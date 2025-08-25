Wohnung in einem Neubau Nobby Garden

Die Wohnanlage von Nobby Garden

Der neue Wohnkomplex Nobby Garden befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Alanya - Avsallar. Es besteht aus zwei Blöcken für 117 Wohnungen.

Das neue Nobby Garden-Projekt ist ein stilvoller Wohnkomplex mit Schwerpunkt auf dem gemessenen Lebensrhythmus und einem unbeschwerten Urlaub. Die ideale Kombination aus angenehmem Preis und hoher Qualität nordischer Immobilien wird in einer kompetenten funktionalen Anordnung von Apartments und einer hervorragenden Reihe von Infrastruktureinrichtungen realisiert, die sowohl für die Freizeit als auch für die Komfort ausgelegt sind ständiger Wohnsitz der ganzen Familie.

Ort:

Entfernung zum Zentrum von Alanya: 20 km

Entfernung zum Meer: 800 m

Entfernung zu Geschäften, Cafés, Restaurants und anderer sozialer Infrastruktur: 300 m

Entfernung zum Bauernmarkt: 650 m

Vorteile

Der Komplex wurde nach europäischen Qualitätsstandards gebaut, die für nordisches Eigentum spezifisch sind

Die Entwicklung des Projekts wurde von einem führenden Architekturbüro durchgeführt, sodass sich der Komplex durch eine Liniengnade und ein stilvolles Design auszeichnet

In der Wohnanlage Nobby Garden bieten wir bis August 2023 zinslose Raten mit einem anfänglichen Beitrag von nur 30% des Gesamtwerts der Immobilie an. Die Übertragung von Dokumenten über Eigentumsrechte erfolgt nach dem ersten Beitrag!

Die ausgezeichnete Lage des Nobby Garden in einer der ruhigsten und komfortabelsten Gegenden ist Avsallar und ein wunderschöner Sandstrand, der zu Fuß erreichbar ist.

Auf dem Territorium gibt es eine breite Infrastruktur: offene und Innenpools, SPA-Zone, Fitness, Spielplatz, offene und Indoor-Parkplätze, Ihr Tennisplatz usw.

Die Kosten für die Erlangung eines technischen Passes von Iskan sind bereits im Preis enthalten.

Eigenschaften von Wohnungen

Nobby Garden besteht aus zwei Blöcken für 117 Apartments verschiedener Layouts. Das moderne Design des Projekts wurde vom führenden Architekturbüro von Alanya entwickelt.

Die Wohnblöcke in Nobby Garden wurden nach europäischen Standards für moderne Technologie unter Verwendung hochwertiger Materialien gebaut. Alle Apartments werden im sauberen Finish gemietet:

Deckenhöhe 2,95 m;

Stahlfronttür, hochwertige Innentüren;

Küchenheadset mit Granitoberflächen;

Hochwertige Sanitärinstallationen;

Voll ausgestattete Badezimmer mit Duschen;

Die Wände sind mit waschbarer Farbe gestrichen

Doppelverglasung und Aluminiumprofil;

Bodenbelag - Keramikfliesen;

Video Intercom;

Sockets für das Internet und das IP-Fernsehen.

Infrastruktur

Die Verfügbarkeit von Infrastruktur für Erholung und komfortables Leben in Wohnkomplexen ist ein Qualitätsstandard für den nordischen Immobilienbau.

Die Infrastruktur des Nobby Garden-Komplexes wird Sie nicht gleichgültig lassen! Auf dem Gebiet des Komplexes ist: