Avsallar, Türkei

von €219,000

Kapitulation vor: 2024

Wir laden Sie ein, einer der 44 glücklichsten Besitzer von Gourmet-Apartments am liebevollen Sandufer des Mittelmeers in der Region Avsallar zu werden. Alanya. Es ist Ihre Gelegenheit, Ihren Traum zu erfüllen, in Harmonie und Ruhe, Wohnkomfort und Luxus zu leben und die reiche Infrastruktur eines einzigartigen Projekts mit Ihren Lieben zu genießen. Der Komplex besteht aus Premium Class Apartments und einer 5-Sign-Hotelinfrastruktur mit Zugang zu einem Privatstrand. Das Design des Projekts wurde sorgfältig entworfen, um die wahre und lebendige Natur der Türkei zu zeigen und einen Lebensstil zu schaffen, in dem Sie Frieden finden und Harmonie genießen können. Und natürlich bietet die Liebe zum Detail, die hohe Qualität der Gebäude und dekorativen Materialien jedem Bewohner des Komplexes maximalen Komfort. Natürliches Licht, exotische Atmosphäre und maximaler Komfort.