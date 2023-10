New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey

Yesiloez, Türkei

von €102,693

43–66 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Sunray I ist ein moderner Komplex für ein komfortables Leben am Mittelmeer zu einem erschwinglichen Preis. Das Projekt befindet sich in dem neuen, sich aktiv entwickelnden Gebiet von Alanya mit perfekter Ökologie - Demirtashe. Es gibt alles Notwendige für das Leben: Bildungseinrichtungen, medizinische Einrichtungen, Geschäfte, Einkaufszentren. Die Vorteile dieser Gegend sind saubere Strände, der ideale ökologische Zustand der Region und niedrigere Preise. Das Projekt ist ein neunstöckiges Gebäude in modernem Stil, in dem sich 62 Apartments mit einer Vielzahl von Planungslösungen befinden: 1 1, Maisonetten 2 1 und Penthäuser 4 1 mit beeindruckenden Artenmerkmalen. Infrastruktur: Die reiche Infrastruktur des Wohnkomplexes wird dazu beitragen, das Leben und die Entspannung in vollen Zügen zu genießen. Es verfügt über einen Innenpool, eine Sauna, ein Hamam, eine Lobby, Billard, ein Kino, einen Tagungsraum, ein Kinderspielzimmer, ein Fitnesscenter, einen Pool, ein Kinderbecken, einen Ruhebereich, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz und Minigolf, Ruhebereich. Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. - Ausländische Immobilien von zuverlässigen Entwicklern aus 3 Millionen Rubel. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte ausländischer Immobilien heute!