Wohnkomplex Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.

Yaylalı, Türkei

Warum dieses Apartment in Alanya, Kestel kaufen? - First-Line-Apartments - Ein modernes Außen- und Innendesign - Lage; In der Nähe von sozialen Annehmlichkeiten und Geschäften Dieses Anwesen mit Meerblick befindet sich in Kestel, Alanya. In der Nähe des Strandes und lokaler Annehmlichkeiten …