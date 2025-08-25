  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnung in einem Neubau Nobby Garden

Wohnung in einem Neubau Nobby Garden

Alanya, Türkei
von
$227,428
03.09.25
$230,148
10.01.22
$160,692
;
14 1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 105
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour

Über den Komplex

Die Wohnanlage von Nobby Garden

Der neue Wohnkomplex Nobby Garden befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Alanya - Avsallar. Es besteht aus zwei Blöcken für 117 Wohnungen.

Das neue Nobby Garden-Projekt ist ein stilvoller Wohnkomplex mit Schwerpunkt auf dem gemessenen Lebensrhythmus und einem unbeschwerten Urlaub. Die ideale Kombination aus angenehmem Preis und hoher Qualität nordischer Immobilien wird in einer kompetenten funktionalen Anordnung von Apartments und einer hervorragenden Reihe von Infrastruktureinrichtungen realisiert, die sowohl für die Freizeit als auch für die Komfort ausgelegt sind ständiger Wohnsitz der ganzen Familie.

Ort:

  • Entfernung zum Zentrum von Alanya: 20 km
  • Entfernung zum Meer: 800 m
  • Entfernung zu Geschäften, Cafés, Restaurants und anderer sozialer Infrastruktur: 300 m
  • Entfernung zum Bauernmarkt: 650 m

Vorteile

  • Der Komplex wurde nach europäischen Qualitätsstandards gebaut, die für nordisches Eigentum spezifisch sind
  • Die Entwicklung des Projekts wurde von einem führenden Architekturbüro durchgeführt, sodass sich der Komplex durch eine Liniengnade und ein stilvolles Design auszeichnet
  • In der Wohnanlage Nobby Garden bieten wir bis August 2023 zinslose Raten mit einem anfänglichen Beitrag von nur 30% des Gesamtwerts der Immobilie an. Die Übertragung von Dokumenten über Eigentumsrechte erfolgt nach dem ersten Beitrag!
  • Die ausgezeichnete Lage des Nobby Garden in einer der ruhigsten und komfortabelsten Gegenden ist Avsallar und ein wunderschöner Sandstrand, der zu Fuß erreichbar ist.
  • Auf dem Territorium gibt es eine breite Infrastruktur: offene und Innenpools, SPA-Zone, Fitness, Spielplatz, offene und Indoor-Parkplätze, Ihr Tennisplatz usw.
  • Die Kosten für die Erlangung eines technischen Passes von Iskan sind bereits im Preis enthalten.

Eigenschaften von Wohnungen

Nobby Garden besteht aus zwei Blöcken für 117 Apartments verschiedener Layouts. Das moderne Design des Projekts wurde vom führenden Architekturbüro von Alanya entwickelt.

Die Wohnblöcke in Nobby Garden wurden nach europäischen Standards für moderne Technologie unter Verwendung hochwertiger Materialien gebaut. Alle Apartments werden im sauberen Finish gemietet:

  • Deckenhöhe 2,95 m;
  • Stahlfronttür, hochwertige Innentüren;
  • Küchenheadset mit Granitoberflächen;
  • Hochwertige Sanitärinstallationen;
  • Voll ausgestattete Badezimmer mit Duschen;
  • Die Wände sind mit waschbarer Farbe gestrichen
  • Doppelverglasung und Aluminiumprofil;
  • Bodenbelag - Keramikfliesen;
  • Video Intercom;
  • Sockets für das Internet und das IP-Fernsehen.

Infrastruktur

Die Verfügbarkeit von Infrastruktur für Erholung und komfortables Leben in Wohnkomplexen ist ein Qualitätsstandard für den nordischen Immobilienbau.

Die Infrastruktur des Nobby Garden-Komplexes wird Sie nicht gleichgültig lassen! Auf dem Gebiet des Komplexes ist:

  • Offener Pool mit Rutschen
  • Kinderbecken
  • Beheizter Innenpool und Kinderabteilung
  • Fitnessstudio
  • Türkischer Hamam
  • Sauna
  • Römisches Dampfbad
  • Massageraum
  • Lobby- und Loungebereich mit Billard
  • Grillen
  • Minikino
  • Kinderspielplatz
  • Kinderspielzimmer
  • Garten mit Landschaftsgestaltung
  • Tennisplatz
  • Offener Parkplatz
  • Überdachter Parkplatz
  • Aufzug
  • Satellitenschüssel
  • Stromgenerator
  • 24 Stunden Videoüberwachung
  • Kompetent.

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Video-Review von wohngebäude Nobby Garden

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Kartal, Türkei
von
$380,800
Wohnanlage Great unique penthouse in an exotic area of Alanya city center
Alanya, Türkei
von
$341,673
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Türkei
von
$795,806
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$543,181
Wohnviertel Modern apartment with full facilities for sale in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$158,024
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Nobby Garden
Alanya, Türkei
von
$227,428
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Wohnanlage Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$192,265
Apartments in einer modernen Wohnanlage nahe dem See.Infrastruktur des Komplexes:SchwimmbadPoolbarParkFitnesscenterSaunaSpielplätze für alle AltersgruppenAußenfeuerzonenEigenschaften der Wohnungen Der Komplex bietet Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Bod…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Wohnanlage Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$107,202
Das Projekt ist ein Wohnkomplex mit verschiedenen Wohnungen und Erholungsgebieten: Schwimmbad, Sportplatz, etc. Es gibt auch einen Pier auf dem Gebiet des Komplexes.Der Komplex verfügt über ein Gebäude mit Appartements mit 2-3 Schlafzimmern.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mersin ist ein g…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel New-Build, Front-line Apartments in Alanya Mahmutlar
Wohnviertel New-Build, Front-line Apartments in Alanya Mahmutlar
Wohnviertel New-Build, Front-line Apartments in Alanya Mahmutlar
Wohnviertel New-Build, Front-line Apartments in Alanya Mahmutlar
Wohnviertel New-Build, Front-line Apartments in Alanya Mahmutlar
Alle anzeigen Wohnviertel New-Build, Front-line Apartments in Alanya Mahmutlar
Wohnviertel New-Build, Front-line Apartments in Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$134,534
Diese hellen Apartments an vorderster Front wurden für einen modernen und komfortablen Lebensstil konzipiert und befinden sich in der Nähe aller sozialen Annehmlichkeiten, Cafés und Märkte.   Das neu erbaute Projekt in Alanya Mahmutlar befindet sich in der ersten Linie zum Strand. Die Gegend…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen