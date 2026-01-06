  1. Realting.com
  Türkei
  Kocaeli
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kocaeli, Türkei

İzmit
12
Kartepe
5
Başiskele
4
Wohnanlage New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$2,41M
Jede Villa verfügt über einen großen Garten, einen Swimmingpool, eine Garage, eine Sauna und ein Türkisches Bad, eine Wäscherei, einen Wohnbereich, 6 Balkone.Ausstattung und Ausstattung im Haus FeuerstelleAufzugLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft ist von Grün umgeben und befind…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$456,691
Wir bieten luxuriöse Apartments mit Saunen und Hamams.Einige Wohnungen haben private Gärten und Swimmingpools.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, Teiche, Loungebereiche, ein Fitnesscenter, Volleyball, Basketball- und Tennisplätze, Cafés, …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$132,037
Die Residenz verfügt über eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Fitnessraum und ein Fitnesscenter, Innen- und Außenpools, ein Café, Kinderspielplätze, Veranstaltungsräume, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr Sicherheits- und Videoüberwachung.Abschluss - 30/12/2025.Lage und Infrastruktur…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$148,352
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts. Jedes Apartment verfügt über eine eigene Sauna und ein Türkisches Bad.Die Residenz verfügt über Hallen- und Außenpools, eine Sauna und ein Türkisches Bad, Seen, ein Fitnessstudio, Kinderspielplätze, Basketball, Volleyball und Tennisplätze, ein…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
İzmit, Türkei
von
$84,370
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$176,963
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze und Spielräume, Unterhaltungsbereiche, Cafés, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad und eine Sauna, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - 30/06/2025
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$283,101
Wir bieten Apartments mit Balkonen und Terrassen.Die Residenz verfügt über Grünflächen mit Teichen, Kinderspielplätzen, Gehwege, Innen- und Außenpools, eine Sauna, ein Türkisches Bad, ein Fitnesscenter, Loungebereiche, rund um die Uhr Sicherheit, eine Garage.Abschluss - 30/12/2023.Lage und I…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$733,794
Wir bieten Villen mit Gärten und Parkplätzen.Die Residenz bietet Blick auf den See und die Wälder, rund um die Uhr Sicherheit, einen Gemeinschaftspool, einen Sportplatz, ein Türkisches Bad, eine Sauna, Lounge-Bereiche.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemLage und Infrastruk…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Türkei
von
$91,985
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$214,474
Wir bieten Apartments mit Blick auf die Berge, Terrassen und Gärten.Die Residenz verfügt über ein Türkisches Bad, eine Sauna, Fitnesscenter, Innen- und Außenpools, eine Bar, Teiche, Kinderspielplätze, eine Garage.Ausstattung und Ausstattung im Haus FußbodenheizungSchalldämmungQualität Küche …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$413,592
Die Residenz verfügt über Teiche und Wasserfälle, eine Sauna und ein Türkisches Bad, Gehbereiche, ein Fitnesscenter, einen Basketballplatz, Innen- und Außenpools, Kinderspielplätze, einen Parkplatz, einen Tennisplatz, ein Café.Abschluss - 30/05/2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe E-5 Aut…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Başiskele, Türkei
von
$113,272
Die Residenz verfügt über eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Fitnessraum, Hallen- und Außenpools, einen überdachten Parkplatz, ein Café, Kinderspielplätze.Abschluss - 30/06/2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Einkaufszentrum - 10 MinutenKrankenhäuser - 10 MinutenSapanca Lake - 30 M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Sarimese Mahallesi, Türkei
von
$148,582
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
Unser Projekt besteht aus 15 Blöcken und 309 Wohnungen auf einer Fläche von 30.000 m2 im Stadtteil Kartepe in Kocaeli. Es gibt Gartenboden, Optionen für Maisonetten-Wohnungen im Zwischengeschoss und auf der Terrasse von 1 + 1 bis 4 + 1. Unser Standort verfügt über ein 24-Stunden-Sicherheitss…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Güneşi
Başiskele, Türkei
von
$154,411
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Zeray bietet einen Mehrwert für das Leben in den wertvollsten Bezirken von Kocaeli und eröffnet erneut einen wertvollen Platz im Herzen von Başiskele. In Zeray Güneşi sind die unteren Stockwerke Gartenduplex, der 1. und 2. Stock sind reguläre Wohnungen und die oberen Stockwerke sind Dachdupl…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Forum Anatolia
Kartepe, Türkei
von
$156,116
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Das Forum Anatolia, das auf einer Fläche von 56.500 Quadratmetern mit der Signatur von Zeray gegründet wurde, besteht aus 101 Gewerbegebieten und insgesamt 664 Einheiten. Es erfüllt Ihre Erwartungen mit sozialen Einrichtungen wie Außenpool, Innenpool, Türkischem Bad, Sauna, Fitnesscenter, Da…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Dora Hill
Cayirkoy Mahallesi, Türkei
von
$126,728
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 10
Fläche 85 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unser Projekt besteht aus 6 Blöcken und 430 Wohnungen auf einer Fläche von 30.000 m2 im Stadtteil Çayırköy in Kocaeli.is. In unseren 7-stöckigen Blöcken haben wir Gartenduplex, Dachduplex und regelmäßige Flat-Optionen von 1 + 1 bis 4,5 + 1. Im Rahmen des Projekts gibt es in einigen unserer A…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
85.0
126,728
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Perla
Başiskele, Türkei
von
$251,615
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Unser Projekt befindet sich im Stadtteil Başiskele in Kocaeli, direkt neben unserem Projekt Zeray Güneşi, mit einer Fläche von 24.263 m2.Es ist als 9 Blöcke, 288 Wohnungen und 20 Gewerbegebiete positioniert. Unser Projekt besteht aus 2 Phasen. In unserem Projekt haben wir Gartenduplex, Terra…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Harmony City
Kartepe, Türkei
von
$90,268
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 65 m²
1 Immobilienobjekt 1
Harmony City, das erregende neue Projekt des ZERAY-Baus, Es befindet sich auf der ersten Fläche von 63000 m2 im Bezirk Kartepe in Kocaeli und besteht aus 19 Blöcken, 1061 Wohnungen und 37 Gewerbegebieten. Wir appellieren an Ihre Vorlieben mit Apartmentoptionen von 1 + 1 bis 4 + 1 und G…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.0
90,268
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Kartepe, Türkei
von
$152,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 6
Unser Projekt besteht aus 16 Blöcken und 501 Wohnungen auf einer Fläche von 37.000 m2 im Stadtteil Kartepe von Kocaeli. Es gibt Gartenduplex, Terrassenduplex und normale flache Optionen von 1 + 1 bis 4 + 1, von 87 m2 bis 464 m2. In unserem Projekt gibt es Sauna und Türkisches Bad in den Ap…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Dilasa Orman
Başiskele, Türkei
von
$155,268
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Unser Projekt besteht aus 20 Blöcken und 660 Wohnungen auf einer Fläche von 65.000 m2 im Bezirk Yuvacık ist von Kocaeli. Es gibt Gartenduplex, Terrassenduplex und normale flache Optionen von 1 + 1 bis 4 + 1, von 89 m2 bis 355 m2.In unseren Apartments gibt es ein Türkisches Bad und eine Sau…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Effect Kartepe
Sarimese Mahallesi, Türkei
von
$160,108
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Unser Projekt besteht aus 4 Blöcken, 130 Wohnungen und 35 Gewerbeeinheiten auf einer Fläche von 12.500 m2 in Kartepe, Kocaeli. Es gibt Loft-, Terrassenduplex-, Garten- und Zwischengeschoss-Apartmenttypen von 1 + 1 bis 4 + 1.In unserem Projekt gibt es rund um die Uhr ein Sicherheitssystem. Zu…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
