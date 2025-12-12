  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Maltepe
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Maltepe, Türkei

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$517,718
Ein führender türkischer Entwickler hat den Verkauf eines neuen Projekts mit Blick auf das Meer, die Fürsteninseln und den Wald gestartet. Die Projekte dieses Entwicklers haben immer hochwertige, perfekte Standorte und die besten Materialien auf dem Markt.Das Wohnprojekt besteht aus 3 Blöcke…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Wohnanlage Apartments in a complex with infrastructure in the Maltepe area.
Maltepe, Türkei
von
$159,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wir präsentieren Ihnen unsere neue Anlage in der Region Maltape.Der Wohnkomplex besteht aus zwei Blöcken, Wohnungen mit Layouts von 0+1 bis 2+1 sind zum Verkauf.Block B - 9 Etagen, Hotelkonzept mit 24-Stunden-Rezeption, Apartments 1+0 und 1+1.Block A - 26 Etagen, die meisten Wohnungen 1+1 un…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$289,498
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Außenpool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Café, Kinderspielplätze, einen großen Grünbereich.Abschluss - Mai 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Franke/Siemens Küchengeräte (Backofen, Herd, Dunstab…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$242,740
Ein einzigartiges Projekt, das die Möglichkeit bietet, im Zentrum der Stadt zu leben und sich zu fühlen, als ob Sie das städtische Chaos hinter sich lassen.Wir bieten Apartments mit einem malerischen Blick auf das Meer und die Princes' Inseln und Parkplätze. Die Innenräume wurden mit einem f…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and a tennis court close to a university, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$403,482
Das Projekt besteht aus zwei Hochhäusern und umfasst Apartments mit 1-4 Schlafzimmern.EigenschaftenHallen- und AußenpoolsFitnesscenterGartenSaunaKinderspielplatzTennisplatzSportplatz10% Rabatt bei einmaliger Zahlung.Lage und Infrastruktur in der Nähe Maltepe ist eine der modernen Gegenden vo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$298,992
Wir bieten Apartments mit großen Balkonen und Blick auf die grüne Umgebung und die Küste.Die Residenz verfügt über angelegte Gärten, einen Außenpool, Basketballplätze, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Pilates-Studio, ein Spielzimmer, einen Gehweg und Kinderspielplätze.Abschluss - Dezemb…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments with views of the Sea of ​​Marmara in the Maltepe area.
, Türkei
von
$236,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um die Verfügbarkeit und die Kosten der Apartments zu überprüfen.Wir präsentieren Ihnen unsere neue Anlage in der Region Maltape.Der Wohnkomplex befindet sich auf einer Fläche von 26.000 m2, das Projekt besteht aus 770 Wohnungen in 9 Blöcken, mit L…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$284,524
Die einzigartige Wohnmöglichkeit im Zentrum des Stadtlebens für diejenigen, die ihre Träume verfolgen. Der einzigartige Blick auf die Fürsteninseln, der Gegenstand von Gedichten auf der Anatolischen Seite ist, wird ein wichtiger Teil Ihres Lebens in der Anlage. Einfach die Vorhänge zu öffnen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Türkei
von
$469,883
Warum dieses Eigentum 谷؟ Luxuriöse Apartments mit Blick auf das Marmarameer und die wunderschöne Natur der Princess Islands. In der Nähe des Meeres, der Autobahn, der U-Bahnstation und anderer Transportlinien. Es umfasst ein großes Einkaufszentrum sowie viele Einrichtungen und Dienstleistu…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center close to a metro station, Istanbul, Turkey
Uyanik Caddesi, Türkei
von
$154,200
Die Residenz verfügt über einen Pool, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad, eine Sauna, ein Spa-Center, einen Garten, einen Kinderspielplatz, einen Radweg.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 900 Meter (7 Gehminuten)Bushaltestelle - 500 Meter (2 Gehminuten)Küstenstraße - 2 km…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Maltepe, Türkei
von
$581,610
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Gehweite zur U-Bahn in Maltepe Maltepe liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls und ist ein Küstenbezirk, der für seinen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bekannt ist, die von vielen Teilen des Gebiets aus zu sehen sind. Der Be…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Maltepe, Türkei
von
$286,443
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Gehweite zur U-Bahn in Maltepe Maltepe liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls und ist ein Küstenbezirk, der für seinen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bekannt ist, die von vielen Teilen des Gebiets aus zu sehen sind. Der Be…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Mevlana Halid Caddesi, Türkei
von
$295,466
Die Unterkunft verfügt über einen Außenpool, einen Parkplatz, ein Sicherheitssystem, eine Dachterrasse, Tennis- und Basketballplätze, einen Kinderspielplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Krankenhäusern, Schulen, Bushaltestellen und Metrostationen
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments in Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments in Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments in Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments in Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments in Maltepe area.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments in Maltepe area.
Wohnanlage Luxury apartments in Maltepe area.
Maltepe, Türkei
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Ein einzigartiges Projekt mit moderner Architektur und luxuriösem Design in Maltepe auf der asiatischen Seite der Stadt.Der Komplex ist nur wenige Schritte von der U-Bahn und dem Einkaufszentrum Piazza entfernt, alles was Sie brauchen ist in der Nähe - von Schulen und Krankenhäusern bis hin …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$328,296
Die Residenz verfügt über große Grünflächen, einen Außenpool, einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, ein Sicherheitssystem.Abschluss - September 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe aller notwendigen Infrastruktur, nur 3 Gehminuten von der Autoba…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Maltepe, Türkei
von
$409,869
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Gehweite zur U-Bahn in Maltepe Maltepe liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls und ist ein Küstenbezirk, der für seinen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bekannt ist, die von vielen Teilen des Gebiets aus zu sehen sind. Der Be…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen