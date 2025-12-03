  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kagithane
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kagithane, Türkei

Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$507,367
Die Residenz verfügt über eine Terrasse, einen Pool, eine Sauna und ein Fitnesscenter, ein Kino, einen Konferenzraum, einen Kinderspielplatz, Sicherheit, einen Grünbereich, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Stadtzentrum …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Türkei
von
$129,076
Warum dieses Eigentum 谷؟ Kleine Wohnungen in Istanbul zum Verkauf mit einfachen Zahlungsplänen. Angrenzend an eine der berühmtesten Geschäftsstraßen Istanbuls. Eine zentrale Lage in der Nähe der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt. Geeignet für diejenigen, die eine ruhige Residenz i…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Kagithane, Türkei
von
$91,482
Warum dieses Eigentum 谷؟ Hotelapartments in Istanbul zum Verkauf im Zentrum von Verkehrsknotenpunkten. Das Projekt befindet sich in der Nähe von Sport-, Kunst-, Einkaufs- und Unterhaltungszentren. Moderne Architektur, technische Infrastruktur und sichere erdbebensichere Konstruktion. 5-Ste…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$711,310
Wir bieten ein-, zwei- und drei-Zimmer-Wohnungen: von kleinen Wohnungen bis zu einzigartigen geräumigen vollwertigen Apartments.Der Wohnkomplex besteht aus zwei Gebäuden mit 70 Luxuswohnungen, 7 exklusiven Geschäften, einem Fitnesscenter.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mehrere Bushalteste…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$318,348
Neue Studios und Apartments mit verschiedenen Layouts im Aparthotel. Die Residenz verfügt über:Großes Business CenterSicherheit rund um die UhrCaféHallenbad,multifunktionales ZentrumSauna und WellnessConciergeGarageSupermarktBasketballplatzTrockenreinigung und FriseurAusstattung und Ausstatt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$338,245
Der Komplex besteht aus 78 Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und Duplex-Wohnungen mit 2–4 Schlafzimmern.Eigenschaften:Lobby7/24 SicherheitGarageConciergeserviceLage und Infrastruktur in der Nähe Das Projekt befindet sich im Herzen von Istanbul, auf der E5 Straße, 950 Meter von Çağlayan Courtho…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$298,452
Die Residenz verfügt über einen 4-stufigen Parkplatz, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Dach-Barbecue-Bereich, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - Ende 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus ZentralheizungFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$678,405
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Garten und einen Park, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, ein Spa-Center mit einem Hamam, einen Pool.Abschluss - Januar, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe eines Einkaufszentrums, M11 und M7 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$586,955
Wir bieten Apartments mit Blick auf den Wald, Parkplätze und Abstellräume.Die Residenz verfügt über Grünflächen, rund um die Uhr Sicherheit, Wanderwege, Zierteichen, Kinderspielplätze, Basketballplatz, Innenpool, Whirlpool, Dampfbad, Sauna und Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$320,337
Das Projekt verfügt über mehrere Wohnungen und Infrastruktur für die Bequemlichkeit der Bewohner. Der Komplex ist ideal für eine Familie oder einen ruhigen Urlaub. Das Projekt verfügt über einen Grünpark, Kinderspielplätze, Wanderwege, Sportplätze, Lagereinrichtungen, 24-Stunden-Sicherheit.L…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$720,176
Wir bieten verschiedene Apartments mit Abstellräumen.Die Residenz besteht aus 4 Gebäuden (2 Bürogebäude, 1 Block von Wohnungen, ein Hotel) und verfügt über Aufzüge, eine Terrasse des 10. Stock, kollektive ArbeitBereiche, eine Dachterrassenbar, ein Outdoor-Kino, ein Yoga-Studio und ein Outdoo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MASLAK FAMILY FLATS
Wohnanlage MASLAK FAMILY FLATS
Wohnanlage MASLAK FAMILY FLATS
Wohnanlage MASLAK FAMILY FLATS
Wohnanlage MASLAK FAMILY FLATS
Alle anzeigen Wohnanlage MASLAK FAMILY FLATS
Wohnanlage MASLAK FAMILY FLATS
Kagithane, Türkei
von
$1,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
Ein Projekt für Regierungsgarantie und Familienkonzept in der neuen Innenstadt von Istanbul bietet Ihnen einfachen Zugang zu Geschäftszentren, Sehenswürdigkeiten, Wäldern und Unterhaltungshallen. Nur wenige Schritte vom Einkaufszentrum Vadistanbul, der U-Bahn, dem Maslak Business Center und …
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$1,06M
Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen Park, Tennis- und Basketballplätze, eine Reitarena.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem renommierten zentralen Bereich.TEM Highway - 1 MinuteMaslak - 3 MinutenFlughafe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$301,537
Ein einzigartiger Projekttyp ist die Zusammenarbeit, die für gemeinsame Unterkünfte für Menschen mit gemeinsamen Interessen bietet. Ein besonderes Merkmal dieser Art der Wohnung ist der Betrieb von gemeinsamen Veranstaltungen und Kommunikation in gemeinsamen Wohngebieten.Das Projekt verfügt …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$523,285
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts (von zwei bis vier Schlafzimmern).Die Residenz besteht aus 187 Wohnungen (davon 30 Luxus-Lofts) und verfügt über Wanderbereiche, Fitnessräume, Mini-Fußball- und Basketballplätze, eine Sauna, ein Kino, Spielezentren, ein Hallenbad, rund um die U…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$174,097
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen, Fitnessstudios, Grillmöglichkeiten, malerische Aussicht.Die Residenz verfügt über eine Kunstgalerie, ein Fitnesscenter, rund um die Uhr Videoüberwachung, angelegte Gärten und Pavillons.Abschluss - Mai 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Einkaufszent…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Alle anzeigen Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Wohnanlage PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
97 Opet, Türkei
von
$926,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Elite-Investitionsprojekt in Maslak, dem Zentrum von Wirtschaft und Leben in Istanbul. Auf der einen Seite des Projekts befindet sich der Wald von Belgrad und auf der anderen Seite das Einkaufszentrum Vadi Istanbul, das alle Möglichkeiten der Stadt vom Einkaufen bis zum Entertainment her…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$149,226
Wir bieten moderne Studios und Apartments mit 1 Schlafzimmer im Stadtzentrum.Abschluss - Dezember, 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Ringstraße und Brücken - 5 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenKrankenhäuser - 4 MinutenSupermarkt - 1 MinuteEinkaufszentrum - 2 kmFlughafen - 25 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Vadistanbul New Phase
Wohnanlage Vadistanbul New Phase
Wohnanlage Vadistanbul New Phase
Wohnanlage Vadistanbul New Phase
Wohnanlage Vadistanbul New Phase
Alle anzeigen Wohnanlage Vadistanbul New Phase
Wohnanlage Vadistanbul New Phase
Kagithane, Türkei
von
$904,313
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 15
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$261,145
Die Residenz ist mit dem Konzept einer "bedienten Wohnung" entworfen, die Hotelservices perfekt mit Wohnraum verbindet und Ihr Leben angenehmer macht. Die ersten beiden Stockwerke werden für Geschäftsräume vergeben.Das Projekt besteht aus 82 unabhängigen Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmern und v…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kaitehane Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kaitehane Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kaitehane Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kaitehane Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kaitehane Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kaitehane Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kaitehane Apartments Project
Kagithane, Türkei
von
$203,836
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich an einem wichtigen Ort neben den Immobilienentwicklungsgebieten und den führenden Handels- und Finanzzentren in Istanbul. Die wichtigsten historischen und archäologischen Wahrzeichen der Stadt der beiden Kontinente sind nur wenige Gehminuten vom Pr…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The New Vadistanbul
Wohnanlage The New Vadistanbul
Wohnanlage The New Vadistanbul
Wohnanlage The New Vadistanbul
Wohnanlage The New Vadistanbul
Kagithane, Türkei
von
$686,536
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 10
New Vadistanbul wird jetzt von derselben Baufirma entwickelt, nur wenige Schritte von der ersteren entfernt!! Die Baufirma "Avrupa Konutları" macht neben Maslak und auf dem TEM Highway ein neues bemerkenswertes Projekt. Das Projekt ist weniger als 20 Minuten vom Flughafen Istanbul, 10 Minut…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$835,664
Wir bieten möblierte Apartments mit Abstellräumen, Balkonen und Blick auf die Stadt.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, ein Restaurant, einen Fitnessraum, Lounge-Bereiche, Konferenz- und Veranstaltungsräume.Abschluss - Juli, 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus InternetVortei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$467,574
Namli Vadi ist ein einzigartiges lebendiges Erlebnis im Herzen von Istanbul. Apartments mit 1-2 Schlafzimmern werden im 7-stöckigen Luxusprojekt mit modernem Design angeboten.Abschluss - Ende 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Vadi Istanbul - 2 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenUniversit…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$142,728
Wir bieten hochwertige Zwei-Zimmer-Wohnungen mit Balkonen.Die Residenz verfügt über eine Garage und einen Parkplatz, einen Kinderpark, ein Fitnesscenter rund um die Uhr, Geschäftsräume und einen Konferenzraum.Abschluss - 1. Quartal 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus ZentralheizungDekor…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Mevsim İstanbul 4
Wohnanlage Mevsim İstanbul 4
Wohnanlage Mevsim İstanbul 4
Wohnanlage Mevsim İstanbul 4
Wohnanlage Mevsim İstanbul 4
Kagithane, Türkei
von
$1,76M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Kagithane, Türkei
von
$61,395
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es garantiert Ihnen die türkische Staatsbürgerschaft und bringt Ihnen ein angenehmes Leben in Istanbul. Hohe Investitionsspezifikationen aufgrund der Nähe zur Welt der Handels- und Finanz- und Touristenattraktionen. Bereit Eigentumsurkunden; Die Preise sind die bes…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$203,942
Wir bieten minimalistische Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über ein Musikstudio, Party- und Konferenzräume, einen Swimmingpool, eine Sauna, einen Billardraum, ein Fitnesscenter, ein Kino.Abschluss - Ende 2022.Vorteile Hohes Mietpotenzial.Lage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$451,903
Das Projekt verfügt über Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, Arbeitsplätzen, Freizeitplätze (Grüne Bereiche, Sauna, Türkisches Bad, etc.), 12 Geschäftsräume.Das Hauptmerkmal des Projekts ist der Standort. Sie können leicht jeden Teil von Istanbul erreichen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Da…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Türkei
von
$361,809
Warum dieses Eigentum 谷؟ Wohnungen zum Verkauf in Kağıthane, Istanbul mit herrlichem Blick auf den Belgrader Wald. Der hohe Investitionswert des Komplexes liegt neben den Infrastrukturprojekten. In der Nähe der U-Bahn-Station und der Autobahnen der Stadt, die den Pendelverkehr erleichtern.…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Wohnanlage Apartments in a project with a family concept.
Kagithane, Türkei
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um die Verfügbarkeit und die Kosten der Apartments zu überprüfen.Ein Projekt mit einem Familienkonzept, das sich zu Fuß von verschiedenen Infrastruktureinrichtungen wie öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufs- und Unterhaltungszentren befindet.Das P…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Family Concept Apartments In Istanbul
Wohnanlage Family Concept Apartments In Istanbul
Wohnanlage Family Concept Apartments In Istanbul
Wohnanlage Family Concept Apartments In Istanbul
Kagithane, Türkei
von
$700,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dieses Projekt ist ein Projekt eines Familienkonzepts mit moderner Architektur und bietet Ihnen die Möglichkeit, in das Leben in der Nähe der Natur und des Belgrader Waldes einzutauchen. Das Bauunternehmen ist der größte Entwickler in der Türkei.  Das Projekt befindet sich neben dem Einkaufs…
Immobilienagentur
FIBO Property
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment compound
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kagithane Apartment compound
Kagithane, Türkei
von
$84,144
Warum dieses Eigentum 谷؟ Luxuriöses Wohngebiet im europäischen Istanbul neben Autobahnverbindungen, Brücken, U-Bahnlinien, TEM-Autobahn und E-5. In der Nähe des Landzentrums, nur wenige Minuten vom Taksim-Platz und dem Bosporus entfernt. Eine geeignete Wohn- und Investitionsoption entspric…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$1,20M
Die Residenz umfasst ein Aparthotel (2 Gebäude), ein Bürogebäude und 3 Häuserblöcke. im Gebiet Sie finden einen angelegten Park mit Brunnen, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Tiefgaragenplatz.Abschluss - 3. Quartal 2023.Vorteile Installationsplan für 11 Monate mit 50% Erstzahlung.…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$479,512
Ein neues Projekt in Kagithane im europäischen Teil von Istanbul, in der Nähe des Flusses, umgeben von Grün.Das Projekt ist einzigartig, da es neben einem Wohnhaus mit Wohnungen und sieben separaten Villen auch Gewerbeflächen (41 Büros, 5 Läden) zum Komfort der Bewohner einschließt.Zum Verka…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$612,453
Die Wohnanlage umfasst 133 Apartments - 25 Studios, 98 Ein-Schlafzimmer und 10 Zwei-Zimmer-Wohnungen. Alle Apartments verfügen über Balkone und sind komplett ausgestattet. Soziale Einrichtungen & Erholungsgebiete - Fitnessraum, Einkaufen, Social Clubs, Tagungsräume, Restaurant, Reinigungsser…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$1,36M
Wir bieten Apartments mit Blick auf den Wald von Belgrad.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Loungebereich, einen Außenpool, Geschäfte, einen Fitnessraum, einen Hamam und eine Sauna, Gärten, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$328,296
Das Projekt Imperium No2 befindet sich in einem der zentralsten Gegenden von Istanbul und bietet die Möglichkeit, die Vorteile des Stadtzentrums mit seiner erstklassigen Lage auf der E5 Autobahn voll zu erleben.Projekteigenschaften:HallenbadDekorative PoolsWanderwegeTätigkeitsbereich des Gra…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
