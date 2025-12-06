  1. Realting.com
Wohnanlage New apartments in a residence with a swimming pool and a conference room near a highway and Istanbul International Financial Center, Istanbul
Atasehir, Türkei
von
$980,969
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Außenpool mit einem Solarium und einem dekorativen Wasserfall, einen Kinderspielplatz, einen grünen Bereich, ein Café, einen Wellnessbereich, ein Fitnesscenter, ein Pilates-Studio, einen Konferenzraum, ein…
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools and a park close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$568,052
Die Residenz verfügt über Pools, Gehbereiche und Loungebereiche, rund um die Uhr Sicherheitssystem, eine Garage, einen Park.Abschluss - Juni, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 450 MeterBushaltestelle - 100 MeterE-80 Autobahn - 8 MinutenD-100 Autobahn - 2 MinutenKadikoy…
TRANIO
Wohnanlage Modern Finance Center Towers
Atasehir, Türkei
von
$533,941
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 49
Neben dem Istanbul Finance Center in "REAL" Ataşehir wird jetzt ein neues Mix-Use-Lebenskonzept mit staatlicher Garantie eingeführt!!! Jetzt wird das Istanbul International Finance Center von der türkischen Regierung als Megaprojekt in Atasehir gebaut. Es werden 100.000 Personen der türkisc…
EOS Turkey Property
Wohnanlage New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$480,507
Die moderne Residenz bietet eine breite Palette von Wohnungen: Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmer, Duplex-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich direkt vor dem Einkaufszentrum Palladium, 350 Meter von der U-Bahn-Station Atasehir und in der N…
TRANIO
Residenz PROJECT ATAŞEHİR 2+1 3+1 4+1
Atasehir, Türkei
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 25
Fläche 125–220 m²
3 Immobilienobjekte 3
Projektfläche: 42.000 m2 Anzahl der Einheiten: 146 (141 Wohnungen und 5 Gewerbeeinheiten) Gebäudehöhe: BLOCK A 22 ETAGEN BLOCK B 32 Wohnungstypen: 2+1- 3+1 – 4+1 Landschaft: Inseln, Meer, Stadt, Wald, Çamlıca Projektspezifikationen: • Dekorative Pools • Spazierbereiche • Ruhe- und B…
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
125.0
450,000
Wohnung 3 zimmer
190.0
699,000
Wohnung 4 zimmer
220.0
1,15M
Mehal Group
Wohnanlage Residence with a green area and a parking near highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$394,752
Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Pavillon und künstliche Pools, einen grünen Bereich, einen Sportplatz und einen Wanderweg.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der N…
TRANIO
Wohnanlage Apartments in Atasehir area.
Atasehir, Türkei
von
$410,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Komplex, befindet sich im Stadtteil Ataşehir auf der asiatischen Seite von Istanbul, wird auf einer Gesamtfläche von 42.000 m2 gebaut und besteht aus einem oder zwei Blöcken - 22 und 32 Etagen, mit insgesamt 146 Wohnungen in 2+1, 3+1 und 4+1 Layouts, von 116 m2 bis 216 m2.Rund um das Pro…
Smart Home
Wohngebäude Istanbul Atasehir Apartment Complex
Atasehir, Türkei
von
$345,077
Warum dieses Eigentum 谷؟ Geeignet für diejenigen, die im Zentrum der asiatischen Seite von Istanbul nach Wohnungen zum Verkauf suchen. Der Projektbereich ist der Kontaktpunkt zwischen der europäischen und der anatolischen Seite. Alles, was Sie für Serviceeinrichtungen sowie Gesundheits- un…
Binaa Investment
Wohnanlage Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$633,977
Das Projekt ist ein Wohnkomplex von 3 separaten Gebäuden mit Wohnungen. Das Projekt umfasst auch verschiedene Annehmlichkeiten und Infrastruktur: Innen- und Außenpools, Fitnessbereich im Freien, Sonnenterrassen, Fitnesscenter, Sauna, Tischtennis, Kinderspielplatz, Basketballplatz, Geschäfte,…
TRANIO
Wohnanlage Apartments near the financial center.
Atasehir, Türkei
von
$317,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex befindet sich in Atanehir Bezirk auf der asiatischen Seite von Istanbul in der Nähe des Finanzbezirks FİNANS MERKEZİ, auf einer Gesamtfläche von 8.000 m2, besteht aus einem 16-stöckigen Schmetterlingsblock, insgesamt 66 Wohnungen, 2 + 1 bis 3 + 1 Layouts, mit Flächen von 92 m2 bi…
Smart Home
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Atasehir, Türkei
von
$315,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex befindet sich in Atanehir Bezirk auf der asiatischen Seite von Istanbul in der Nähe des Finanzbezirks FİNANS MERKEZİ, auf einer Gesamtfläche von 8.000 m2, besteht aus einem 16-stöckigen Schmetterlingsblock, insgesamt 66 Wohnungen, 2 + 1 bis 3 + 1 Layouts, mit Flächen von 92 m2 bi…
Smart Home
Wohnanlage Two bedroom apartment near the financial center.
Rifat Danisman Sokagi, Türkei
von
$315,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex befindet sich in Atanehir Bezirk auf der asiatischen Seite von Istanbul in der Nähe des Finanzbezirks FİNANS MERKEZİ, auf einer Gesamtfläche von 8.000 m2, besteht aus einem 16-stöckigen Schmetterlingsblock, insgesamt 66 Wohnungen, 2 + 1 bis 3 + 1 Layouts, mit Flächen von 92 m2 bi…
Smart Home
Wohnanlage New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$479,015
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über Sicherheit, einen grünen Bereich, ein Restaurant und ein Café.Fertigstellung - 4. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus ZentralheizungKüchengeräteKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet s…
TRANIO
