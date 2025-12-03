  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Beylikduzu
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Beylikduzu, Türkei

häuser
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Türkei
von
$133,309
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich inmitten der bedeutendsten Stadtentwicklungs- und Immobilieninvestitionsprojekte, die Beylikduzu auszeichnen. Es befindet sich neben dem Park "Valley of Life", Istanbuls größtem Park, der es zu einem Ziel für diejenigen macht, die in Immob…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Alle anzeigen Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Wohnanlage 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Türkei
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 140–240 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das Projekt befindet sich in einer der angenehmsten, friedlichsten und ruhigsten Wohngegenden in Beylikdüzü. Gut gestaltete Einheiten mit atemberaubendem Meerblick und herrlichen, in die Natur integrierten Grünflächen. Beim Bau wurden die neuesten und hochwertigsten Baumaterialien verwende…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
140.0
250,000
Wohnung 3 zimmer
195.0 – 240.0
385,000 – 500,000
Wohnung 4 zimmer
210.0
425,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Beylikduzu, Türkei
von
$134,532
Warum dieses Eigentum 谷؟ Aufgrund der Nähe zu den Hauptstraßen, Transportlinien und Express-Transporten sorgt eine einfache Navigation. Die zusammengesetzten Apartments bieten einen Panoramablick auf das Marmarameer und die umliegenden Grünflächen. Eigentumsurkunden werden direkt nach Absc…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
John TaylorJohn Taylor
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and an underground parking close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$499,409
Die komplexe Infrastruktur:150 Handelseinheiten entlang des Umfangs und unter dem ProjektGymnasiumFreibadTennis und BasketballplatzKinderspielplätzeGrünflächeTiefgarage24-Stunden-SicherheitAusstattung und Ausstattung im Haus Küchenschränke und -geräte (Backofen, Gasherd, Dunstabzugshaube, Ge…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, restaurants and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$149,226
Der Komplex ist das größte und renommierteste Stadtprojekt der Region – eine perfekte Harmonie von grünem Wohn- und modernen städtischen Bequemlichkeit. Das Projekt erstreckt sich über 15.000 m2 Land, mit 70% Grünfläche gewidmet, verfügt über 442 Wohneinheiten und 40 Gewerbeeinheiten innerha…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Beylikduzu, Türkei
von
$226,438
Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein Seedresidenzprojekt in Beylikduzu, dem neuen Vorort von Istanbul, befindet sich in der Nähe des schönen Strandes mit vielen Restaurants, Cafés und Einkaufszentren.  Im Vergleich zu anderen Regionen in Istanbul ist Beylikduzu von höherer Qualität, organisiert…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$265,848
Das multifunktionale Projekt umfasst Wohn-, Gewerbe-, Büroeinheiten.Die Fenster bieten Blick auf das Meer, den See und die Stadt.Abschluss - 30/06/2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe 200 Meter von Beykent University100 Meter vom Einkaufszentrum Perlavista200 Meter vom Staatlichen Kranken…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a garden and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$222,844
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Hamam, eine Dampfbadewanne und eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen angelegten Garten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe der Autobahn E-5, einer U-Bahn-Station, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Schulen
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with around-the-clock security close to the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$198,968
Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, einen Fußballplatz und einen Basketballplatz, einen Parkplatz und eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 800 MeterEinkaufszentrum - 5 MinutenUniversität - 5 MinutenFlughafen Istanbul - 35 Minute…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Beylikduzu Apartments Project
Beylikduzu, Türkei
von
$156,546
Warum diese Immobilie? Betrachten Sie einen der schönsten Meerblicke des Marmara-Meeres in Europa Istanbul. Zentrale Lage im Stadtteil Beylikduzu; Es ist eine unzulässige Investitionsmöglichkeit, mit hohen Zinsen von Immobiliengewinnen. Das Smart-Home-System und die neuesten technologischen…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Wohnanlage Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Wohnanlage Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Wohnanlage Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Wohnanlage Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Wohnanlage Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Beylikduzu, Türkei
von
$149,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wir präsentieren Ihnen unser neues Projekt von einem bekannten Entwickler, nur wenige Gehminuten von der E-5 Autobahn und dem Einkaufszentrum Marmara Park, Bildungs- und medizinische Einrichtungen in einem Radius von mehreren Kilometern entfernt.Der Komplex befindet sich im Beylikduzu Bereic…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Wohnanlage Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Wohnanlage Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Wohnanlage Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Wohnanlage Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Alle anzeigen Wohnanlage Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Wohnanlage Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Beylikduzu, Türkei
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Wohnanlage befindet sich in Beylikduzu, einem Stadtteil bekannt für seine schöne Küste des Meeres von Marmara. Es gibt mehrere Schulen, eine Universität, ein Krankenhaus, Geschäfte und die E-5 Autobahn und U-Bahn sind in der Nähe.Der Komplex ist auf der Küste neben dem Yachthafen gebaut,…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$447,678
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, eine Garage, Hallen- und Außenpools, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Fitnessstudio, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe von inter…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Türkei
von
$250,063
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen zum Verkauf in der Nähe des Yachthafens in Istanbul Beylikdüzü Die geräumigen Wohnungen befinden sich im Stadtteil Kavaklı in Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü wird Tag für Tag mit neuen Projekten, einem neu gebauten Yachthafen und Einkaufszentren aufgewertet. Die Region r…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a garden, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$139,277
Die Residenz frisst einen Kinderspielplatz, Sicherheit, einen Garten, einen Parkplatz und eine Garage.Abschluss - März 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich im modernen Teil von Istanbul, in einer Gegend mit gut ausgebauter Infrastruktur, zahlreichen luxuriösen Wo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Alle anzeigen Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul apartments project
Beylikduzu, Türkei
von
$286,390
Warum dieses Eigentum 谷؟ Die Projektzone ist eines der wichtigsten Zentren des europäischen Istanbul. Die Nähe zum Hayat Valley Park macht es zu einem Ziel für Investoren und diejenigen, die im Herzen der Natur leben möchten. Das Projekt wird von der Regierung garantiert und umfasst 115…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$686,439
Die Residenz verfügt über einen Sportplatz, einen Joggingpfad, einen Kinderspielplatz, ein Fitnesscenter, einen Innenpool, eine Sauna.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 5 MinutenMarina - 4 MinutenTEM Autobahn - 3 MinutenKrankenhaus - 6 MinutenColle…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Türkei
von
$790,898
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen zum Verkauf in der Nähe des Yachthafens in Istanbul Beylikdüzü Die geräumigen Wohnungen befinden sich im Stadtteil Kavaklı in Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü wird Tag für Tag mit neuen Projekten, einem neu gebauten Yachthafen und Einkaufszentren aufgewertet. Die Region r…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$188,024
Wir bieten Apartments mit Terrassen und Blick auf das Meer und den Yachthafen.Die Residenz verfügt über Pools, Kinderspielplätze, Grünflächen, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Fitnessraum, ein Café, einen Parkplatz.Abschluss - März 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Alle anzeigen Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Wohnanlage MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Beylikduzu, Türkei
von
$330,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 15
Fläche 180 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Projekt befindet sich auf dem Gebiet von 31.000 m2, von denen 70% Landschaftsbau und Grünflächen sind. Ein friedliches Familienleben im Zentrum mit einzigartigem Blick auf die Landschaft und Ihrer eigenen Infrastruktur zu führen, ist für Sie kein Traum mehr. Blick auf die Stadt, Meer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
180.0
330,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club, Beylikduzu, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$292,482
Beylikduzu ist einer der am schnellsten entwickelten Bezirke auf der europäischen Seite von Istanbul. Weil es dort zahlreiche Luxusimmobilien gibt. Eine Wohnung oder Villa in Beylikduzu bietet mehr Möglichkeiten als Sie erwarten!Der Wohnkomplex verfügt über risikoarme Apartments mit Meerblic…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$1,41M
Wir bieten schöne Villen mit Panoramablick auf das Marmara Meer, Gärten und Parkplätze.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, einen Innenpool und einen Sportclub.Abschluss - August 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe eines der größten …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure near the sea in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Türkei
von
$785,922
Ein ruhiges Projekt in Beylikduzu Bereich, geeignet für Familienleben. Es hat einen schönen und hervorragenden Blick auf das Marmara Meer so können Sie es von allen Einheiten genießen. Das Projekt umfasst hervorragende Einrichtungen wie:24-Stunden-SicherheitTürkisches Bad (hamam)SaunaMinigol…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Türkei
von
$180,395
Warum dieses Eigentum 谷؟ Wohnungen zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul, mit einem unverwechselbaren ästhetischen und funktionalen Design. Ein gesundes Leben im Herzen grüner Gärten, die Frieden inspirieren. Es liegt in der Nähe von Einkaufszentren und bedeutenden Bildungs-, Gesundheits- und…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$297,457
Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, Swimmingpools und Sportplätze, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, eine Sauna und einen Hamam, einen Parkplatz.Abschluss - April, 2024.Infrastruktur Das Anwesen befindet sich in einem grünen Bereich, nur wenige Gehminuten von allen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$261,643
Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, einen Außenpool, einen überdachten Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Hamam und eine Sauna.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Supermärkten und einem Busbahnhof.E-5 Autobahn- und U-Bahn-Station -…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Beylikduzu, Türkei
von
$285,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Komplex befindet sich im Beylikduzu Bereich auf der europäischen Seite der Stadt, eine schöne, Familie, gemütliche, dynamisch entwickelnde Gegend, eine Gegend mit hochwertigen neuen Wohnkomplexen.Die gesamte Entwicklungsfläche beträgt 38.000 m2, von denen 70 % Landschafts- und Grünfläche…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude YASAM MARINA
Wohngebäude YASAM MARINA
Wohngebäude YASAM MARINA
Wohngebäude YASAM MARINA
Wohngebäude YASAM MARINA
Wohngebäude YASAM MARINA
Wohngebäude YASAM MARINA
Beylikduzu, Türkei
von
$227,890
Jahr der Inbetriebnahme 2022
KELEŞ CENTER projesi, Istanbul & # 39; un Avrupa yakasında, özellikle Sefaköy & # 39; ün Küçükçekmece semtinde, Istanbul & # 39; un ana yol kavşaklarının buluşma nok • Projekt, Basin Express Caddesi ile E5 ana yolu arasında yer alması nedeniyle önemli stratejik konumu ile öne çıkmaktadır. Ay…
Immobilienagentur
Extra Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$691,413
Die Wohnanlage neben dem Yachthafen verfügt über Apartments mit 2-5 Schlafzimmern, Terrassen mit Panoramablick auf das Meer, geräumige Landschaftsbereiche mit Palmen, Freizeitbereichen und Gewässern.Der Wohnkomplex ist Teil eines modernen Urbanisationsprojekts, der Küstenstadt Istanbul mit 5…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Beylikduzu, Türkei
von
$227,114
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich in einer privilegierten Lage im Stadtteil Yakuplu, einem der angesehensten Viertel von Beylikdüzü. Eine Investitionsmöglichkeit in der Nähe der wichtigsten Infrastrukturprojekte in der Türkei. Es befindet sich neben den Hauptverkehrslinien und in de…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
, Türkei
von
$2,62M
Wir bieten Villen mit Parkplätzen, Gärten und Meerblick.Es ist möglich, ein Schwimmbad auf jedem Grundstück zu bauen.Gartenbereiche - von 118 m2 bis 851 m2.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, Tennis- und Basketballplä…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$218,864
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, eine Lounge, Innen- und Außenpools, einen Kinderspielplatz, einen Basketballplatz, eine Sauna und einen Hamam, ein Fitnesscenter, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der N…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$491,450
Der Wohnkomplex besteht aus 55 Gebäuden mit 3-4 Schlafzimmer Wohnungen und 22 Villen mit 4-6 Schlafzimmern. Alle Unterkünfte verfügen über geräumige Zimmer und große Balkone. Die Gebäude sind von Landschaftsgebieten mit Freizeiteinrichtungen umgeben.Der Wohnkomplex ist Teil eines modernen Ur…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$1,17M
Wir bieten Villen mit Gärten, großen Pools, Blick auf das Marmara Meer, Parkplätze.Ausstattung und Ausstattung im Haus AufzugLage und Infrastruktur in der Nähe Istanbul Marina - 13 MinutenU-Bahn-Station - 12 MinutenEinkaufszentrum - 20 MinutenIstanbul New Airport - 50 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with a swimming pool and a view of the sea, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$229,807
Das Projekt umfasst:Blick auf das MeerFitnessstudioInnenparkplatzInnenpoolLage und Infrastruktur in der Nähe West Istanbul Marina - 1,2 kmMetrobus - 5,9 kmNeuer Flughafen - 34 km
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$686,439
Mit seiner Lage am Meer und der Luxus-Design-Architektur verspricht die Residenz Ihnen ein Traumleben.Im Projekt, das 6 Blocks innerhalb von 3 Etagen umfasst, insgesamt 36 Optionen einschließlich Garten-Duplexes, Dach-Duplexes und Wohnungen, von 2+1 bis 6+2, wo wir zusammen Ruhe und Luxus, w…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Türkei
von
$386,144
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen zum Verkauf in der Nähe des Yachthafens in Istanbul Beylikdüzü Die geräumigen Wohnungen befinden sich im Stadtteil Kavaklı in Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü wird Tag für Tag mit neuen Projekten, einem neu gebauten Yachthafen und Einkaufszentren aufgewertet. Die Region r…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$167,133
Das Projekt umfasst:Meerblick und StadtblickFitnessstudioParkplatzSicherheitKinderspielplatzLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich direkt am Meer und ist von allen notwendigen Infrastrukturen umgeben, darunter Parks und der Yachthafen mit Restaurants und Bars.West Is…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$411,863
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf den See.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, Swimmingpools, einen Kinderspielplatz und Sportplätze, einen Loungebereich, Wanderwege, Sicherheit, Innen- und Außenpools, eine Sauna, einen Hamam, einen Fitnessraum, einen Parkplatz, ein Café un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and panoramic views on E-5 highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$159,174
Dieses auf einem Grundstück von 18.000 m2 gelegene Projekt besteht aus insgesamt 747 integrierten Wohneinheiten. Im Erdgeschoss gibt es mehr als 55 Geschäfte, die sowohl den Bewohnern als auch der Umgebung dienen. Mit umfangreichen sozialen Annehmlichkeiten und kommerziellen Räumen will das …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$412,119
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Wohnbereich, Innen- und Außenpools, Kinder; Spielplatz und Kindergarten, einen Basketballplatz, Gärten, einen künstlichen Teich, eine Sauna und einen Hamam, ein Fitnesscenter, rund um die Uhr Sicherhei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SEA ISTANBUL
Wohnanlage SEA ISTANBUL
Wohnanlage SEA ISTANBUL
Wohnanlage SEA ISTANBUL
Wohnanlage SEA ISTANBUL
Alle anzeigen Wohnanlage SEA ISTANBUL
Wohnanlage SEA ISTANBUL
Beylikduzu, Türkei
von
$340,727
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Das größte Gelände der Stadt hat entlang der West Istanbul Marina angehoben. Die größte Verbindung der Stadt mit 5.000 + verschiedenen Einheitentypen von 1 + 1, um Häuser zu erwähnen. Ein einzigartiges Lebenskonzept mit privatem Yachthafen, Seabus Pier, Restaurants und Unterhaltungshalle in …
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Türkei
von
$1,04M
Das Projekt umfasst 8 Objekte: 4 Doppelhaushälften und 4 separate Villen. In den Gemeinschaftsbereichen gibt es 3 Außenpools, 2 türkische Bäder und 2 Saunen, ein Fitnessraum. Darüber hinaus verfügt das Gebiet über eine 24-Stunden-Sicherheit und einen Außenparkplatz.Ausstattung und Ausstattun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$3,27M
Der Wohnkomplex besteht aus Villen mit 4-5 Schlafzimmern. Die Häuser haben Balkone oder Terrassen. Sie befinden sich neben dem Yachthafen.Der Wohnkomplex ist Teil eines modernen Urbanisationsprojekts, der Küstenstadt Istanbul mit 55 km Küstenlinie.Es besteht die Möglichkeit, einen Rabatt von…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Türkei
von
$425,689
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen zum Verkauf in der Nähe des Yachthafens in Istanbul Beylikdüzü Die geräumigen Wohnungen befinden sich im Stadtteil Kavaklı in Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü wird Tag für Tag mit neuen Projekten, einem neu gebauten Yachthafen und Einkaufszentren aufgewertet. Die Region r…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$371,572
Das Projekt auf europäischer Seite von Istanbul, in Beylikdüzü, dem neuen Stadtgebiet Istanbuls. Der Komplex überblickt das Marmara Meer und Parks. Die nahe gelegene U-Bahn-Station ist ein Vorteil und Wert für Investoren.Das Projekt hat 3 Blöcke mit Gewerbefläche und eine Vielzahl von flache…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$215,880
Alya Dream zeigt seinen Unterschied mit seinem für das Familienleben geeigneten Design und Konzept. Alya Dream bietet Ihnen ein brandneues Lebenszentrum, das Ihre Träume für Ihre Liebsten mit seinen Privilegien erfüllt. In Alya Dream, die Glück und Frieden zu Ihrem jeden Moment hinzufügen wi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Marina Compound in West Istanbul
Wohnanlage Marina Compound in West Istanbul
Wohnanlage Marina Compound in West Istanbul
Wohnanlage Marina Compound in West Istanbul
Wohnanlage Marina Compound in West Istanbul
Alle anzeigen Wohnanlage Marina Compound in West Istanbul
Wohnanlage Marina Compound in West Istanbul
Beylikduzu, Türkei
von
$220,031
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Das größte Gelände der Stadt hat entlang der West Istanbul Marina angehoben. Die größte Verbindung der Stadt mit 5.000 + verschiedenen Einheitentypen von 1 + 1, um Häuser zu erwähnen. Ein einzigartiges Lebenskonzept mit privatem Yachthafen, Seabus Pier, Restaurants und Unterhaltungshalle in …
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Duplex 4+2 in a new complex.
Wohnanlage Duplex 4+2 in a new complex.
Wohnanlage Duplex 4+2 in a new complex.
Wohnanlage Duplex 4+2 in a new complex.
Wohnanlage Duplex 4+2 in a new complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Duplex 4+2 in a new complex.
Wohnanlage Duplex 4+2 in a new complex.
Beylikduzu, Türkei
von
$158,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
We'll send a video of the apartment upon request! 4+2 apartment in the Öz Yıldırım Group YAKUPLU complex Features: Duplex apartment - 4+2 Area - 190 m2 Separate kitchen + kitchen on the second floor Infrastructure: Shops, cafes, and hospitals - 1 min Schools and ki…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen