  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Marmararegion
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Marmararegion, Türkei

Istanbul
12
Beylikduzu
49
Kagithane
38
Sariyer
34
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Modern Finance Center Towers
Wohnanlage Modern Finance Center Towers
Wohnanlage Modern Finance Center Towers
Wohnanlage Modern Finance Center Towers
Wohnanlage Modern Finance Center Towers
Alle anzeigen Wohnanlage Modern Finance Center Towers
Wohnanlage Modern Finance Center Towers
Atasehir, Türkei
von
$533,941
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 49
Neben dem Istanbul Finance Center in "REAL" Ataşehir wird jetzt ein neues Mix-Use-Lebenskonzept mit staatlicher Garantie eingeführt!!! Jetzt wird das Istanbul International Finance Center von der türkischen Regierung als Megaprojekt in Atasehir gebaut. Es werden 100.000 Personen der türkisc…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$507,367
Die Residenz verfügt über eine Terrasse, einen Pool, eine Sauna und ein Fitnesscenter, ein Kino, einen Konferenzraum, einen Kinderspielplatz, Sicherheit, einen Grünbereich, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Stadtzentrum …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$1,39M
Neue Wohnanlage im Elitegebiet von Kadikoy auf der anatolischen Seite von Istanbul mit Villen und modernen Hochhäusern.Der Komplex bietet Apartments mit verschiedenen Layouts 2+1, 3+1, 4+1 von 117 m2 bis 350 m2.Ausstattung: Freibad, Spa, Billardraum, Fitnessraum, Café, Schutzbereich.Lage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
John TaylorJohn Taylor
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Türkei
von
$160,582
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist ein Luxusprojekt mit herrlichem Blick auf das Meer, den See und die Stadt. Es befindet sich in einer privilegierten geografischen Lage in der Nähe der Bus- und Metrobus-Stationen. Das Verbundgebiet ist eines der wichtigsten Immobilieninvestitionsgebiete in d…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Türkei
von
$218,105
Fläche 85 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich in der Gemeinde Avcilar. Es zeichnet sich durch einen angenehmen Meerblick und weite Grünflächen aus. Es gibt integrierte Sozial- und Unterhaltungsmöglichkeiten und -dienste. Der Standort befindet sich in der Nähe mehrerer arabischer und i…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
85.0
160,000
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$512,963
Die Residenz verfügt über Sicherheit, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe eines Krankenhauses, 5 Minuten von einer U-Bahn-Station und 25 Minuten vom Flughafen entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Türkei
von
$129,076
Warum dieses Eigentum 谷؟ Kleine Wohnungen in Istanbul zum Verkauf mit einfachen Zahlungsplänen. Angrenzend an eine der berühmtesten Geschäftsstraßen Istanbuls. Eine zentrale Lage in der Nähe der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Geeignet für diejenigen, die eine ruhige Residenz i…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Türkei
von
$502,393
Das Konzept eines Landhauses im Stadtzentrum von einem der zuverlässigsten Entwickler in der Türkei!Wir bieten eine Wohnung mit Blick auf den Belgrader Wald, Dachgärten und große Terrassen in einem einzigartigen Projekt, das die Möglichkeit gibt, in einem Landhaus im Zentrum der Metropole zu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Türkei
von
$248,710
Die Residenz verfügt über Fitness-Studios und Outdoor-Sportplätze, eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemKlimaanlageFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befin…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$328,296
Die Residenz verfügt über einen Fußballplatz, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, Kinderspielplätze, ein Café und ein Restaurant, einen Grünbereich, einen Pavillon, einen Grillplatz, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, ein S…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$1,24M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$664,751
Wir bieten prestigeträchtige Apartments mit gepflegten Terrassen und Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Pool, Kinderspielplätze, Fitnessstudios, ein rund um die Uhr Sicherheitssystem, einen überdachten Parkplatz, angelegte Grünflächen.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheiz…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Güneşi
Wohnanlage Zeray Güneşi
Wohnanlage Zeray Güneşi
Wohnanlage Zeray Güneşi
Wohnanlage Zeray Güneşi
Alle anzeigen Wohnanlage Zeray Güneşi
Wohnanlage Zeray Güneşi
Başiskele, Türkei
von
$154,411
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Zeray bietet einen Mehrwert für das Leben in den wertvollsten Bezirken von Kocaeli und eröffnet erneut einen wertvollen Platz im Herzen von Başiskele. In Zeray Güneşi sind die unteren Stockwerke Gartenduplex, der 1. und 2. Stock sind reguläre Wohnungen und die oberen Stockwerke sind Dachdupl…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$1,23M
Wir bieten Apartments mit großen Gärten, Terrassen, malerischen Blick auf Bosporus, die Stadt und grüne Umgebung.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Innenpool, Lounge-Bereiche, Gehwege, einen Fitnessraum, ein Türkisches Bad und einen Dampfraum, einen Tiefgaragenplatz, Grünf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Türkei
von
$133,309
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich inmitten der bedeutendsten Stadtentwicklungs- und Immobilieninvestitionsprojekte, die Beylikduzu auszeichnen. Es befindet sich neben dem Park "Valley of Life", Istanbuls größtem Park, der es zu einem Ziel für diejenigen macht, die in Immob…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Fatih, Türkei
von
$738,591
Der neue Wohnkomplex besteht aus 118 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern. Die Wohnungen haben große Fenster und hohe Decken, so wird es immer eine Menge Sonnenlicht. Der Komplex bietet seinen Bewohnern ein Fitnesscenter, einen Swimmingpool, 8 Geschäfte, einen privaten Parkplatz.Lage und I…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Türkei
von
$469,883
Warum dieses Eigentum 谷؟ Luxuriöse Apartments mit Blick auf das Marmarameer und die wunderschöne Natur der Princess Islands. In der Nähe des Meeres, der Autobahn, der U-Bahnstation und anderer Transportlinien. Es umfasst ein großes Einkaufszentrum sowie viele Einrichtungen und Dienstleistu…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Alle anzeigen Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Wohnanlage Excellent location read to move in apartments
Fatih, Türkei
von
$225,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 55 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Apartments sind in einem fertigen Block mit einer Zahlungsplan-Option verfügbar und sind bereit!Die Lage ist ausgezeichnet, in der Nähe von mehreren großen privaten Universitäten, Einkaufszentren, öffentlichen Verkehrsmitteln und nur 10 Minuten mit dem Auto vom historischen Zentrum von I…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
225,000
Immobilienagentur
NWS INVEST
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Ümraniye, Türkei
von
$271,510
Warum dieses Eigentum 谷؟ Hier können Sie die schönsten Sehenswürdigkeiten und Denkmäler sowie die bezaubernde Natur der anatolischen Seite Istanbuls genießen. Es liegt in der Nähe des Bosporus, der internationalen Straße E-80 und der Autobahn TEM. Ein komfortables und lebendiges Leben mit …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$719,888
Das Projekt besteht aus 2 Blöcken - 142 Wohnungen + 7 Villen, mit einer Gesamtfläche von 24500 m2. Dienstleistungen für Einwohner:24/7 SicherheitVideoüberwachungssystemConciergeFitnessstudioWellnessbereich: Sauna und DampfbadSpielplätze im FreienAußen-/InnenpoolsWanderwege im KomplexLage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$571,037
Die Residenz verfügt über einen Innenpool, ein Fitnesscenter, ein Dampfbad, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Café, Geschäfte und Restaurants, Konferenzräume, ein Kinderspielzimmer und einen Spielplatz, Sicherheit, Hoteldienstleistungen.Abschluss - Juni, 2024.Lage und Infrastruktur in d…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$403,268
Wir bieten möblierte medizinische Apartments und luxuriöse Apartments mit Parkplätzen und Abstellräumen.Die Residenz verfügt über Geschäfte, Cafés und Restaurants, Lounge-Bereiche und Sportplätze, rund um die Uhr Sicherheit, eine Garage.Der Wohnkomplex wird für Wissenschaftler und Ärzte, med…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$798,192
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über einen großen Park, einen Parkplatz, ein Spa-Center, einen Swimmingpool, einen Kinderspielplatz, einen Tennisplatz, einen Wohnbereich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Resta…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$805,819
Wir bieten Villen mit Gärten und Parkplätzen.EigenschaftenInnenpoolTürkisches Bad und SaunaFitnessstudioVeranstaltungsraumFreibadKinderspielplätzeLage und Infrastruktur in der Nähe Prestige MALL – 4 MinutenMall of İstanbul – 15 MinutenCollege - 5 MinutenSchulen - 7 MinutenKrankenhäuser - 5 M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Ümraniye, Türkei
von
$350,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit und Kosten der Apartments mit unseren Spezialisten.Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 13.000 m2, der Komplex besteht aus 6 Wohnblöcken, insgesamt 343 Wohnungen von verschiedenen Layouts von 1 + 1 bis 3 + 1, mit einer Fläche von 74 m2 bis 174 m2.Da…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$633,977
Das Projekt ist ein Wohnkomplex von 3 separaten Gebäuden mit Wohnungen. Das Projekt umfasst auch verschiedene Annehmlichkeiten und Infrastruktur: Innen- und Außenpools, Fitnessbereich im Freien, Sonnenterrassen, Fitnesscenter, Sauna, Tischtennis, Kinderspielplatz, Basketballplatz, Geschäfte,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$1,12M
Wir bieten Stadthäuser mit Gärten und Garagen für 2 Autos.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter und eine Sauna, Yoga- und Pilates-Bereiche.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemAufzugLage und Infrastruktur in der Nähe Belgrader Wald - 5 Minut…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Alle anzeigen Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Çekmeköy, Türkei
von
$74,716
Warum dieses Eigentum 谷؟ Der Projektbereich ist eine der schönsten und ruhigsten Gegenden der anatolischen Seite für diejenigen, die nicht in der Hektik leben möchten. Lebe im Herzen des Waldes in luxuriösen, gesunden Häusern, die die Vorteile der Stadt und den Charme der Natur verbinde…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$762,882
Wir bieten Apartments mit großen Fenstern und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Hamam, eine Sauna, Massageräume, Fitnesscenter, Geschäfte, Restaurants und Cafés.Abschluss - Juli, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 2 MinutenSchule - 2 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$461,605
Wir bieten Luxus-Wohnungen in einer Residenz mit einer Garage und rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich direkt neben der E-5 Autobahn, im Zentrum von Istanbul, nur 1 Minute entfernt von einer Schule, einem Einkaufszentrum, einem Krankenhaus, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Kagithane, Türkei
von
$91,482
Warum dieses Eigentum 谷؟ Hotelapartments in Istanbul zum Verkauf im Zentrum von Verkehrsknotenpunkten. Das Projekt befindet sich in der Nähe von Sport-, Kunst-, Einkaufs- und Unterhaltungszentren. Moderne Architektur, technische Infrastruktur und sichere erdbebensichere Konstruktion. 5-Ste…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$2,11M
Der Komplex verfügt über eine gemütliche Lobby, einen Erholungsbereich, Außenpools, Wander- und Radwege, einen Spielbereich für Kinder (bis zu 4 Jahre alt), ein SPA mit separaten Bereichen für Männer und Frauen (Schlafräume, Duschen, Türkisches Bad, Sauna, Dampfbad, Massageräume), Fitnessstu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Apartments from the leading developer of Istanbul.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments from the leading developer of Istanbul.
Wohnanlage Apartments from the leading developer of Istanbul.
Kucukcekmece, Türkei
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ein renommiertes Wohnprojekt von SİNPAŞ GYO.Das Projekt umfasst eine große Fläche von 30.000 m2 und hat eine üppige Landschaft von 18,420 m2.Das Projekt besteht aus 11 Gebäuden oder Wohnblöcken mit einer Höhe von 7 Etagen, 540 Wohnungen zum Verkauf mit Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1, Flächen vo…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartments Project
Besiktas, Türkei
von
$94,295
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist eines der wichtigsten Wohn- und Investitionsprojekte auf europäischer Seite Istanbuls. Es befindet sich an der strategischen Basin Express-Straße, die die Autobahnen TEM und E5 verbindet. Das schnelle Wachstum der Immobilienpreise in der Region macht das Pro…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Alle anzeigen Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Türkei
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 140–240 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das Projekt befindet sich in einer der angenehmsten, friedlichsten und ruhigsten Wohngegenden in Beylikdüzü. Gut gestaltete Einheiten mit atemberaubendem Meerblick und herrlichen, in die Natur integrierten Grünflächen. Beim Bau wurden die neuesten und hochwertigsten Baumaterialien verwende…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
140.0
250,000
Wohnung 3 zimmer
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Wohnung 4 zimmer
210.0
425,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kadikoy Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kadikoy Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kadikoy Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kadikoy Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kadikoy Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kadikoy Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Türkei
von
$214,028
Warum dieses Eigentum 谷؟ Die Verbindung befindet sich innerhalb einer Investitionszone und zeigt eine rasche Entwicklung von Infrastrukturprojekten. Es verfügt über Apartments mit herrlichem Blick auf die Stadt und den Camlica Hill, das bekannteste Merkmal der anatolischen Seite. Es liegt …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$658,981
Wir bieten Luxus-Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern. Einige Wohnungen haben private Gärten.EigenschaftenSchwimmbadInnenparkplatzKinderspielplatzSportanlagenAbschluss - Juni, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Sie können zu den beliebtesten und beliebtesten Einkaufszentren der Stadt gehen, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Alle anzeigen Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Wohnanlage Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Türkei
von
$180,667
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 15
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$310,688
Die Residenz verfügt über ein kleines Businesscenter mit Geschäften, Büros, Cafés und Restaurants, einen Fitnessraum, Sicherheit, Wanderwege, eine Sauna und einen Hamam, einen grünen Bereich, einen Innenpool, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Oktober 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$594,903
Wir bieten Apartments mit großen Terrassen und Blick auf den Bosporus.Die Residenz verfügt über Hallenbäder, einen Hamam und eine Sauna, ein Fitnesscenter und ein Pilates-Studio, Wander- und Joggingwege, Gärten.Abschluss - September 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Bosporus Brücke - 1…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$189,019
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Prince Islands.Die Residenz verfügt über ein modernes Sportzentrum, einen Außenpool, ein Türkisches Bad, eine Sauna und Dampfräume, einen Basketballplatz und einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Sicherheit und Conciergeservice.Lage und …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Avcilar, Türkei
von
$283,434
Warum dieses Eigentum 谷؟ Die Lage in Ispartakule, dem neuesten Stadtteil von Bahcesehir, gilt als eine der attraktivsten Gegenden für Investoren. Ein Gebiet, das von den wichtigsten Verkehrswegen, den Autobahnen TEM und E5 sowie der neuen U-Bahnstation bedient wird. Es liegt in der Nähe de…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Wohngebäude PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Wohngebäude PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Wohngebäude PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Wohngebäude PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Alle anzeigen Wohngebäude PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Wohngebäude PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Sisli, Türkei
von
$453,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Das Projekt erstreckt sich über vier Häuserblöcke und ist voller Stadt. Die mit einer zeitlosen Architektur gestalteten Wohnungsoptionen bringen Ihre Träume ins Zentrum. Unser Projekt besteht aus 1+1 2+1 3+1 einfachen Wohnungen und 2+1 3+1 4+1 Maisonette-Wohnungen. Für diejenigen, die ei…
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Besiktas, Türkei
von
$79,435
Warum dieses Eigentum 谷؟ Architekturdesigns, die die Harmonie des architektonischen Ansatzes mit der Landschaft Istanbuls darstellen. Erleben Sie ein neues Gefühl in einem geschlossenen Naturschutzgebiet. Das Projekt befindet sich in einem strategischen Bereich mit Blick auf die Hauptstraß…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$441,708
Das von der Natur umgebene Projekt ist ein modernes und umweltfreundliches Wohnraumdesign, bestehend aus 177 Stadthäusern. Alle Häuser bieten stilvolle Innenräume, elegante Landschaftsgestaltung und ein persönliches Stück Natur. Jedes Stadthaus ist durchdacht entworfen, um ihre Bewohner mit …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$542,882
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts in einer modernen und komfortablen Residenz
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$512,963
Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, Grünflächen mit Wanderwegen, Kinderspielplätze, einen Innenpool, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Sportplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 2 Minuten von einem K…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Maltepe, Türkei
von
$579,217
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Gehweite zur U-Bahn in Maltepe Maltepe liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls und ist ein Küstenbezirk, der für seinen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bekannt ist, die von vielen Teilen des Gebiets aus zu sehen sind. Der Be…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$444,569
Das Projekt besteht aus 453 Wohnungen und 47 Gewerbeeinheiten. Es gibt eine Wahl zwischen verschiedenen Layouts. Apartments mit 1-4 Schlafzimmern.Neben den Apartments bietet das Projekt einen vollen Zugang zu allen Annehmlichkeiten: Schwimmbad, Sauna, Türkisches Bad, Fitnessraum, Sportplatz,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$501,290
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Türkei
von
$418,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dieses Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar, in der Nähe der U-Bahn-Station Yenimahalle, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser.Der Komplex wird auf einem Grundstück von 49.000 m2 gebaut, von dem 65% grüner Raum ist, besteht aus 17 Blöcken, insgesamt 754 Wohnungen m…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Topkapi Istanbul Apartment Compound
Eyupsultan, Türkei
von
$435,394
Warum dieses Eigentum 谷؟ Wohnungen zum Verkauf in Topkapi Istanbul, die den Duft von Geschichte und Zivilisation ausstrahlen. Es befindet sich in zentraler Lage neben einem Netz von Haupttransportlinien in der Stadt der beiden Kontinente. Die Architektur ist mit der Natur verflochten und b…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Maslak Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Maslak Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Maslak Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Maslak Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Maslak Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Maslak Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Maslak Apartment Compound
Sariyer, Türkei
von
$720,561
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Istanbul Maslak Apartments-Projekt befindet sich in den bekanntesten Gegenden der Stadt, mit einem wachsenden Investitionswert und einem bevorzugten Ziel für Investoren. Dieses Projekt entspricht den türkischen Staatsbürgerschaftsbedingungen, die mit verschiede…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$371,664
Wohnanlage in einer der größten Gemeinden, alte, historische und zentrale Gegend, in Eyup Sultan, neben dem Goldenen Horn.Titel deed bereit, geeignet für die türkische Staatsbürgerschaft, keine Gebühr für Titel deed.27 Blöcke, jeder Block hat 10 Etagen, Wohnungstypen reichen von 1+1 bis 5+1,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Türkei
von
$134,532
Warum dieses Eigentum 谷؟ Aufgrund der Nähe zu den Hauptstraßen, Transportlinien und Express-Transporten sorgt eine einfache Navigation. Die zusammengesetzten Apartments bieten einen Panoramablick auf das Marmarameer und die umliegenden Grünflächen. Eigentumsurkunden werden direkt nach Absc…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$229,807
Wir bieten einzigartige komfortable Apartments.Die Residenz verfügt über eine Einkaufsstraße, Restaurants und Cafés, angelegte Grünflächen, einen Innenpool, einen Kinderspielplatz, einen überdachten Parkplatz, einen Fitnessraum, eine rund um die Uhr Sicherheits- und Videoüberwachung.Abschlus…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$186,035
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen grünen Bereich mit Wanderwegen, ein Fitnesscenter, einen Pool.Abschluss - Juni, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus EinbaukücheLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe des historische…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$398,051
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Fitnessraum, ein Türkisches Bad und eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen Pool, einen Garten, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 100 MeterE-5 Autobahn - 3,5 kmMaslak - 10 MinutenNeuer Flughafen -…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$912,340
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz besteht aus 62 Wohnungen, 99 Büros, einem Hotel mit 146 Zimmern, einem Einkaufszentrum. Hier finden Sie einen Parkplatz für 600 Autos, 54 Geschäfte, 18 Cafés und Restaurants.Vorteile Einzigartiges Merkmal — der (-3) Stock, mit der …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Wohngebäude Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$49,532
Warum dieses Eigentum 谷؟ Der Projektstandort ist im Zentrum von Gaziosmanpasa charakteristisch, da er eine der schönsten Regionen Istanbuls ist, in der kontinuierlich Wachstum und Entwicklung stattfinden. Das Projekt ist neben der Nähe zu mehreren Touristenattraktionen und Unterhaltungszen…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
Wohnanlage Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Türkei
von
$329,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Komplex befindet sich in der Nähe des historischen Zentrums von Istanbul, mit einem einzigartigen Blick auf das Goldene Horn, hat breite Blöcke und soziale Bereiche, ein modernes Design, das organisch in die ikonische Silhouette der Stadt passt.Das Projekt hat eine Gesamtfläche von 31,53…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$339,240
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer, den Yachthafen und eine umliegende Natur.Die Residenz verfügt über Zierbäder, Fitnessstudios, Rasenplätze, Kinderspielplätze, einen Teich, Sportplätze, einen Rosengarten und einen Obstgarten, einen Loungebereich, eine Sauna und ein Türkisches Bad…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Türkei
von
$148,582
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
Unser Projekt besteht aus 15 Blöcken und 309 Wohnungen auf einer Fläche von 30.000 m2 im Stadtteil Kartepe in Kocaeli. Es gibt Gartenboden, Optionen für Maisonetten-Wohnungen im Zwischengeschoss und auf der Terrasse von 1 + 1 bis 4 + 1. Unser Standort verfügt über ein 24-Stunden-Sicherheitss…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Wohnanlage Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Wohnanlage Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Wohnanlage Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Wohnanlage Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Alle anzeigen Wohnanlage Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Wohnanlage Ready-to-move apartments and duplexes with two bedrooms, 50 meters from the sea.
Buyukcekmece, Türkei
von
$220,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Video der Wohnung wird auf Anfrage gesendet.Wir präsentieren Ihnen eine Wohnanlage im Gebiet Buyukcekmece in der Nähe des Meeres.Der Wohnkomplex ist auf einer Fläche von 2,863 m2, besteht aus vier Blöcken, insgesamt 74 Wohnungen, mit Layouts von 1 + 1 bis 4 + 1, Flächen von 100 m2 bis 210 m2…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$440,485
Wohngebäude, ein Businesscenter, eine Straße mit Cafés, Restaurants und ein Einkaufs- und Unterhaltungszentrum, ein Hotel und ein Gesundheitszentrum werden in der neuen Wohngegend gebaut. Viele Grünflächen zum Wandern und Erholung werden auf dem Gebiet des Viertels ausgestattet.Mehr als 1,4 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,17M
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, einen Kinderpool und einen Spielplatz, ein Fitnesscenter und ein Pilates-Studio, Cafés und Restaurants, Wander- und Joggingwege, eine Sauna, einen Hamam und Massageräume.Lage und Infrastruktur in der Nähe …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Türkei
von
$583,970
Das Projekt befindet sich im vielversprechenden und entwickelnden Stadtteil Beyoglu. Trotz der zentralen Lage des Komplexes ist die Atmosphäre für Bewohner ruhig und ruhig.Entworfen von renommiertem Architekten Han Tumertekin, Gewinner des Aga Khan Award. Der Wohnkomplex verbindet traditione…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Alle anzeigen Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Wohnanlage LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.
Uskudar, Türkei
von
$752,419
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um die Verfügbarkeit und die Kosten der Apartments zu überprüfen.Der Premium Wohnkomplex befindet sich im renommierten Zentrum von Istanbul auf der asiatischen Seite des Bosporus, ideal für Familienleben und einen erholsamen Urlaub.Der Komplex befi…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, meeting rooms and a spa area near a metro station, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$197,874
Die Residenz verfügt über große Gemeinschaftsbereiche für komfortables und sicheres Wohnen:KinderspielplatzSportplatzGeschäfteRestaurants und CafésTagungsräumeSchwimmbadWellnessbereichSaunaFitnesscenterGrünfläche mit PavillonsGarageLage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 50 Meter…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,74M
Der Komplex verfügt über reiche soziale Bereiche, die mit Aufmerksamkeit auf das feinste Detail für 95 ausgezeichnete Familien entworfen wurden, wo Sie angenehme Erinnerungen machen können.InnenpoolSaunaDampfbadFitnessraumMultifunktionsraumFreibadGrillplatzSportplatz im FreienLage und Infras…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,19M
Ein neuer Wohnkomplex im Stil von Küstenvillen mit Blick auf den Bosporus. Die Wohnungen sind in Luxusqualität fertig, jede Wohnung verfügt über einen Abstellraum und Plätze in der Tiefgarage.Auf dem Gebiet des Wohnkomplexes befindet sich: ein Café, ein Erholungsgebiet, Mini-Grünhäuser, Gärt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$203,942
Möblierte Hotel-Apartments mit einer garantierten Rückkehr von 7 % für 3 Jahre. Zwei 17-stöckige Gebäude bestehen aus 167 Wohnungen mit Layouts 1+1, 2+1, 3+1, Duplex.Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Konferenzraum, einen Basketba…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$395,010
Das Projekt umfasst:GrünflächenWanderwegeFahrradwegePavillonsZierbeckenFitnesscenterTürkisches BadBillardTischtennisplatteFitnessstudioInnenpool3 KinderspielplätzeTennisplatz2 FußballfelderVolleyball und BasketballplätzeParkplatzSicherheitLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft bef…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Türkei
von
$193,993
Eigenschaften:üppig angelegte GärtenJogging und WanderwegeKinderfreundliche Spielplätze und Freiräume für FamilienaktivitätenKaskaden und dekorative WasserelementeSichere und gemeinsame Bereiche für ein komfortables ErlebnisSozialräume für Mehrzweck- und FreizeitaktivitätenFitnesscenterSauna…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Türkei
von
$160,108
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Unser Projekt besteht aus 4 Blöcken, 130 Wohnungen und 35 Gewerbeeinheiten auf einer Fläche von 12.500 m2 in Kartepe, Kocaeli. Es gibt Loft-, Terrassenduplex-, Garten- und Zwischengeschoss-Apartmenttypen von 1 + 1 bis 4 + 1.In unserem Projekt gibt es rund um die Uhr ein Sicherheitssystem. Zu…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$261,799
Jeder Traum verdient eine Chance. Manchmal wird das Leben so, dass sogar Träume von ihm überschattet werden. Die Residenz besteht aus insgesamt 227 Wohnungen und schafft Differenz durch ihre einzigartige Lage, komplette soziale Einrichtungen und zahlreiche Privilegien, ermöglicht es Ihnen, I…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station and a university, Istanbul, Turkey
Besiktas, Türkei
von
$917,241
Wir bieten moderne Apartments mit Balkon.Einige Wohnungen haben private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Fitnessraum, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - März 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 2 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenTaksim -…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$499,409
Die komplexe Infrastruktur:150 Handelseinheiten entlang des Umfangs und unter dem ProjektGymnasiumFreibadTennis und BasketballplatzKinderspielplätzeGrünflächeTiefgarage24-Stunden-SicherheitAusstattung und Ausstattung im Haus Küchenschränke und -geräte (Backofen, Gasherd, Dunstabzugshaube, Ge…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$467,574
Wir bieten Apartments mit Balkon und Blick auf den Wald von Belgrad.Die Residenz verfügt über angelegte Gärten, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, Zierteiche, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Pilates-Studio, einen Konferenzraum, einen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$456,691
Wir bieten luxuriöse Apartments mit Saunen und Hamams.Einige Wohnungen haben private Gärten und Swimmingpools.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, Teiche, Loungebereiche, ein Fitnesscenter, Volleyball, Basketball- und Tennisplätze, Cafés, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$557,109
Die Residenz zeichnet sich durch ein herausragendes Projekt aus, das alle Annehmlichkeiten des modernen Wohnens im dynamischen und prestigeträchtigen Stadtteil Beşiktaş von Istanbul bietet. Dieses von Babacan Yapı entwickelte Projekt soll im Dezember 2026 abgeschlossen werden. Das Babacan Be…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
Wohnanlage Ready to move toTHE CENTER OF THE CITY suitable for turkish citizenship
95 IBB Bagcilar Cuneyt Arkin Yuksekogrenim Erkek Ogrenci Yurdu, Türkei
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 12
SPECIALLY DESIGNED FOR THE COMFORT OF YOUR FAMILY Offering a unique quality with its architectural details, Avrupa Konutları Yenimahalle maximizes your quality of life with its comfort-oriented structure, peaceful landscaping and useful interior design. The project includes 754 apartme…
Immobilienagentur
Right way Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$328,296
Die Residenz verfügt über große Grünflächen, einen Außenpool, einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, ein Sicherheitssystem.Abschluss - September 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe aller notwendigen Infrastruktur, nur 3 Gehminuten von der Autoba…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Besiktas, Türkei
von
$147,802
Warum dieses Eigentum 谷؟ Da es die optimalen Investitionsbedingungen erfüllt, neben der Basin Express Road und dem Istanbuler Kanal. Es garantiert, dass Sie die türkische Staatsbürgerschaft erhalten und bequem in Istanbul leben. Bietet Ratenverkaufsoptionen mit direkter Übergabe von Eigent…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Topkapi Residence
Wohnanlage Topkapi Residence
Zeytinburnu, Türkei
von
$439,461
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 15
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$711,310
Wir bieten ein-, zwei- und drei-Zimmer-Wohnungen: von kleinen Wohnungen bis zu einzigartigen geräumigen vollwertigen Apartments.Der Wohnkomplex besteht aus zwei Gebäuden mit 70 Luxuswohnungen, 7 exklusiven Geschäften, einem Fitnesscenter.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mehrere Bushalteste…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Alle anzeigen Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Türkei
von
$1,81M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Haben Sie jemals ein Haus als 150 Jahre alte Fabrik gehabt? Willst du die Seele der Geschichte vor dem Schlafengehen riechen? Denken Sie, dass es nur in Filmen oder Netflix möglich ist? Ich denke, Sie haben keine Ahnung, was in Istanbul möglich sein kann. Die alte Eisenbahnwartungsstation w…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$149,226
Der Komplex ist das größte und renommierteste Stadtprojekt der Region – eine perfekte Harmonie von grünem Wohn- und modernen städtischen Bequemlichkeit. Das Projekt erstreckt sich über 15.000 m2 Land, mit 70% Grünfläche gewidmet, verfügt über 442 Wohneinheiten und 40 Gewerbeeinheiten innerha…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$255,176
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und den See.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 3 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenFlughafen Istanbul - 20 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Basin Express Istanbul Apartment Compound
Besiktas, Türkei
von
$141,070
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich an der Basin Express Road, dem Rückgrat der Investitionen in Istanbul. U-Bahn-Stationen befinden sich auf beiden Seiten des Geländes von Norden und Süden. Es ist eine Investitionsmöglichkeit neben dem Atatürk International Airport und dem World Tra…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Wohngebäude Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Besiktas, Türkei
von
$463,727
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist der Titel für Luxus und Exzellenz mit direktem Blick auf das Marmarameer in der Nähe des Bosporus, mit einer staatlichen Garantie und unter der Aufsicht der Gemeinde Istanbul. Es ist eine der besten Wohnviertel in Istanbul; Aufgrund seiner besonderen Einricht…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Wohnanlage Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Merkez Caddesi, Türkei
von
$439,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten für Verfügbarkeit und Preise von Wohnungen.Unser Projekt befindet sich im Stadtteil Sisli, einer der beliebtesten Gegenden von Istanbul.Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 6,058 m2 und umfasst 1,127 Wohnungen, mit Layouts von 1 + 1 bis 4 …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Beylikduzu, Türkei
von
$226,438
Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein Seedresidenzprojekt in Beylikduzu, dem neuen Vorort von Istanbul, befindet sich in der Nähe des schönen Strandes mit vielen Restaurants, Cafés und Einkaufszentren.  Im Vergleich zu anderen Regionen in Istanbul ist Beylikduzu von höherer Qualität, organisiert…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Wohnanlage Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Wohnanlage Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Wohnanlage Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Wohnanlage Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Alle anzeigen Wohnanlage Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Wohnanlage Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!
Ordu Caddesi, Türkei
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Für Investoren:Garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - von 31.500 USD pro Jahr.Diese Bedingung wird zunächst im Kauf- und Verkaufsvertrag festgelegt und ist integraler Bestandteil der Vereinbarung.Dies bedeutet, dass Sie das investierte Geld unter keinen Umständen verlieren, und Ihr Ein…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Kartal, Türkei
von
$249,188
Um 2.281 Apartments zu erreichen, bietet der Komplex eine einzigartige Mischung aus Ästhetik und Komfort:Garden Duplexes: Perfekt für diejenigen, die im Einklang mit der Natur leben möchten.Stadthäuser: Entwickelt für diejenigen, die geräumige, private Wohnräume mit Freiheit wünschen.Ferienw…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$812,783
Geeignet für Staatsangehörigkeit und Aufenthaltserlaubnis.Dieser gemütliche Familienkomplex umfasst Wohnungen und Duplexs mit 2-6 Schlafzimmern, Garten und Terrassen. Im Inneren des Gebäudes befinden sich ein Schwimmbad, eine Sauna, ein Hamam, ein Fitnessraum.Das Hotel liegt in einer ökologi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Fatih, Türkei
von