  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Neue Häuser

Neubau Häuser in Türkei

Antalya
1
Mittelmeerregion
26
Marmararegion
15
İstanbul
11
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Alle anzeigen Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Didim, Türkei
von
$293,383
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 3 Betten und privatem Pool – Traditionelle Didim Villa Freistehende Villa mit drei Betten in Altinkum zu verkaufen. Ein traditionelles Anwesen in Altinkum. Bargain Didim als Finanzinvestition gehaltene Immobilien. Wir vom türkischen Innenministerium freuen uns, diese…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Alle anzeigen Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Basaksehir, Türkei
von
$810,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 240–300 m²
3 Immobilienobjekte 3
Gesamte Grundstücksfläche: 57.000 m2 177 Villen und privater Garten für jede Villa Villentyp: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Villengrößen: 214 m2 bis 300 m2 Gartenflächen: 63 m2 bis 509 m2 Spezielle Außenverkleidung aus Naturstein 2 Parkplätze für jede Villa 2500 m2 Innen-Sozialeinrichtung Halle…
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Alle anzeigen Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Türkei
von
$1,23M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 223 m²
2 Immobilienobjekte 2
Urla ist ein globales Reiseziel mit seiner Natur, der erhaltenen historischen Textur, der Küste und den Menschen. Hören Sie auf die Stimme der Blätter, die Ihnen einen guten Morgen sagen. Fühle, wie die Hitze der Sonne dein Gesicht durch die Blätter trifft. Das Projekt Urla ist nicht nur ein…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Alle anzeigen Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Türkei
von
$1,62M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
LARES VILLAS sind zwei separate Projekte, die aus 10 und 24 Luxusvillen in Antalya bestehen. Es wird unter der Garantie von GEYLAN COMPANY durchgeführt. Es sind Hochsicherheitsvillen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool. Es gibt 5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Alle Schlafzimmer ha…
Bauherr
geylan company ( lares villas )
Eine Anfrage stellen
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Alle anzeigen Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliağa, Türkei
von
$254,018
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Aliaga Shakranlar Bezirk von Izmir   3 + 1 Triplex 1. Stock: 1 Wohnzimmer mit Küche 2. Stock: 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer  3. Stock: 1 Schlafzimmer und Terrasse  Gesamtfläche: 100 m2 Das Projekt wird im Juli 2023 in Auftrag gegeben. In der Nähe des Meeres zu F…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Hütte Stone House
Alle anzeigen Hütte Stone House
Hütte Stone House
Didim, Türkei
von
$561,619
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehendes Steinhaus in Didim – atemberaubendes Steinhaus zum Verkauf in der TürkeiDieses Steinhaus wurde ursprünglich vor 14 Jahren erbaut und liegt auf einem großen Grundstück, das Privatsphäre garantiert. Es ist nur 5 Gehminuten vom Dorfzentrum von Greenhill entfernt, wo Sie die täglic…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Alle anzeigen Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Türkei
von
$496,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современый жилой комсПродается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.На втором этаже - две спальни.На третьем этаже - две спальни.Подвал - свободное …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Alle anzeigen Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Türkei
von
$769,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, nämlich Kumburgaz auf der europäischen Seite von Istanbul, einem Gebiet bekannt für seine schöne Natur und angenehmes Klima.Die Villen sind auf einem Grundstück von 7.700 m2 gebaut und bestehen aus 18 privaten und unabhängigen Villen von außer…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Alle anzeigen Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$2,57M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Kunst des modernen Luxus im Herzen von Yalikavak | Bodrum.Villas - ein exklusives Projekt von 10.300 m2, bestehend aus 10 Villen, verkörpert die perfekte Balance von Privatsphäre, Ästhetik und technologischem Komfort in einem der renommiertesten Gegenden der Ägäis.Das Projekt befindet si…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Alle anzeigen Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Didim, Türkei
von
$304,879
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Brandneue 3-Bett-Luxusvilla in Altinkum zum Verkauf - Familienferienhaus in Didim.  Didim ist der Name der Halbinsel und ihres Bezirkszentrums, Das Didim District Center ist das Zentrum aller Einkaufs- und Transportwege der Halbinsel und liegt ganz in der Nähe des bekanntesten geschäftigen …
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Alle anzeigen Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$784,707
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei Schlafzimmer Duplex Villa mit Seeblick in Adabuku | Bodrum.Der Villakomplex befindet sich 700 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 80 Duplexs (2 Stockwerke) 3 + 1 und 20 Triplexes (3 Etagen) 4 + 1, in der Nähe gibt es Geschäfte, Restaurants und einen Wochenmarkt.Anzahl der Stockwerke: 2…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Alle anzeigen Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Türkei
von
$3,45M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus 5-Zimmer-Villen in der malerischen Gegend von Gölköy | Bodrum.Der vom berühmten Architekten Emre Arolat entworfene Villakomplex befindet sich in Demirbükü Bay, einer der exklusivsten Buchten von Bodrum.Dieses Projekt am Meer liegt auf einem Grundstück von 120.000 m2, umfasst 150 privat…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Alle anzeigen Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$473,805
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Роскошная вилла с видом на море в Алании Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать видругим домам. В Каргыджаке п…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Türkei
von
$5,16M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1 Immobilienobjekt 1
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Alle anzeigen Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Türkei
von
$960,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, nämlich in Kumburgaz auf der europäischen Seite von Istanbul, 7 Minuten vom Kumburgaz Beach, einer Gegend bekannt für seine schöne Natur und angenehmes Klima.Der Villakomplex ist auf einem Grundstück von 15.500 m2 gebaut und besteht aus 30 una…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Alle anzeigen Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargıcak, Türkei
von
$373,705
-Diese wunderschön gestaltete Villa in Kargicak, Alanya, mit moderner Architektur, flankiert von natürlichen Grünflächen. Die voll freistehende private Villa mit dem atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt und die Natur von Alanya. Diese Villa mit 5 Schlafzimmern bietet 350 m² Wohnfläche…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Alle anzeigen Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Yaylalı, Türkei
von
$557,796
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
EXPERIENCE WILLS PROJECT TEAM Projektbereich: 4 536 m2 br /Gesamtzahl der Villen: 11 Lage: Kargicak / Alanya / Antalya br /Entfernung zum Zentrum von Alanya - 12 km br /Flughafen Gazipasha: 23 km / m² Flughafen Antalya: 130 km br /Die Entfernung des Vogels zum Meer: 550 m br /Entfernung zum …
Immobilienagentur
Sun World Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Ägäisregion, Türkei
von
$713,017
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
1 Immobilienobjekt 1
Aydin Kusadasi Villa Maisonette 200 m2 Privater Pool 5 Zimmer 4 Schlafzimmer 4 Badezimmer
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Çeşme, Türkei
von
$2,52M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
2 Immobilienobjekte 2
Alle Türen in der Villa öffnen sich zum Meer Die Villa auf Ayasaranda ist mit der ägäischen Seele gesättigt. Die Villa besteht aus 3 Etagen. Vor der Villa gibt es einen privaten Pool und hinter dem Pool gibt es direkten Zugang zum Strand und zum Meer. Die Fenster bieten Blick auf die Ägäis u…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Alle anzeigen Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Atemberaubende Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern in Akbuk-Ferienhaus zum Verkauf in Didim Diese Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern ist ein prächtiges Stück Architektur zum Verkauf in Didim Akbuk, das offene Wohnräume mit Gemeinschaftspool umfasst. Die Doppelhaushälfte mit Natur- und Me…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alle anzeigen Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alanya, Türkei
von
$265,865
3 + 1 Penthouse Quadratische Fläche 200 m2 Infrastruktur: Schwimmbad Generator Aufzug Sicherheit Privater geschlossener Bereich Zum Meer 400 Meter Aydat 1000 Euro pro Jahr
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Alle anzeigen Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Türkei
von
$959,086
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Freistehende Villa mit drei Schlafzimmern mit direktem Meerblick in Gundogan | Bodrum.Der Komplex befindet sich 100 Meter vom Meer entfernt, hat seinen eigenen Strand mit 3 Holzpiern, Liegewiese, Schwimmbad, Restaurant am Strand und einen Spielplatz, 550 Meter zum Zentrum von Gundogan.Anzahl…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Alle anzeigen Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Türkei
von
$1,36M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 350 m²
1 Immobilienobjekt 1
LARES VILLAS sind zwei separate Projekte, die aus 10 und 24 Luxusvillen in Antalya bestehen. Es wird unter der Garantie von GEYLAN COMPANY durchgeführt. Es sind Hochsicherheitsvillen. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool. Es gibt 5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Alle Schlafzimmer ha…
Bauherr
geylan company ( lares villas )
Eine Anfrage stellen
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Alle anzeigen Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Didim, Türkei
von
$224,647
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Ausgezeichnete Doppelhausvilla mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim - Ferienhaus zum Verkauf in Didim Wir freuen uns, diese geräumige Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern in einem privaten Komplex mit einem großen Gemeinschaftspool anbieten zu können. Es ist ideal für ein Ferienhaus ode…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Alle anzeigen Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$982,337
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei Schlafzimmer Duplex Villa mit Seeblick in Adabuku | Bodrum.Der Villakomplex befindet sich 700 Meter vom Meer entfernt, besteht aus 80 Duplexs (2 Stockwerke) 3 + 1 und 20 Triplexes (3 Etagen) 4 + 1, in der Nähe gibt es Geschäfte, Restaurants und einen Wochenmarkt.Anzahl der Stockwerke: 2…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Alle anzeigen Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla im Zentrum der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum - die Perle der Ägäis Küste der Türkei!Die Villa befindet sich in einem Komplex, ein Shuttle-Service wird zum öffentlichen Strand organisiert, der 1,2 km entfernt ist, zum Zentrum und zum Yachthafen von Yalikavak - 1,3 km, u…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Alle anzeigen Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Oba, Türkei
von
$644,859
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Preis:möblierte 600.000 EURunmöbliert 550.000 EURGeeignet für die türkische Staatsangehörigkeit und Aufenthaltserlaubnis.Wir bieten eine exklusive freistehende Premium-Klasse Villa 4 + 1 mit einer Gesamtfläche von 250 m2 in einer der malerischsten Gegenden von Alanya - Oba.Zimmer: 4 + 1Anzah…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$148,414
-Beautifull moderne Villa mit 3 Schlafzimmern und atemberaubendem Meerblick zum Verkauf in Alanya, Kargıcak.  Die neu erbaute Villa auf einem Hügel in Kargıcak liegt auf einem Hügel und bietet einen herrlichen Meer- und Naturblick sowie viel Privatsphäre. Es hat einfachen Zugang zu Strand un…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Alle anzeigen Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Alanya, Türkei
von
$668,792
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: Neue Projektvillen mit türkischer Staatsbürgerschaft in Alanya Projektstartdatum: 30.04.2024 Projektabschlussdatum: 30.12.2025 Wir sind stolz, Ihnen unser Projekt SES ELEGANCE vorstellen zu dürfen, das in der Region TEPE von Alanya liegt und eine malerische Aussicht bietet! U…
Immobilienagentur
AxA property
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AxA property
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Alle anzeigen Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$2,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Komplex ist auf einer Fläche von 13.500 m2, besteht aus 18 spanischen Stil Villen mit Panoramablick auf das MeerVilla Fiesta ist eine der bequemsten Villen in der Anlage, mit Panoramablick auf das Meer und einem privaten Pool.Das Anwesen umfasst zwei Häuser:Hauptgebäude (Dorf) Fläche 380…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Alle anzeigen Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Türkei
von
$1,74M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus Villa mit fünf Schlafzimmern in der malerischen Gegend von Yalikavak an der Ägäisküste der Türkei!Die Anlage ist auf einer Fläche von 9.600 m2, nur 18 Villen, 5 km vom Yachthafen Yalikavak, 3 km zum Zentrum von Gumusluk und nur 450 Meter zum Meer und Geschäften gebaut.Anzahl der Stockw…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Alle anzeigen Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Stadthaus Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
İzmit, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Alle anzeigen Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Türkei
von
$3,78M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Hochklassige Villen und Residenzen mit einem 5-Sterne-Hotel-Konzept und Dienstleistungen, auf einer Fläche von 150.000 m2, und einem privaten Strand von 1.200 Metern.50 km von der Anlage entfernt ist der Flughafen Bodrum, 8 km zu Yalikavak Marina, 15 km zum Zentrum von Bodrum.Villa 4 + 1 - 2…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Türkei
von
$497,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 360 m²
1 Immobilienobjekt 1
VILLA ZUM VERKAUF IN BAHÇEŞEHİR WIR BIETEN RATENZAHLUNGSMÖGLICHKEIT MIT 50 % ANZAHLUNG FÜR 6 - 26 MONATE Das Projekt mit modernem Lebensstil und italienischer Architektur befindet sich in Bahçeşehir und besteht aus 4+1 Villen mit Gärten. Das Projekt, bestehend aus 232 Villen auf einer F…
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Alle anzeigen Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargıcak, Türkei
von
$270,755
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
VillaAlanya/Kargicak3+1 Fläche 195 m2Grundstück 300 m2Voll möbliertBlick auf die SEAZone KücheLuxuriöses Wohnzimmer3 Schlafzimmer2 BadezimmerGroßer Balkon und TerrassePrivater PoolErholungsgebietGarageParkplatzGeschlossenes Privatgebiet850 m vom MeerPRICE REDUCED DUE TO URGENT SALE
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Alle anzeigen Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Diese einzigartig gestalteten Villen verkörpern architektonische Pracht und machen sie zum außergewöhnlichsten Projekt in Bodrum.Der Komplex besteht aus nur 10 exklusiven Villen, mit einem starken Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit. Jede Villa ist auf ihre eigene Weise besonders, so dass …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Alle anzeigen Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Didim, Türkei
von
$416,686
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Brandneue freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Yesilkent-300 m vom Strand entfernt Die moderne und luxuriöse Villa, die mit ihrem perfekten Äußeren und ihrer Dekoration komplett fertiggestellt wurde, ist eine ideale Investition für einen Urlaub und ein ganzjähriges Wohnhaus…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Alle anzeigen Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Türkei
von
$932,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Shelton Magia Bodrum ist ein einzigartiger Komplex von 104 Luxusvillen auf einem Gebiet von 30.000 m2, umgeben von malerischen Natur und atemberaubenden Landschaften.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 3Anzahl der Wohnzimmer: 1Anzahl der Badezimmer: 3Gesamtfläche: 140 m2Private…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Alle anzeigen Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargıcak, Türkei
von
$309,641
-Eine schöne Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer in Alanya, Kargicak. Diese moderne Villa mit 3 Schlafzimmern und Pool zum Verkauf in Alanya, Kargicak, wurde mit den neuesten Materialien und Technologien neu gebaut.  Diese moderne Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in K…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Alle anzeigen Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Didim, Türkei
von
$86,650
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Apartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 MonatenApartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 Monaten…Der schönste Zustand der Zeit…In Didim, das mit der N…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alle anzeigen Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Türkei
von
$452,721
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
3+1, 4+1, 5+2 Villen zum Verkauf in der Türkei, Alanya gelegen. 25 % Anzahlung + 24-monatiger Ratenzahlungsplan. Türkische Staatsbürgerschaft inbegriffen! Für weitere Details kontaktieren Sie uns!
Immobilienagentur
AxA property
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AxA property
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Alle anzeigen Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Keşefli, Türkei
von
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Alle anzeigen Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Kargıcak, Türkei
von
$409,590
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
A furnished villa in the 5-star Granada Residence complex with all the amenities is for sale. The villa is located on a hill with views of the Mediterranean Sea, mountains, and the city. Layout: Rooms: 4 + 1 Floors: 2 House area: 350 m² Land area: 250 m² Villa features…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Alle anzeigen Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Didim, Türkei
von
$234,706
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Ausgezeichnete Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim – Ferienhaus in der TürkeiDiese luxuriöse Anlage mit modernen Villen in Didim steht zum Verkauf, ein Komplex aus Doppelhaushälften im kleinen, aber sehr beliebten Ferienort Altinkum. Moderne Doppelhaushälfte mit 3 Schla…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Alle anzeigen Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Türkei
von
$700,490
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit 3 Schlafzimmern direkt am Meer in Gumusluk | Bodrum.Dieses exklusive Projekt auf einer Fläche von 72.000 m2 bietet ein Leben auf der Ebene eines Fünf-Sterne-Hotels.Das Projekt verfügt über 194 Villen, von denen jede die Verkörperung von Luxus und Vintage-Stil ist, die in voller Übe…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Alle anzeigen Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Villa-Projekt befindet sich in Buyukcekmece, 400 Meter vom Meer, 1 km von der D-100 Straße, 1,5 km vom State Hospital, 2 km vom Buyukcekmece See, 6 km vom International Exhibition Center und 30 km vom Flughafen Istanbul entfernt.Die Villen haben private geräumige Gärten, privates Schwimm…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Alle anzeigen Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Türkei
von
$2,27M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Villa mit vier Schlafzimmern mit Meerblick in Bodrum.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Wohnzimmer: 1Anzahl der Badezimmer: 5.Gesamtfläche: 250 m2Grundstücksfläche: 381 m2Privater GartenPrivater PoolPrivatparkplatzSmart Home SystemSolarmoduleFußbodenheizungVRF…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Alle anzeigen Villa ALANYA
Villa ALANYA
Alanya, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 235 m²
1 Immobilienobjekt 1
ALANYA BEKTASPANORAMISCHE VIEW von ALANYA5+1 TRIBLEX VILLA4 BATHROOMS – 4 WCPRIVATPRIVATE GARDENPRIVATE VERTRETUNGPRIVATE PARKENPRIVATE BBQFULÄHRUNGSCHAUSPIELER UND SEA VIEWALANYA CENTER 3 KM350 m2 VILLA AREA580 m2 Decking AREA
Immobilienagentur
Ogenusproperty
Eine Anfrage stellen
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Alle anzeigen Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Didim, Türkei
von
$492,085
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Yesiltepe-Ferienhaus in Didim Esiltepe liegt 15 km vom Zentrum von Didim, 8 km vom Bafa-See, 10 km von Akbuk und 5 km vom Strand von Fevzipasa entfernt. Dank seiner faszinierenden Natur ist es einer der Orte, an denen Stille herrscht, Ol…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alle anzeigen Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Türkei
von
$313,912
-Diese Villa in Alanya ist für Liebhaber des modernistischen Stils. Die luxuriöse, moderne Villa mit Meerblick in Alanya bietet einen atemberaubenden Meerblick. Höhepunkte dieser Villa mit Meerblick in Alanya - Nur 700 m vom Strand entfernt - Aufzug zu jeder Villa Terrassen - Privatwagen Par…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Alle anzeigen Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Türkei
von
$850,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen eigenen Strand mit einem Pier, sowie einen Transfer zum / vom Strand.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 3Anzahl der Badez…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Türkei
von
$327,187
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ein wunderbares Naturbild und saubere Luft. -Unsere Villa verfügt über 3 + 1 Zimmer, 125 m2 netto -Unsere Villa hat 2 Fußböden, ihre Vorderseite wird niemals geschlossen, *Im Schlafzimmer gibt es ein eigenes Bad *Offene Küche *2 km zur Ringstraße *Optimal 2 km *Flughafen 10 km Bitte kontakti…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Alle anzeigen Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Didim, Türkei
von
$283,484
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Key Ready Luxuriöse freistehende Villa mit 3 Betten zum Verkauf in Akbuk-2. Haus in der Türkei Akbuk, eine der Urlaubsregionen von Didim, hat eine lange und perfekte Küste, und es gibt große und kleine Buchten, die nach Akbuk Bay benannt sind, wo alle Farbtöne von Grün und Blau akribisch ve…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Alle anzeigen Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Didim, Türkei
von
$276,149
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige moderne und luxuriöse freistehende Villen in Didim Altinkum, Türkei. Luxushäuser in einer Elitelage in Didim, etwa 4 km von D-Marin in Didim entfernt. Die Gegend bietet Ruhe und einen naturnahen Lebensstil sowie einfachen Zugang zum Zentrum von Altinkum und vielen anderen Fe…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Alle anzeigen Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Meerblick 3-Bett-Halbhaushälfte zum Verkauf in Didim-Türkei Immobilien in Didim,  Didim ist seit einigen Jahren ein sehr beliebter Ferienort mit einer Vielzahl von Resorts an der Küste der Halbinsel, kleinen traditionellen Fischerdörfern und Elite-Yachting-Resorts, Das Hauptzentrum der Regi…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Alle anzeigen Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Başiskele, Türkei
von
$1,88M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Das Projekt Country Bahçecik befindet sich auf einer Fläche von 15.300 m2 als 12 Villen, die jeweils exklusiver sind als die anderen. Jede unserer Villen hat eine Fläche von 964 m2 und besteht aus 8 Zimmern und einem Wohnzimmer. Genießen Sie es, in vier Spielzeiten im Projekt zu leben, das d…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
von
$817,966
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Unsere 2 Luxus-Triplex-Villen mit 225 m2 4 + 1 freistehenden 50 m² großen Pool auf einem 650 m² großen Grundstück mit herrlichem Blick direkt neben Foçaköy, Das Viertel Yenibağarası steht Ende Juni zum Verkauf. Materialien der 1. Klasse werden in den Häusern unserer Villa mit einer ganz be…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Türkei
von
$583,445
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
1 Immobilienobjekt 1
Neues Projekt des Wohnkomplexes Begonvilla Ruhiges Grün in einem ökologisch sauberen Bereich 3 Etagen Villa Brutto 280 m2 Netto 256 m2 4 + 2 4 Schlafzimmer 2 Hallen Fußbodenheizung Kamin Terrasse mit Kamin Offener Pool Offener Otopark Grünes Privatgrundstück Mavisehir 19 Mi…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Alle anzeigen Hüttendorf Doesemealti Villa
Hüttendorf Doesemealti Villa
Dosemealti, Türkei
von
$714,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 365 m²
1 Immobilienobjekt 1
Deschemalts — ist ein Gebiet von natürlicher Schönheit und charmanter Atmosphäre. Deschalta mit seinen üppig grünen Wäldern, den hoch aufragenden Hügeln und der sauberen Luft — ist ein Paradies für Naturliebhaber und diejenigen, die einen friedlichen und friedlichen Ort zum Leben suchen. …
Immobilienagentur
Realty World Green Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Alle anzeigen Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Didim, Türkei
von
$643,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxuriöse freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern in Altinkum – brandneues Haus zum Verkauf in DidimDiese atemberaubende freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern verfügt über eine moderne Architektur mit einem raumhohen Bogenfenster, das sich über zwei Stockwerke erstreckt und natürliches Sonne…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Alle anzeigen Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Türkei
von
$331,622
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Neu gebaute freistehende Villa mit 3 Betten zum Verkauf in Akbuk-650 m vom Strand entfernt 3 Schlafzimmer, privater Pool, privater Garten und 650 m vom Meer entfernt in Akbuk. Ausgezeichnete neu gebaute freistehende Villa zum Verkauf. Es befindet sich in der Gegend von Akbuk, wo geräumige …
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Alle anzeigen Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Hüttendorf Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Türkei
von
$1,05M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 411 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unser Projekt verfügt über 35 Villen auf einer Fläche von 26.000 m2 mit sauberer Luft, herrlicher Natur und einzigartigem Stein Hauskonzept in der Region Akmeşe in Kocaeli. Wir haben Optionen von 129 m2 bis 441 m2 Gartenplatz Meter in unseren Villen, alle sind 5 + 1 Maisonette, mit einer W…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Alle anzeigen Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla zum Verkauf in der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum - die Perle der Ägäis Küste der Türkei!Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 7Anzahl der Badezimmer: 5.Gesamtfläche: 340 m2Grundstücksfläche: 800 m2Entfernung zum Meer: 500 MeterSaunaGymnasiumFeuerstelleBehei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Alle anzeigen Hütte Farmhouse For Sale
Hütte Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Türkei
von
$1,41M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 155 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unsere Farm befindet sich in der Ortschaft Kemalpaşa Ören Yaka. Es gibt zwei separate nummerierte zweistöckige Häuser mit Wasser und Strom, ein kleines einstöckiges Haus, ein Lagerhaus und ein überdachtes Tierdach sowie Nebengebäude im Land. Unser Bauernhof ist 140 m2 groß und verfügt über …
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Alle anzeigen Villa
Villa
Değirmendere, Türkei
von
$687,738
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Bauherr
IKY GROUP ALANYA
Eine Anfrage stellen
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Alle anzeigen Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Villa Villa mit vier Schlafzimmern und Blick auf Alanya und das Meer.
Alanya, Türkei
von
$610,729
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für türkische Staatsbürger! Möblierte Villa mit vier Schlafzimmern, privatem Pool und Blick auf Meer, Berge und Festung. Zimmer: 4+1 Etagen: 2 Schlafzimmer: 4 Wohnküche: 1 Badezimmer: 4 Ankleidezimmer: 1 Wohnfläche: 270 m² Grundstücksfläche: 450 m² Diese …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Alle anzeigen Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,32M
Feza Park Komplex umfasst 22 Villen mit 3 verschiedenen Arten, einstöckig oder zweistöckig.Merkmale des Hauses:Haus 1 Fläche: 422 m2 / 265 m2Haus 2 Fläche: 588 m2 / 347 m2Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: 4, 5Anzahl der Badezimmer: 3,4Personalzimmer: 1Alle Villen werden kompl…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Alle anzeigen Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Alanya, Türkei
von
$282,951
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Neues Villenprojekt in Alanya für türkische Staatsbürgerschaft zu verkaufen Für die Staatsbürgerschaft verfügbar: Villen in Alanya Tepe zu verkaufen. Außenpools Volle Aktivität 2+1, 3+1, 4+1 Optionen Anzahlung + Ratenzahlung Enddatum: 30.05.2025
Immobilienagentur
AxA property
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AxA property
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Alle anzeigen Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Türkei
von
$525,000
Zwei-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in einer malerischen Gegend von Bodrum.Die Villa befindet sich 6 km vom Zentrum von Yalikavak (Marina, Promenade mit Cafés, Restaurants und Geschäften) in einem Komplex mit einem Pool, hat einen privaten Strand mit einem Pier.Anzahl der Stockw…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Alle anzeigen Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Türkei
von
$830,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Freistehende Villa mit vier Schlafzimmern 800 Meter vom Meer entfernt.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Badezimmer: ANHANGGesamtfläche: 200 m2Grundstücksfläche: 500 m2Entfernung zum Meer: 800 MeterPrivater Parkplatz im FreienFußbodenheizungKlimaanlagenFür wei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Alle anzeigen Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$4,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxus Villa mit sechs Schlafzimmern in Turkbuku | Bodrum mit Meerblick und Bergblick in einem Villakomplex..Die Villa liegt 1,3 km vom Yachtclub Turkbuku und 1,5 km vom Einkaufszentrum Macro und 14 km von Yalikavak entfernt.Anzahl der Stockwerke: 3Anzahl der Schlafzimmer: 6Wohnzimmer: 2.Sepa…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
Hüttendorf 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Türkei
von
$372,963
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 Villen ( 2 Zwillinge ) zu verkaufen Jede Villa 4 + 1 240m2 3 Etagen 5 Zimmer 1 Salon 4 Schlafzimmer Separate Küche 2 Badezimmer 3 Toiletten Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool B-B-Q Nische Parkplatz Zum Meer 850 Meter
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Alle anzeigen Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$3,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxusvilla zum Verkauf in der malerischen Gegend von Yalikavak | Bodrum, 600 Meter vom Yachthafen entfernt.Anzahl der Stockwerke: 2.Anzahl der Schlafzimmer: ANHANGAnzahl der Badezimmer: ANHANGSeparate Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Küche und Bad für einen Dienstmädchen oder Gäste.Entfernung zum…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Didim, Türkei
von
$822,712
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1 Immobilienobjekt 1
Villa zum Verkauf in Akbuk Didim -3 Stockwerke Doppelvilla -250 m2 -3 + 1 -4 Zimmer -1 Salon -3 Schlafzimmer -3 Badezimmer -chic Terrasse mit Blick auf das Meer -Erste Linie vom Meer -Der Meerblick wird sich nie schließen - Es gibt eine Straße vor dem Haus und dem Strand und dem M…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Türkei
von
$296,688
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Izmir Bezirk Dikili zum Meer und zum Strand 20 Meter 120 m2 brutto 100 m2 netto 3 + 1 Duplex 3 Schlafzimmer 1 Limousine mit Kamin Badezimmer 1 Badezimmer 2 Kamin im Haus Meerblick
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Alle anzeigen Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Türkei
von
$704,060
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Das Projekt Kırsal Sapanca ist als 26 Villen auf einer Fläche von 16.400 m2 positioniert. Jede unserer Villen hat eine Fläche von 295 m2 und besteht aus 4 Zimmern und 1 Wohnzimmer. Die Gartenbereiche unserer Villen beginnen bei 150 m2 und erreichen bis zu 540 m2. Auf dem Gelände befindet sic…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Türkei
von
$2,23M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 374–476 m²
7 Immobilienobjekte 7
Begrüßen Sie den Tag mit dem Duft von Lavendel... Das Projekt befindet sich in der Perle der Ägäis Urla mit 73 Villen auf 80.845,32 Quadratmetern. Es wird 3 Arten von Villen als 5 + 1/6 + 1/7 + 1 geben. Jede Villa verfügt über eine eigene Solarenergieinfrastruktur auf dem Dach, dem Pool u…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Alle anzeigen Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Türkei
von
$459,278
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Moderne freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Meer und die Natur in Akbuk. Ein modernes Haus auf einem 410 m² großen Privatgrundstück mit großem Privatpool und Außenwohnbereichen. Ideale Immobilieninvestition in Didim.Wir von Turkish Home Office freuen uns,…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Alle anzeigen Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Çeşme, Türkei
von
$608,846
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
An den Ufern der Ägäis das Paradies Dalyan Sakizlyka  Gebiet des Wohnkomplexes 7500 m2  Das Projekt besteht aus 2 Blöcken, jeder Block hat einen eigenen Pool  Villa Square: Brutto: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Etage: - Hof - Halle - Offene Küche - Badezimmer  2. Sto…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Muratpasa, Türkei
von
$976,299
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
1 Immobilienobjekt 1
-Antalya, Kaş Lage -Kalkan Bezirk - Atemberaubender Meerblick -9 Villen -4 Villen zu verkaufen -Jede Villa befindet sich auf einem Grundstück von 500 m2 -Villa-Bereich 300 m2 -4 + 1 Villa -1 offener Salon mit Küche -4 Schlafzimmer -1 Toilette -4 Badezimmer -1 Sauna -Unterbodenhei…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alle anzeigen Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alanya, Türkei
von
$443,262
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zimmer: 3+2Anzahl der Stockwerke: 3Badezimmer: 2.Balkon: 3Villa Fläche: 170 m2Möblierte Villa mit drei Schlafzimmern und einem privaten Pool mit Blick auf das Meer und die Festung.Die Villa besteht aus 3 Etagen. Kombiniertes Wohnzimmer und Küche im 1. Stock, 3 Schlafzimmer im 2. Stock und ei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Alle anzeigen Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Kargıcak, Türkei
von
$408,288
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Adaptation for Turkish citizenship - USD 400,000 can be added to the Tapu. Furnished villa with en-suite bedrooms and a private pool overlooking the sea, in the Kargicak area. Features: 4 bedrooms 2 living rooms 2 balconies 3 bathrooms Heat fields Villa area: 360 m² P…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Alle anzeigen Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Türkei
von
$1,70M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Wir präsentieren Ihnen eine 5-Zimmer-Villa von 410 m2 im Sariyer Bereich.Merkmale des Hauses:5 Schlafzimmer2 Wohnzimmer5 BadezimmerGemeinschaftspoolParkplatzInnerhalb eines Radius von mehreren Kilometern von der Anlage gibt es Einkaufszentren, internationale öffentliche und private Universit…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Alle anzeigen Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Türkei
von
$1,17M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Ein Boutique-Villa-Projekt, das dort nur 11 Einheiten in der West Istanbul Marina Area umfasst. Jede Unterkunft verfügt über volle Privatsphäre mit privatem Pool und Garten. Einfacher Zugang zum Strand, zur Marina Mall und zu anderen Sehenswürdigkeiten im Westen Istanbuls. die Preise unter d…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Alle anzeigen Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Akbuk, Türkei
von
$534,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Panoramablick auf das Meer in Akbük, nur eine kurze Fahrt vom Flughafen Milas-Bodrum entfernt.Schlüsselfertige, moderne und luxuriöse freistehende Villen zum Verkauf in Akbük. Umgeben von Natur im elitären Akbük, kurze Entfernung zum Strand und Stadtzentrum. Der Bau e…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Alle anzeigen Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$930,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zum Verkauf 3 Villen mit 3 Schlafzimmern von 150 m2 - 170 m2 im Zentrum von Bodrum mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Privater PoolEinbauküchengeräteEinbauschränkeVRF KühlsystemFußbodenheizungen in der VillaParkplatzGartenFür weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Alle anzeigen Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Bodrum, Türkei
von
$469,336
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Drei-Zimmer-Villen (3+1) von 131.4 m2 im Neva Valeron Adabuku Komplex.Der Komplex besteht aus 198 Residenzen auf einem Grundstück von 44,578 m2 neben einem Kiefernwald im Adabuku Bereich | Bodrum.Ein privater Pier für Bewohner des Komplexes, Transfer zum Strand, Buggy-Service auf dem Gebiet …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Alle anzeigen Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Türkei
von
$800,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - j…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Alle anzeigen Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Didim, Türkei
von
$288,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Brandneue moderne und luxuriöse Schlüssel fertige Doppelhaushälfte mit privatem Pool und Garten zum Verkauf in Didim Türkei.  Die Villa mit 4 Schlafzimmern und perfektem Hotel befindet sich in Hisar Mahallesi, in der Nähe der ruhigen und friedlichen kleinen Wohngegend von Didim, Mavisehir. …
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Alle anzeigen Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Kargıcak, Türkei
von
$615,012
Diese außergewöhnlich gute freistehende Villa mit privatem Pool in Alanya wurde nach Luxusstandards entworfen und bietet luxuriöse Oberflächen und hochwertige Materialien. Diese Luxusvilla verfügt über einen angelegten privaten Garten, einen privaten Pool und einen Panoramablick auf das Meer…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Alle anzeigen Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schnäppchen-Doppelhaushälfte mit 3 Betten zum Verkauf in Altinkum-2nd Home in der Türkei. Das Hotel liegt in Hisar Mahallesi, das in der Nähe der ruhigen und friedlichen kleinen Wohngegend von Didim, Mavisehir, die 3-Zimmer-Villa mit einem perfekten ist eine unumgängliche Immobilieninvestit…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Alle anzeigen Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Türkei
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Der Komplex besteht aus 7 unabhängigen Villen.Viergeschossige Villa mit acht Schlafzimmern (8 + 1), einer Fläche von 436 m2, mit privatem Pool und Tiefgarage.Alle Villen werden komplett fertig geliefert, die nach den höchsten Qualitätsstandards aus hochwertigen Materialien, Küchenmöbeln und …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Alle anzeigen Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Menteşe, Türkei
von
$820,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 245 m²
2 Immobilienobjekte 2
-Kocacalis Strand 1-2 Minuten -Villa 4 + 1 mit Pool - Grundstück 470 m2 -Villa-Bereich 245 m2 -3 Etagen - Offene Limousine mit Küche -4 Schlafzimmer -4 Badezimmer -1 Toilette -Unterbodenheizung - Zentrale elektrische Heizung und Kühlung von Räumlichkeiten -Elektrische Tore und aut…