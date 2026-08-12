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Wohnimmobilien in Türkei

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Wohnung 2 zimmer in Maltepe, Türkei
Premium Premium
Wohnung 2 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der U-Bahn in Maltepe, Istanbul Maltepe liegt auf der anat…
$304,821
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Wohnung 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Premium Premium
Wohnung 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Seltene eingeschossige Villa mit Meerblick in Kargıcak auf 700 m² Grundstück Wer eine Villa …
$443,595
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Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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INEST HOMES
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Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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INEST HOMES
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Villa 5 zimmer in Ölüdeniz, Türkei
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Villa 5 zimmer
Ölüdeniz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Diese neue Premium-Villa in einer der malerischsten Gegenden von Fethiye bietet die perfekte…
$500,000
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Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
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Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
MwSt.
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Doga Kececioglu
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Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,340
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INEST HOMES
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Wohnung 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/7
Neue Wohnanlage in Antalya | Die erste Rate beträgt nur 35% | Rate für 10 MonateModerne Immo…
$115,500
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/7
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altintas, einer der vielversprechendsten Gegenden von…
$192,000
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/7
Wir sprechen nicht von einer Wohnung, sondern von Gewerbeimmobilien: Sie erwerben einen Ante…
$30,883
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/14
Lavinya Concept ist ein moderner Wohnkomplex und besteht aus 3 Blöcken von 14 Etagen. Das Ho…
$171,023
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Im Gegensatz zu den vielen risikoreichen Entwicklungen in der Region Alanya, ist The Maris P…
$205,228
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Wohnung 3 zimmer in 142 Sokak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
142 Sokak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 17/28
SEMBOLSTELLE17. Stock, 2+1, 125 m2, mit eckigem (L-förmigen) BalkonWandergebiet, soziale Inf…
$135,000
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Doppelhaus 3 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/3
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Golfplätzen in Antalya Belek Die Wohnun…
$188,204
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Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$198,595
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$103,916
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Doppelhaus 3 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in zentraler Lage in Maltepe, Istanbul, nahe der Küste und einem Einkaufszentrum M…
$345,233
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 15
Apartments 2+1 in einem neuen Komplex in Mersin, CesmeliEntfernung zum Meer 500 mLaufzeit de…
$108,071
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen mit Berg und Stadtblick in einem stilvollen Komplex aus zwei Wohnblöcken mit umfan…
$137,223
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 13
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishDer Komplex besteht aus 1 BlockEntfernung zum Meer - 200 …
$101,714
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Möblierte 3-Zimmer-Wohnung in Mahmutlar mit großzügiger Wohnfläche Diese möblierte 3-Zimmer-…
$104,050
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 3+1 zum Verkauf in Alanya, KargydzhakWir bieten zum Verkauf eine geräumige zweistöckig…
$369,480
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Doppelhaus 7 zimmer in Karacabey, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$324,449
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
Eine komplett eingerichtete 1+1 Wohnung steht zum Verkauf in einer modernen Wohnanlage Best …
$117,621
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Alanya-home
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 14
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishFläche des Komplexes - 8.100 m2Der Komplex besteht aus 3 …
$101,369
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 14
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishFläche des Komplexes - 8.100 m2Der Komplex besteht aus 3 …
$107,705
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Wohnung 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen in einem neuen Komplex mit Annehmlichkeiten in Başakşehir, Istanbul Die …
$315,520
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/15
Wohnung 1 + 1 in einem Komplex mit Schwimmbad in Tomyuk, MersinBoden 15Boden 2See 400m.Blick…
$68,035
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 13
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishDer Komplex besteht aus 1 BlockEntfernung zum Meer - 200 …
$58,948
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Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 13
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishDer Komplex besteht aus 1 BlockEntfernung zum Meer - 200 …
$108,071
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Eigenschaftstypen in Türkei

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös

Die Möglichkeit, in einem Erholungsort mit einem wunderbaren Klima und einer sicheren Umgebung zu leben, macht Immobilien in der Türkei bei Ausländern sehr beliebt. Es wird sowohl zu Investitionszwecken als auch für den persönlichen Wohnsitz erworben. 

Vorteile des Immobilienkaufs in der Türkei

Es ist durchaus realistisch, in der Türkei für einen angemessenen Betrag einen hohen Lebensstandard zu erreichen. Nicht weniger wichtig sind die Vorteile für potenzielle Käufer von Immobilien:

  • Eine breite Palette von Wahlmöglichkeiten.
  • Geringe Erwerbskosten: diese betragen nicht mehr als 5-6% des Wertes des Objekts.
  • Hochwertige Wohnimmobilien.
  • Angemessene Preise: der Immobilienkauf in der Türkei ist durchaus realistisch.
  • Investitionsmöglichkeit.
  • Die Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung und sogar die Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Türkische Immobilienpreise

Die folgenden Wohnimmobilien werden auf dem Primär- und Sekundärmarkt zum Verkauf angeboten:

  • Studios und Wohnungen mit 1-3 Zimmern in neuen Wohnkomplexen des Bauträgers.
  • Wohnungen mit einer Grundfläche ab 100 qm.
  • Penthäuser mit Panoramablick und Terrassen.
  • Villen und freistehende Häuser mit 3-7 Schlafzimmern und Swimmingpools.
  • Duplexe: Luxuriöse Duplexe im 1. und obersten Stockwerk von Neubauten.
  • Townhouses: Komplexe von Flachbauten mit 2-3 Wohnungen.

Der Preis pro Quadratmeter hängt von der Lage ab: im Stadtzentrum kostet er mindestens 632 EUR und in der Umgebung — 311 EUR.

Beliebte Städte und Bezirke für den Immobilienkauf in der Türkei

Die beliebtesten Städte für diejenigen, die in der Türkei eine Immobilie kaufen möchten, sind:

  • Istanbul mit seinen vielfältigen Geschäftsmöglichkeiten. Die Kosten pro Quadratmeter im Zentrum Istanbuls betragen 1370 Euro, in anderen Gebieten 633 Euro.
  • Ankara, die Hauptstadt der Türkei. Die Infrastruktur ist nicht weniger entwickelt als in Istanbul, und die Preise sind viel niedriger: der Quadratmeterpreis liegt zwischen 460 und 758 Euro.
  • Antalya. In diesem großen Ferienort an der Mittelmeerküste mit einem internationalen Flughafen liegen die Quadratmeterpreise zwischen 513 und 697 Euro.
  • Alanya. Perfekt geeignet für einen dauerhaften Wohnsitz Resort ist berühmt für seine günstigen Preise: 625-721 Euro pro Quadratmeter. 

Besonderheiten beim Kauf einer Immobilie in der Türkei

Ausländische Staatsangehörige können alle Objekte erwerben, mit Ausnahme derjenigen, die sich in strategisch wichtigen Gebieten befinden. Ansonsten ist der Kauf einer Immobilie in der Türkei nicht weiter kompliziert: Ein Reisepass und eine Steueridentifikationsnummer reichen aus, um eine Immobilie zu erwerben. Manchmal benötigen Sie ein drittes Dokument — eine Genehmigung der Militärbehörde, die bestätigt, dass die Wohnung nicht in einem geschützten Gebiet liegt. Was die Steuern betrifft, so sind sie für türkische Staatsbürger und Ausländer gleich: Der Käufer muss insbesondere 4% des Katasterwerts der gekauften Immobilie bei der Eintragung der Immobilie zahlen und danach jährlich 0,1-0,3% des Werts der Immobilie. 

Leitfaden für den Kauf von Immobilien in der Türkei

Hauskauf in der Türkei 2025: Marktübersicht und Immobilienpreise in der Türkei 2025 nach Regionen
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Leben und Staatsbürgerschaft in der Türkei: Interview mit einem Immobilienmakler in Izmir
Leben und Staatsbürgerschaft in der Türkei: Interview mit einem Immobilienmakler in Izmir

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in der Türkei

Wie hoch sind die durchschnittlichen Immobilienpreise in der Türkei?

Der Preis einer Immobilie in der Türkei wird durch ihre Lage bestimmt. Die teuersten Immobilien befinden sich in beliebten Urlaubsorten (Bodrum, Antalya, Alanya) und in der Hauptstadt Istanbul. Hier kostet ein Quadratmeter etwa 3-4 Tausend Euro. In anderen Regionen liegen die Kosten zwischen 1 und 3 Tausend Euro.

In welchen Städten lohnt es sich, eine Immobilie in der Türkei zu kaufen?

Für den Sommerurlaub können Sie eine Unterkunft in Antalya und Alanya in Betracht ziehen, das sind am weitesten entwickelten Urlaubsgebiete des Landes. Wenn der Umzug mit einer Beschäftigung oder einer angesehenen Ausbildung zusammenhängt, ist Istanbul der richtige Ort dafür.

Welche Einschränkungen und besonderen Bedingungen gelten für Ausländer, die Immobilien kaufen, in der Türkei?

Ausländer können im ganzen Land Immobilien erwerben, mit Ausnahme einiger strategisch wichtiger Gebiete. In Mehrfamilienhäusern dürfen sie eine Wohnung kaufen, die nicht mehr als 10% des Gesamtpreises des Gebäudes ausmacht.

Sind Immobilien in der Türkei aus der Ferne zu verkaufen?

Ja, Ausländer können Immobilien kaufen, ohne ins Land zu kommen. Die Geschäfte werden über Immobilienagenturen abgewickelt, die in allen Phasen des Kaufs professionelle Unterstützung bieten. Viele Verkäufer nutzen Immobilienplattformen, um Immobilien in der Türkei zu verkaufen.
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