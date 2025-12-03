  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Çekmeköy
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Çekmeköy, Türkei

Istanbul
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Wohngebäude Cekmekoy Istanbul Homes Project
Çekmeköy, Türkei
von
$74,716
Warum dieses Eigentum 谷؟ Der Projektbereich ist eine der schönsten und ruhigsten Gegenden der anatolischen Seite für diejenigen, die nicht in der Hektik leben möchten. Lebe im Herzen des Waldes in luxuriösen, gesunden Häusern, die die Vorteile der Stadt und den Charme der Natur verbinde…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$1,65M
Das Projekt umfasst:Privater PoolBalkone"Smart Home" Systemmalerische AussichtLandschaftsgärtenSicherheit und Videoüberwachungeingezäuntes grünes GebietParkplatzAusstattung und Ausstattung im Haus ParkettFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nä…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$186,532
Die Residenz besteht aus 2 Wohnhäusern (9 und 13 Etagen) und einem Businesscenter und verfügt über ein Fitnesscenter, angelegte Gärten, eine Sommerküche, Pavillons und einen Kinderspielplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Autobahn - 3 kmU-Bahn-Station - 7 kmEin…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Wohnanlage Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Wohnanlage Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Wohnanlage Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Wohnanlage Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Wohnanlage Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Çekmeköy, Türkei
von
$458,620
Das Projekt ist nur wenige Gehminuten vom U-Bahnhof und den Geschäften entfernt.Es gibt 13 Blöcke mit Wohnungen und 60% Landschaftsraum auf dem Gelände.Geräumige Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmern und Balkonen.Das Projekt verfügt über einen großen Park, ein Einkaufszentrum, Schulen, Cafés und R…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Çekmeköy, Türkei
von
$1,19M
Wir bieten Ihnen einen erstklassigen Komplex von geräumigen Villen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, einen großen Grünbereich und einen Parkplatz. Im geschlossenen Gebiet gibt es Spielplätze, einen Tennisplatz, einen Basketballplatz, Erholungs- und Wanderbereiche.Lage und Infrast…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$1,93M
Der Komplex besteht aus 12 Villen mit Swimmingpools und Terrassen.Das Projekt umfasst:Sicherheit und VideoüberwachungGrüne LandschaftParkplatzAusstattung und Ausstattung im Haus ParkettFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Bushaltestel…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$452,651
Es gibt mehr als nur Häuser in diesem Komplex. Es gibt üppige Gärten, fröhliche Kinder, geräumige Terrasse Balkone zum Entspannen mit Vergnügen, und vieles mehr. Es gibt nur 342 Familien, Natur und Glück. In risikoarmen Häusern öffnen sich Ihre Türen zum Garten, Terrassen und Balkon.Eigensch…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Çekmeköy, Türkei
von
$352,752
Das Projekt umfasst:SchwimmbadFitnesscenterCaféEinkaufsmöglichkeitenAbschluss - Dezember, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen Istanbul - 35 MinutenFlughafen Sabiha Gosen - 25 Minuten15 Temmuz Brücke - 25 MinutenEurasia Tunnel - 25 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LUXURY apartments surrounded by nature.
Wohnanlage LUXURY apartments surrounded by nature.
Wohnanlage LUXURY apartments surrounded by nature.
Wohnanlage LUXURY apartments surrounded by nature.
Wohnanlage LUXURY apartments surrounded by nature.
Wohnanlage LUXURY apartments surrounded by nature.
Kuveyt Turk Bank Chekmekoy branch, Türkei
von
$403,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Wohnkomplex LUXURY CLASS befindet sich in einem prestigeträchtigen Teil von Istanbul auf der asiatischen Seite des Bosporus in der Region Cekmekoy, umgeben von Wald und Natur, ideal für Familienleben und einen erholsamen Urlaub.Auf dem Gebiet der Luxusanlage, Gärten, Freibäder für Kinder…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
