Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey

Marmararegion, Türkei

von €250,617

Übersicht: ein prestigeträchtiges Wohnprojekt in einem Regenerationsviertel mit bevorstehenden On-Demand-Projekten. Es liegt in der Nähe des Stadtzentrums und die Reise in benachbarte Stadtteile dauert nur wenige Minuten. Investieren Sie in dieses Projekt und maximieren Sie die Lebensqualität. Warum diese Immobilie kaufen: Hohe Mieteinnahmen und Kapitalrendite Angemessene Preise und geeignet für türkische Aufenthaltserlaubnis Geräumige Terrassen Das Hotel liegt in einer Gegend mit hohem Kapitalzuwachs Ort: Das Hotel liegt im Stadtteil Kagithane, einem Gebiet, das große Fortschritte beim Aufbau moderner Infrastrukturen macht und es zu einem gewünschten Ziel für Investoren macht, die in zentraler Lage von Istanbul leben möchten. Kagithane hat einen Straßennetzvorteil, da die Autobahn TEM und die Autobahn E-5 durch den Bezirk führen. Die Gemeinde Kagithane macht es auch lohnenswert, in diesem Bezirk mit Maßnahmen zu leben, die sie ergriffen haben, um Sicherheit und Frieden in ihren Stadtteilen zu gewährleisten. Hauptmerkmale von Wohnung und Ausstattung: - Sicherheit rund um die Uhr - Empfangsservice und 24-Stunden-Zimmerservice - Erholungsgebiete - Kinderspielzimmer - Spielzentrum - Parkservice -Concierge - Alle Sportlounge - Fitnessstudio - Reinigungsservice und Haushaltung - Mietwagen - IT-Support - Cafés und Restaurants - Gesundheitsdienste Preisgestaltung und Verfügbarkeit: 1 + 0 gemessen ab 55 m2 und die Preise beginnen bei 272.000 USD 1 + 1 gemessen von 90m2 und die Preise beginnen bei 494.000 USD 2 + 1 gemessen ab 128 m2 und die Preise beginnen bei 544.500 USD