Wohnung in einem Neubau Nobby Garden

Die Wohnanlage von Nobby Garden
Der neue Wohnkomplex Nobby Garden befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Alanya - Avsallar. Es besteht aus zwei Blöcken für 117 Wohnungen.
Das neue Nobby Garden-Projekt ist ein stilvoller Wohnkomplex mit Schwerpunkt auf dem gemessenen Lebensrhythmus und einem unbeschwerten Urlaub. Die ideale Kombination aus angenehmem Preis und hoher Qualität nordischer Immobilien wird in einer kompetenten funktionalen Anordnung von Apartments und einer hervorragenden Reihe von Infrastruktureinrichtungen realisiert, die sowohl für die Freizeit als auch für die Komfort ausgelegt sind ständiger Wohnsitz der ganzen Familie.
Ort:
Vorteile
Eigenschaften von Wohnungen
Nobby Garden besteht aus zwei Blöcken für 117 Apartments verschiedener Layouts. Das moderne Design des Projekts wurde vom führenden Architekturbüro von Alanya entwickelt.
Die Wohnblöcke in Nobby Garden wurden nach europäischen Standards für moderne Technologie unter Verwendung hochwertiger Materialien gebaut. Alle Apartments werden im sauberen Finish gemietet:
Infrastruktur
Die Verfügbarkeit von Infrastruktur für Erholung und komfortables Leben in Wohnkomplexen ist ein Qualitätsstandard für den nordischen Immobilienbau.
Die Infrastruktur des Nobby Garden-Komplexes wird Sie nicht gleichgültig lassen! Auf dem Gebiet des Komplexes ist: