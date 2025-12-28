  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Muratpasa, Türkei

Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Alle anzeigen Wohnanlage The Cruise Collection
Wohnanlage The Cruise Collection
Muratpasa, Türkei
von
$130,879
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Die Cruise Collection befindet sich im Entwicklungsgebiet von Antalya, Altintash. In dem Gebiet sind groß angelegte Bauarbeiten mit der Entwicklung der gesamten erforderlichen Infrastruktur geplant, die es zu einem „neuen Zentrum von Antalya“ machen werden. Die Wohnungen haben hochwertige …
Bauherr
TURKREALT
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$123,061
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$318,707
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
OneOne
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$536,012
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen in der Garage.Die Residenz verfügt über einen Grünbereich, einen Außenpool von 600 m2 und einen Kinderpool von 55 m2, eine Tiefgarage, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Kinderspielplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Fl…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$301,088
Die Residenz verfügt über Schwimmbäder, Fitnessstudios, Sportplätze, eine Sauna und einen Hamam, ein Kino, einen Tiefgaragenplatz, einen angelegten Garten, Kinderspielplätze.Abschluss - Dezember, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauküche SchrankKüchengeräte (Koch, Backo…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Muratpasa, Türkei
von
$1,24M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Wohnungen im Projekt Fenix 40 mit geschlossener Parkgarage und Gemeinschaftspool im Stadtteil Gençlik Das Projekt Fenix 40 Işıklar befindet sich im Stadtteil Gençlik in Muratpaşa, einem der zentralen und prestigeträchtigen Stadtteile von Antalya. Die Gegend zeichnet sich durch ihre Nähe zum …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$314,616
Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung, einen großen Parkplatz.Abschluss - Juli, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus IntercomAusgestattete KücheSiemens Küchenschrank (Hub, Backofen, Haube)Klimaanlage in jedem SchlafzimmerLage und Infrastruktur in der N…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Alle anzeigen Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Muratpasa, Türkei
von
$202,626
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit reichen sozialen Aktivitäten in Alanya İncekum İncekum, das viele Naturschönheiten von Alanya beherbergt, hebt sich mit seiner herrlichen Natur und dem sauberen Meer als einer der bevorzugten Orte des Bezirks ab. Okurcalar entwickelt sich immer mehr zu einem attraktiven Zentrum…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Alle anzeigen Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Muratpasa, Türkei
von
$765,198
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 12
Wohungen am Meer mit Berg und Meerblick in Mahmutlar Mahmutlar zieht die Aufmerksamkeit der Investoren und derjenigen, die es als Sommerhaus betrachten, mit seinen natürlichen Stränden und touristischen Orten an. Wohnungen zum Verkauf in Alanya befinden sich in der Nähe von Cafés, Restaurant…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$251,497
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$1,14M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lang…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$256,354
ANTA Home Neon ist eine helle und moderne Residenz. Die Wohnungen, Annehmlichkeiten Amd Management-Unternehmen - alles wird sorgfältig hier gedacht, um die steigende Nachfrage nach kurzfristigen und langfristigen Leasing.EigenschaftenTiefgarageGebietFitnesscenterShop, Café und RestaurantAbsc…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Muratpasa, Türkei
von
$221,396
Ein hochwertiges Wohnprojekt an der ersten Küste in der malerischen Gegend von Kestel. Dieser einzigartige Komplex ist für diejenigen, die träumen, auf den Klang der Wellen aufzuwachen und genießen atemberaubende Blick auf das Meer von ihren Fenstern.Der Komplex besteht aus einem einzigen Bl…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$198,092
Das Projekt ist ein risikoarmer Komplex im Stadtzentrum mit Blick auf das Mittelmeer. Der Komplex verfügt über geräumige 1-2 Schlafzimmer Wohnungen mit Zugang zum Schwimmbad. Das Projekt umfasst auch 3 Geschäfte in der Nähe.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einrichtungen im Freien:Wasserpa…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$291,311
Die komplexe Infrastruktur:FreibadKinderspielplatzWohnbereichGrillplatzParkplatzKinderspielzimmerFitnesscenterJacuzziSaunaLobbyAusstattung und Ausstattung im Haus KüchenschrankDoppelverglasungStahltürLage und Infrastruktur in der Nähe Cikcilli ist ein ruhiger Ort im Bergteil von Alanya. Sein…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$141,267
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, ein aufstrebender Stadtteil von Alanya, ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Ausländern als Wohn- und Urlaubsort sehr beliebt. Bekannt für seine berühmten Marken, breiten Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Wohnanlage Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$301,798
Die schöne Residenz verfügt über einen angelegten Garten, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, ein Fitnesscenter im Freien, Grillplätze, Sicherheit, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, eine Lounge, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Abschluss - 21/09/2023.Lage und Infras…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$822,882
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex direkt am Strand in Mahmutlar, Alanya Die Region Mahmutlar, bekannt als Urlaubsort von Alanya, ist in letzter Zeit schnell gewachsen und hat sich rasant entwickelt. Mit ihren hochwertigen Dienstleistungen ist sie zur ersten Wahl für Ausländer und Einhei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$775,874
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lang…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$320,442
Der stilvolle und durchdachte Premium-Komplex wird für diejenigen geschaffen, die Luxus schätzen und zum regulären Leben verwendet werden.Das Projekt umfasst:tropischer Garten mit RasenGrillplätzePanorama SchwimmbadPanoramablick auf das Meer und die BergeAbschluss - Mai 2025.Lage und Infrast…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$241,206
Die Residenz verfügt über eine Garage und einen Parkplatz, Hallen- und Außenpools, Tennis- und Basketballplätze, einen Fitnessraum, ein Wellnesscenter (Sauna, Dampfbad), einen Konferenzraum und eine Bibliothek, einen Aquapark, ein Café und eine Bar, einen Grillplatz, einen Miniclub, einen Ki…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Alle anzeigen Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Muratpasa, Türkei
von
$319,751
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit reichen sozialen Aktivitäten in Alanya İncekum İncekum, das viele Naturschönheiten von Alanya beherbergt, hebt sich mit seiner herrlichen Natur und dem sauberen Meer als einer der bevorzugten Orte des Bezirks ab. Okurcalar entwickelt sich immer mehr zu einem attraktiven Zentrum…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$446,682
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer, die Berge und das Tal.Die Residenz verfügt über einen angelegten Garten und einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Tiefgaragenplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - 30/03/2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenh…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$499,890
Die Residenz verfügt über einen Garten, einen Loungebereich und einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz, einen Innenpool, ein Dampfbad, eine Sauna und einen Massageraum, einen Fitnessraum.Eigenschaften der Wohnungen KüchenschrankGranit ArbeitsplatteFliesenbodenLage und Infrastruktur in der …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$217,901
Das Projekt verfügt über 15 Apartments und 2 Läden. Die Infrastruktur des Projekts umfasst: Schwimmbad, Spielplatz, Parkplatz im Freien, Pavillon und Grillplatz, Sauna, Jacuzzi, Fitness, Lobby und Rezeption.Lage und Infrastruktur in der Nähe Dieses Projekt befindet sich in der Provinz Antaly…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Projekt Fenix 40 in Muratpaşa
Muratpasa, Türkei
von
$1,53M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Wohnungen im Projekt Fenix 40 mit geschlossener Parkgarage und Gemeinschaftspool im Stadtteil Gençlik Das Projekt Fenix 40 Işıklar befindet sich im Stadtteil Gençlik in Muratpaşa, einem der zentralen und prestigeträchtigen Stadtteile von Antalya. Die Gegend zeichnet sich durch ihre Nähe zum …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$229,889
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer Anlage mit reichhaltiger Ausstattung in Kargıcak Alanya Kargıcak ist ein sich schnell entwickelnder Lebensraum in Alanya, Antalya. Mit seiner sozialen Atmosphäre und seinen Unterhaltungsmöglichkeiten ist Kargıcak ein komfortables und hochwertiges Vie…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$1,11M
Der Wohnkomplex besteht aus 5 Gebäuden mit 16 Wohnungen.Jede Wohnung verfügt über eine Terrasse von 60 m2 oder ein Studio von 25 m2.Die Terrassen werden mit einer Sommerküche, einem Jacuzzi, einem Wintergarten, einem Grill ausgestattet.Die Studios sind mit Küchenschrank und einem Badezimmer …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$146,298
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Zahlungsplan im City Nest-Projekt mit Annehmlichkeiten in Antalya Muratpasa Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Sinan im Bezirk Muratpasa von Antalya. Der Stadtteil Sinan entwickelt sich mit den vielen Stadterneuerungsprojekten in der Region zu einem neuen aufstrebenden St…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$268,006
Die Residenz verfügt über einen Innenparkplatz, einen Außenpool, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Sauna, Hamam, Dampfbad, Salzraum, Massageraum), Kinderspielplätze, einen privaten Strand, rund um die Uhr Videoüberwachung, Conciergeservice.Baubeginn - 30.09.2023.Abschluss - 30.12.2025.Ausst…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$335,510
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Muratpasa, Türkei
von
$197,792
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in einem Projekt mit vielen Annehmlichkeiten in Alanya Kestel Die stilvollen Wohnungen befinden sich in Kestel in Alanya. Kestel ist ein Entwicklungsgebiet mit verschiedenen Annehmlichkeiten. Das Gebiet beherbergt Wanderwege, Restaurants…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$256,354
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools mit Jacuzzi, Kinderpool, Fitnesscenter, Sauna, Dampfbad und Massageraum, Spielzimmer, Café, Grillplätze, Parkplätze, rund um die Uhr Sicherheit.Eigenschaften der Wohnungen Video intercomLage …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$195,518
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$322,773
Die Residenz verfügt über eine Garage und einen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Sauna, Hamam, Dampfbad, Salzraum, Massageraum), einen Konferenzraum und eine Bibliothek, eine Bar, einen Grillplatz, einen Miniclub, einen Kinderspielplatz, einen Aquapark, ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$93,220
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über einen Spa-Komplex, einen Außenpool mit Wasserrutschen, einen Innenpool und einen Kinderpool, einen Parkplatz, einen Grillplatz mit Pergolas, rund um die Uhr Sicherheits- und Videoüberwachung, Tennis-…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$131,090
Das Projekt besteht aus 63 Wohnungen in einem Block. Das Projekt ist in Demirtas, dem beliebtesten touristischen Zentrum von Alanya, 1.000 Meter vom Meer entfernt.Das Projekt verfügt über 9 Etagen und Apartments mit 1-4 Schlafzimmern.Ausstattung und Ausstattung im Haus Innenausstattung des G…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$309,669
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lang…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Alle anzeigen Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Wohngebäude Meeresrande Wohnungen mit atemberaubender Aussicht in Mahmutlar
Muratpasa, Türkei
von
$311,965
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 12
Wohungen am Meer mit Berg und Meerblick in Mahmutlar Mahmutlar zieht die Aufmerksamkeit der Investoren und derjenigen, die es als Sommerhaus betrachten, mit seinen natürlichen Stränden und touristischen Orten an. Wohnungen zum Verkauf in Alanya befinden sich in der Nähe von Cafés, Restaurant…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$399,925
Wir bieten Apartments mit Terrassen.Die Residenz verfügt über einen überdachten Parkplatz, einen Pool, einen Garten, ein Sicherheitssystem, ein Fitnesscenter, eine Sauna, Pavillons.Abschluss - April, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageSatellitenfernsehenElektrische BlindsFuß…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$224,271
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$332,095
Die Residenz verfügt über eine Garage und einen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, ein Spa-Center (Sauna, Hamam, Dampfbad, Salzraum, Massageraum), einen Konferenzraum und eine Bibliothek, eine Bar, einen Grillplatz, einen Miniclub, einen Kinderspielplatz, einen privaten Str…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$589,162
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer Anlage mit reichhaltiger Ausstattung in Kargıcak Alanya Kargıcak ist ein sich schnell entwickelnder Lebensraum in Alanya, Antalya. Mit seiner sozialen Atmosphäre und seinen Unterhaltungsmöglichkeiten ist Kargıcak ein komfortables und hochwertiges Vie…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$247,218
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex direkt am Strand in Mahmutlar, Alanya Die Region Mahmutlar, bekannt als Urlaubsort von Alanya, ist in letzter Zeit schnell gewachsen und hat sich rasant entwickelt. Mit ihren hochwertigen Dienstleistungen ist sie zur ersten Wahl für Ausländer und Einhei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Wohngebäude Wohnungen mit 5-Sterne-Hotelkonzept in Alanya Kestel
Muratpasa, Türkei
von
$364,252
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in einem Projekt mit vielen Annehmlichkeiten in Alanya Kestel Die stilvollen Wohnungen befinden sich in Kestel in Alanya. Kestel ist ein Entwicklungsgebiet mit verschiedenen Annehmlichkeiten. Das Gebiet beherbergt Wanderwege, Restaurants…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$315,199
Diese komfortable Residenz mit einer reichen Infrastruktur ist eine großartige Gelegenheit für Investoren, die moderne Immobilien zu Schnäppchenpreisen kaufen möchten.Im Herzen einer großen und sehr beliebten Gegend von Alanya - Kestel, in einer Entfernung von 200 Metern von der Küste. Der K…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$294,307
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, ein aufstrebender Stadtteil von Alanya, ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Ausländern als Wohn- und Urlaubsort sehr beliebt. Bekannt für seine berühmten Marken, breiten Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$302,964
In einem beliebten touristischen Bereich bietet diese risikoarme Entwicklung eine Vielzahl von flachen Arten: Standard 1-2 Schlafzimmer Wohnungen, 2 und 4 Schlafzimmer Penthäuser.Eigenschaften der Wohnungen Die Wohnung ist ausgestattet mit: Stahl Eingangstür, Gegensprechanlage, Einbaumöbel i…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$153,259
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Zahlungsplan im City Nest-Projekt mit Annehmlichkeiten in Antalya Muratpasa Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Sinan im Bezirk Muratpasa von Antalya. Der Stadtteil Sinan entwickelt sich mit den vielen Stadterneuerungsprojekten in der Region zu einem neuen aufstrebenden St…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Alle anzeigen Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Muratpasa, Türkei
von
$332,635
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit reichen sozialen Aktivitäten in Alanya İncekum İncekum, das viele Naturschönheiten von Alanya beherbergt, hebt sich mit seiner herrlichen Natur und dem sauberen Meer als einer der bevorzugten Orte des Bezirks ab. Okurcalar entwickelt sich immer mehr zu einem attraktiven Zentrum…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$223,839
Wir bieten stilvolle Apartments mit Blick auf die Berge.Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, ein Sicherheitssystem, eine Sauna, einen Kinderpool und einen Spielplatz, einen angelegten Garten.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchenschrank und GeräteDoppelverglasungFenst…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence in central Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence in central Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence in central Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence in central Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence in central Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence in central Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence in central Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$156,725
Die Residenz verfügt über einen zweistufigen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - September, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus LaminatbodenPVC-FensterKlimaanlageStahltürKüchenschrank und Einbau FRANKE TEKA oder BOSCH Geräte (Backofen, Herd, Kapuze)Sol…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$279,659
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Innen- und Außenpool, einen Kinderpool, einen Fitnessraum, ein Wellnesscenter (Sauna, Dampfbad), ein Restaurant und eine Bar, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, eine Videoüberwachung rund um die Uhr.Ausstattung und A…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Alle anzeigen Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Wohnanlage 2+1-Zimmer-Apartment im Zentrum von Antalya zum günstigen Preis!
Muratpasa, Türkei
von
$170,376
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex befindet sich im Zentrum von Antalya, direkt an der touristischen Hauptstraße Işıklar. Er ist bis ins kleinste Detail durchdacht gestaltet: einzigartiges Design, Panoramafenster und ein Smart-Home-System. Mit eigener Infrastruktur und professioneller Hausverwaltung ist das …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$355,400
Das Projekt besteht aus 2 Blöcken und umfasst 72 Premium-Wohnungen mit "Smart Home" System: 46 gemütliche und geräumige Apartments 1+1 (41-46 m2) und 26 Designer-Duplexes 2+1 (82-97 m2).Die perfekte Lage in der beliebten Gegend von Oba in der Nähe des Meeres und des Zentrums von Alanya, umge…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Wohnanlage Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Wohnanlage Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Wohnanlage Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Wohnanlage Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Wohnanlage Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$143,908
Das Projekt in einer der beliebtesten touristischen Standorte in Alanya, mit gut ausgebauter Infrastruktur und moderner Architektur. Das Projekt besteht aus einem Gebäude mit 30 Wohnungen.Das Projekt von 6 Etagen, Wohnungen mit 1 Schlafzimmer und Duplexs mit 2-3 Schlafzimmern
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$159,174
Die Residenz verfügt über einen überdachten Parkplatz, einen Wasserpark, ein Türkisches Bad, einen Tennisplatz, einen Außenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Kinderspielplatz, einen angelegten Grünbereich, Wander- und Joggingwege, Loungebereiche.Abschluss - 1. Quartal 2025.Ausstattun…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Wohnanlage Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$279,659
Die Residenz besteht aus 4 Gebäuden mit Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen und Duplexs.Die einzigartige Lage kombiniert mit der hohen Qualität der Konstruktion, modernes Design und professionelles Management wird einen komfortablen Lebensstil gewährleisten.Nur zertifizierte Materialien, …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Muratpasa, Türkei
von
$120,761
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in Alanya Mahmutlar, 250 m vom Strand entfernt Mahmutlar liegt im Osten von Alanya und entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Mit seinem sauberen Strand, den langen Spazierwegen, Restaurants, Einkaufszentren und belebten Straßen ist es das Zentrum der Aufmerks…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Alle anzeigen Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Wohngebäude Neue Wohnungen inmitten der Natur in Alanya İncekum
Muratpasa, Türkei
von
$134,694
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit reichen sozialen Aktivitäten in Alanya İncekum İncekum, das viele Naturschönheiten von Alanya beherbergt, hebt sich mit seiner herrlichen Natur und dem sauberen Meer als einer der bevorzugten Orte des Bezirks ab. Okurcalar entwickelt sich immer mehr zu einem attraktiven Zentrum…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$512,708
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über drei große Swimmingpools, einen Swimmingpool mit einem Wohnbereich und zwei Kinderbecken, eine Bar, einen Grillplatz, einen Fußballplatz, Basketball- und Tennisplätze, einen überdachten Parkplatz, zwei Spa-Center …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$166,138
Der moderne Komplex liegt in der Nähe des Meeres, besteht aus 70 Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern und ist ideal für Investitionen.Eigenschaften:hochwertiger BauSchwimmbadFitnessraumBasketballplatzInnen- und AußenparkplätzeAusstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheizung"Smart Home" SystemE…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Wohnanlage New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$291,311
Luxus leben im Herzen von Alanya, wo jeder Tag wie ein Luxus-Resort ist.Stellen Sie sich einen Ort vor, wo mediterraner Luxus den Geist der Freiheit trifft, und jeden Morgen beginnt mit dem Duft des Meeres, der warmen Sonne und dem Gefühl, dass Sie in den schönsten Flecken auf der Karte sind…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Wohngebäude Elegante Wohnungen 250 m vom Meer entfernt in Alanya Antalya
Muratpasa, Türkei
von
$218,520
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in Alanya Mahmutlar, 250 m vom Strand entfernt Mahmutlar liegt im Osten von Alanya und entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Mit seinem sauberen Strand, den langen Spazierwegen, Restaurants, Einkaufszentren und belebten Straßen ist es das Zentrum der Aufmerks…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$206,569
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$250,528
Der Komplex besteht aus zwei Blöcken, die 88 Wohnungen mit verschiedenen Layouts haben:1-Zimmer-Wohnungen - 45 Einheiten2-Zimmer-Wohnungen - 34 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern - 9 EinheitenEs besteht die Möglichkeit von 40% Ratenzahlungen, bis der Bau abgeschlossen ist.Ausstatt…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$227,223
Wohnanlage mit Panoramablick auf Natur und Meer. Es besteht aus 16 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 8 EinheitenFerienwohnungen mit 2 Schlafzimmern — 4 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 2 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern — 2 E…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$850,628
Das innovative Premium-Projekt. Die Innenräume zeichnen sich durch Raffinesse, Funktionalität und Lakonismus aus. Dank moderner Technologien sind die Apartments des Komplexes voller Licht und bieten einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer und das Taurusgebirge.Abschluss - Oktober 2026…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$351,758
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$404,327
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer Anlage mit reichhaltiger Ausstattung in Kargıcak Alanya Kargıcak ist ein sich schnell entwickelnder Lebensraum in Alanya, Antalya. Mit seiner sozialen Atmosphäre und seinen Unterhaltungsmöglichkeiten ist Kargıcak ein komfortables und hochwertiges Vie…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$704,684
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer Anlage mit reichhaltiger Ausstattung in Kargıcak Alanya Kargıcak ist ein sich schnell entwickelnder Lebensraum in Alanya, Antalya. Mit seiner sozialen Atmosphäre und seinen Unterhaltungsmöglichkeiten ist Kargıcak ein komfortables und hochwertiges Vie…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$415,640
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lang…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$365,887
Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, Aufenthaltsräume, WLAN-Internetzugang, rund um die Uhr Videoüberwachung.Abschluss - 30. September 2023.Eigenschaften der Wohnungen ZentralsatellitensystemDoppelglasierte PVC-FensterSpot…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$205,083
Der Komplex besteht aus 20 Wohnungen und Duplex-Wohnungen.Eigenschaften:SchwimmbadKinderbeckenWohnbereichGrillplatzKinderspielplatz und SpielzimmerParkplatzFitnessraumLobbySaunaJacuzzi24/7 SicherheitAbschluss - Juni, 2027Eigenschaften der Wohnungen Lackierte Küchenschrankstar galaxy granite …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Wohnanlage New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$227,805
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Tiefgaragen-, Innen- und Außenpool, eine Bar, ein Fitnesscenter und einen Wellnessbereich, Tennis-, Basketball- und Volleyballplätze, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Dezemb…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$320,442
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen großen Pool, einen Tennisplatz, einen Innenpool, einen Hamam, eine Sauna, ein Fitnesscenter.Ausstattung und Ausstattung im Haus StahltürenVideo intercomHängende Decken und Spot versteckte BeleuchtungAusgesta…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$1,15M
Wir bieten Villen mit Parkplätzen, Swimmingpools (36 m2 - 49 m2), Grillplätze, Jacuzzi.Abschluss - Mai 2024.Eigenschaften der Wohnungen FliesenbodenKüchenschrankDoppelverglasungGranit-ArbeitsplattenStahl EingangstürFußbodenheizungGrohe SanitärwarenLage und Infrastruktur in der Nähe Krankenha…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$124,681
Der Wohnkomplex hat insgesamt 36 Einheiten mit unterschiedlichen Layouts:1-Zimmer-Wohnungen - 12 Einheiten2-Zimmer-Wohnungen - 14 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern - 10 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40 % und es besteht die Möglichkeit, auf dem Restbetrag bis zur Fertigstellung d…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Wohngebäude Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$370,827
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex direkt am Strand in Mahmutlar, Alanya Die Region Mahmutlar, bekannt als Urlaubsort von Alanya, ist in letzter Zeit schnell gewachsen und hat sich rasant entwickelt. Mit ihren hochwertigen Dienstleistungen ist sie zur ersten Wahl für Ausländer und Einhei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$1,28M
Wir bieten Villen mit grünen Bereichen, Pools, Grillplätze, Terrassen und Jacuzzi.Abschluss - Juni, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus GranitbodenKüchenschrankDoppelverglasungGranit KüchenarbeitsplattenStahl EingangstürFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Meer - 3,9 kmZent…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Wohnanlage Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$131,673
Wohnanlage mit entwickelter Infrastruktur, nur einen Kilometer vom Meer entfernt.Es gibt 40 Wohnungen im Haus, davon: 30 Wohnungen mit 1 Schlafzimmer, 10 Maisonettes mit 2 Schlafzimmern.Ausstattung und Ausstattung im Haus Weitere Einrichtungen: Basketballplatz, Pavillons, Hamam, Sauna, Erhol…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Wohnanlage New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$448,619
Das neue Wohnprojekt ist nicht darauf angelegt, ein komfortables und modernes Wohnen zu gewährleisten, sondern bietet Ihnen auch die einzigartige Möglichkeit, die Pracht der Mittelmeerküste zu genießen.Der Komplex bietet eine breite Palette von Wohnungen mit verschiedenen Bereichen und Layou…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$119,438
Wohnanlage mit Panoramablick auf die Natur. Es besteht aus 35 Wohnungen mit verschiedenen Layouts:Ferienwohnungen mit 1 Schlafzimmer — 17 EinheitenDuplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern — 4 EinheitenFerienwohnungen mit 3 Schlafzimmern — 14 EinheitenDie Anzahlung beträgt 40%, und es besteht die…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$394,371
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$535,639
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$214,638
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen großen Tiefgaragenplatz, einen Fitnessraum, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Herzen von Antalya, 3 Minuten vom Mittelmeer entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$316,786
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Zahlungsplan im City Nest-Projekt mit Annehmlichkeiten in Antalya Muratpasa Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Sinan im Bezirk Muratpasa von Antalya. Der Stadtteil Sinan entwickelt sich mit den vielen Stadterneuerungsprojekten in der Region zu einem neuen aufstrebenden St…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$3,79M
Der Komplex ist eine Sammlung von 16 Premium-Villen im modernen Stil. Diese eleganten Häuser bieten einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und das Mittelmeer.Die Luxusvillen mit 3+1 und 6+1 Layouts werden auf geräumigen Grundstücken mit Flächen von 560 m2 bis 1.000 m2 sein. Alle Villen ve…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$260,648
Wir bieten Apartments mit Terrassen.Die Residenz verfügt über einen überdachten Parkplatz, einen Pool, einen Garten, ein Sicherheitssystem, ein Fitnesscenter, eine Sauna, Pavillons.Abschluss - April, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageSatellitenfernsehenElektrische BlindsFuß…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Project in Alanya-Antalya Location
Wohnanlage Project in Alanya-Antalya Location
Wohnanlage Project in Alanya-Antalya Location
Wohnanlage Project in Alanya-Antalya Location
Wohnanlage Project in Alanya-Antalya Location
Alle anzeigen Wohnanlage Project in Alanya-Antalya Location
Wohnanlage Project in Alanya-Antalya Location
Muratpasa, Türkei
von
$127,225
Jahr der Inbetriebnahme 2024
9 Immobilienobjekte 9
WOHNUNGSKOMPLEX PAYALLAR, ALANYA, ANTALYA - Türkiye Unser Residenzprojekt befindet sich auf 1426 Quadratmetern in Payallar, einem wunderschönen Ort in Alanya, und besteht aus 1 Block und 5 Etagen. Unsere Apartments bieten Waldblick. Unser Projekt, das ein angenehmes Leben mit Wohnbereichen i…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
