie.