Fatih, Türkei

Haben Sie jemals ein Haus als 150 Jahre alte Fabrik gehabt? Willst du die Seele der Geschichte vor dem Schlafengehen riechen? Denken Sie, dass es nur in Filmen oder Netflix möglich ist? Ich denke, Sie haben keine Ahnung, was in Istanbul möglich sein kann. Die alte Eisenbahnwartungsstation w…