  2. Türkei
  3. Kadikoy
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kadikoy, Türkei

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$541,373
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts. Die oberen Etagen haben einen malerischen Blick.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, Hallen- und Außenpools, Restaurants und Cafés, einen Fitnessraum, ein Spa-Center, Yogis und Pilates Studios, einen Parkplatz und eine Garage,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Göztepe Istanbul Apartments
Wohngebäude Göztepe Istanbul Apartments
Kadikoy, Türkei
von
$238,183
Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein geeignetes Projekt für Investitionen, Vermietung ist garantiert und eine Investment-Return-Garantie. Das erste Projekt in Istanbul mit dem intelligenten System "Ultra Smart" zur Kontrolle der feineren Details Ihrer Wohnung. Es befindet sich auf der anatolisc…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence close to the park and the highway, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$291,311
Das neue Projekt ist nur wenige Gehminuten von der Bagdat Street entfernt, einer der renommiertesten Gegenden von Istanbul. Das Gebäude besteht aus 42 Wohnungen.Abschluss - Juni, 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus SolarmoduleZentralheizungFußbodenheizungAutomatische RolllädenKlimaanlag…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a view of the sea close to the coast, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$648,963
Wir bieten geräumige Apartments mit Balkon und Blick auf die Stadt und das Meer.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, einen angelegten Grünbereich, einen Parkplatz, einen Shop, ein Fitnesscenter, einen Innenpool, eine Sauna.Abschluss - April, 2023.Lage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Kadikoy Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Kadikoy Apartments Project
Kadikoy, Türkei
von
$214,028
Warum dieses Eigentum 谷؟ Die Verbindung befindet sich innerhalb einer Investitionszone und zeigt eine rasche Entwicklung von Infrastrukturprojekten. Es verfügt über Apartments mit herrlichem Blick auf die Stadt und den Camlica Hill, das bekannteste Merkmal der anatolischen Seite. Es liegt …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$542,882
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts in einer modernen und komfortablen Residenz
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residential complex near the beach promenade, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$346,893
Apartments in einem modernen Wohnkomplex mit einem großen Einkaufszentrum und einer Vielzahl von Annehmlichkeiten. Das Projekt in Kadikoy vereint vielseitige Architektur und einen hohen Lebensstandard. Einige Apartments bieten Blick auf das Marmara Meer.Lage und Infrastruktur in der Nähe In …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$964,993
Wir bieten geräumige Apartments mit Blick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, eine Sicherheit, einen grünen Bereich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Bushaltestellen, Einkaufszentren, einer Schule und einem Kindergarten.Kad…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Wohngebäude Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Wohngebäude Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Wohngebäude Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Wohngebäude Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Wohngebäude Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Kadikoy, Türkei
von
$140,647
Warum dieses Eigentum 谷؟ Apartments mit herrlichem Blick auf die Prinzeninseln, mit fertiger Eigentumsurkunde und garantierten Mieteinnahmen. Eine unverwechselbare Lage in Fikrtepe, dem angesehensten asiatischen Viertel Istanbuls, neben Land- und Seetransporten. Entlang der Autobahn E5, di…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$318,348
Die komplexe Infrastruktur:InnenparkplatzLandschaftsflächeKinderspielplatzWohn- und GehmöglichkeitenAbschluss - Oktober 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus SolarmoduleZentralheizungEinbauküchengeräteKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 2 MinutenMarmaray - 11 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern apartment close to the coast, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern apartment close to the coast, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$1,66M
Wir bieten Apartments mit Flächen von 138 m2 bis 290 m2.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einer ruhigen Gegend
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$1,39M
Neue Wohnanlage im Elitegebiet von Kadikoy auf der anatolischen Seite von Istanbul mit Villen und modernen Hochhäusern.Der Komplex bietet Apartments mit verschiedenen Layouts 2+1, 3+1, 4+1 von 117 m2 bis 350 m2.Ausstattung: Freibad, Spa, Billardraum, Fitnessraum, Café, Schutzbereich.Lage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-rise residence with large green areas, swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$1,08M
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, rund um die Uhr Sicherheit, einen dreistufigen Tiefgaragen, ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich mit einer Sauna, einem Hamam und einem Whirlpool, einen Konferenzraum, einen Au…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Residenz Project in İstanbul
Residenz Project in İstanbul
Residenz Project in İstanbul
Residenz Project in İstanbul
Residenz Project in İstanbul
Kadikoy, Türkei
von
$168,653
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
3 Immobilienobjekte 3
HP 4 Elite House ist die neue Adresse für diejenigen, die ein komfortables, exklusives und luxuriöses Leben mit ihrer Familie im Stadtzentrum wünschen. 80% unseres Projekts, Das mit Blick auf Ihre Wohnräume bis ins kleinste Detail entworfen wurde, besteht aus geräumigen Grünflächen. Öffnen S…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to the promenade, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$641,073
Die Residenz verfügt über eine Garage und einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen Pavillon, ein Sicherheitssystem, einen Pool.Abschluss - Dezember, 2023.Eigenschaften der Wohnungen Eingebautes GerätDuschkabineBlindsPVC-FensterZentralsatellitensystemStahltürLage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$369,085
Das Projekt in einer Luxus-Community von 251 Häusern und 20 Gewerbeflächen. Es besteht aus 4 Gebäuden.Ästhetisch ansprechende 1-3 Schlafzimmer Wohnungen und 4-5 Schlafzimmer Duplexs.In der Nähe gibt es ein kulturelles Zentrum, U-Bahn-Stationen, Strand, Einkaufszentren.Erste Zahlung 35% und R…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$283,528
Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, eine Sauna, ein Türkisches Bad und einen Whirlpool, einen Kinderspielplatz, ein Kino, einen Spielraum, einen 5-stufigen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 2 MinutenU-Bahn-St…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$312,330
Der Komplex umfasst Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sowie Gewerberäume (Büros und Läden). Jede Wohnung verfügt über einen Balkon mit Meerblick.Eigenschaften:Außen- und InnenparkplätzeEmpfangSicherheitValet ServiceInnen- und AußenpoolSPA-Center mit Fitnessbereich, Sauna, DampfbadVitamin BarT…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Kadikoy Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Kadikoy Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Kadikoy Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Kadikoy Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Kadikoy Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Kadikoy Istanbul Apartments Project
Kadikoy, Türkei
von
$256,630
Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein fruchtbares Investitionsumfeld neben den wichtigsten Wohn- und Gewerbeprojekten auf anatolischer Seite. Das Projekt befindet sich in einem historischen Gebiet, in dem viele der ältesten archäologischen und touristischen Attraktionen der Türkei beheimatet sind. …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$354,162
Wir bieten helle Apartments mit geräumigen Balkonen und malerischen Ausblicken.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, einen Wellnessbereich, ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Türkisches Bad, Kinderspielplätze, ein kleines Kino, Spielzimmer, einen Parkplatz, Videoü…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with a panoramic view in a new residence with a spa area and swimming pools, close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$1,61M
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf Bosporus, das Marmara Meer, die Princes’ Inseln und die Stadt.Die Residenz besteht aus 5 Gebäuden (einem 22-geschossigen und vier risikoarmen) und verfügt über einen Parkplatz und eine Tiefgarage, Videoüberwachung, ein Einkaufszentrum, Restaurants …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$529,860
Die Residenz verfügt über einen überdachten Parkplatz, einen Aquapark, Geschäfte, rund um die Uhr Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem der besten Gegenden des asiatischen Teils der Stadt, in der Nähe von S…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence in an attractive central area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$427,780
Der Projet verfügt über:überdachter Parkplatzdoppelter Aufzugerstklassige Materialienkundenspezifische MöbelAbschluss - April, 2025Lage und Infrastruktur in der Nähe Zentralkrankenhaus - 150 MeterMetrostation - 450 MeterBagdad Street - 1,5 kmMarmaray - 1,5 kmMarina - 2 km
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a kids' club in the center of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$347,199
Die Residenz verfügt über Hallen- und Außenpools, sonnige Terrassen, ein Fitnesscenter, ein Spa, ein Dampfbad, einen Kinderclub und einen Spielplatz, Geschäfte, Wanderwege, einen Parkplatz, Conciergeservice.Abschluss - Dezember, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Video intercomKlimaanl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
, Türkei
von
$206,789
Wir bieten ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz besteht aus vier 22-stöckigen Gebäuden und verfügt über einen fünfstufigen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, einen Wellnessbereich, eine Sauna, ein Yogastudio.Lage und Infrastruktur in d…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Kadikoy, Türkei
von
$557,109
Das neue Gebäude bietet geräumige Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern. Im Erdgeschoss des Gebäudes gibt es Geschäftsräume. Der Bau entspricht modernen Technologien, hochwertige Materialien werden verwendet.Eigenschaften der Wohnungen Doppelverglaste FensterAußenrollosBoxen an der Fassade de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Wohngebäude Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Wohngebäude Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Wohngebäude Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Wohngebäude Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Wohngebäude Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Kadikoy, Türkei
von
$298,959
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projektgebiet ist eines der wichtigsten Wohnviertel, die Geschichte und Moderne auf asiatischer Seite verbinden. Luxuriöse Apartments mit herrlichem Blick auf das Marmarameer, Grünflächen, Gärten und Parks. Es ist neben vielen wichtigen und touristischen Gebiet…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a kids' playground and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a kids' playground and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$904,803
Wir bieten Apartments mit Flächen von 123 m2 bis 298 m2.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich. Es gibt Geschäfte im Erdgeschoss des Gebäudes.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Ge…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$337,921
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über Geschäfte, einen 5-stufigen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, einen Wellnessbereich, eine Sauna, ein Yogastudio.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von C…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$811,202
Wir bieten geräumige Apartments mit Balkon und Blick auf die Stadt.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen angelegten Grünbereich, einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Februar 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Bu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence in the historic area of Istanbul, Turley
Wohnanlage New residence in the historic area of Istanbul, Turley
5 Birlik Rezidans, Türkei
von
$708,867
Wir bieten geräumige Apartments mit Terrassen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Kadiköy ist eine der ältesten Gegenden im asiatischen Teil von Istanbul. Im Vergleich zu den anderen Touristenvierteln ist es weniger lebhaft und überfüllt. Aber das ist nicht zu sagen, dass es in der Gegend kei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
