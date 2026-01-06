  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Avcilar
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Avcilar, Türkei

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Ispartakule Istanbul Apartments Project
Avcilar, Türkei
von
$283,434
Warum dieses Eigentum 谷؟ Die Lage in Ispartakule, dem neuesten Stadtteil von Bahcesehir, gilt als eine der attraktivsten Gegenden für Investoren. Ein Gebiet, das von den wichtigsten Verkehrswegen, den Autobahnen TEM und E5 sowie der neuen U-Bahnstation bedient wird. Es liegt in der Nähe de…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Türkei
von
$218,105
Fläche 85 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum dieses Eigentum 谷؟ Das Projekt befindet sich in der Gemeinde Avcilar. Es zeichnet sich durch einen angenehmen Meerblick und weite Grünflächen aus. Es gibt integrierte Sozial- und Unterhaltungsmöglichkeiten und -dienste. Der Standort befindet sich in der Nähe mehrerer arabischer und i…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
85.0
160,000
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$394,453
Die Wohnanlage in der Nähe des Istanbuler Kanalprojekts und der Küste von Istanbul. Umgeben von Natur, friedlicher Umgebung und offenen Gebieten. Das neue Kanalprojekt wird das Gesicht des Gebietes verändern und seinen Investitionswert rascher steigern. Hochwertige Materialqualität, moderne,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$395,010
Das Projekt umfasst:GrünflächenWanderwegeFahrradwegePavillonsZierbeckenFitnesscenterTürkisches BadBillardTischtennisplatteFitnessstudioInnenpool3 KinderspielplätzeTennisplatz2 FußballfelderVolleyball und BasketballplätzeParkplatzSicherheitLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft bef…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Wohnanlage Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Wohnanlage Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Wohnanlage Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Wohnanlage Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Wohnanlage Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Avcilar, Türkei
von
$435,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um die Verfügbarkeit und die Kosten der Apartments zu überprüfen.Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 21.700 m2, 70% des Komplexes ist von grünen Räumen besetzt, besteht aus sieben 6-stöckigen Blöcken, insgesamt 181 Wohnungen von verschie…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$343,219
Die Residenz verfügt über Wanderwege, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Fitnesscenter, einen angelegten Garten, einen Außenpool, einen Tennisplatz, ein Restaurant und ein Café,Abschluss - März 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Istanbul Cana…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Avcilar Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Avcilar Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Avcilar Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Avcilar Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Avcilar Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Avcilar Apartments Project
Wohngebäude Istanbul Avcilar Apartments Project
Avcilar, Türkei
von
$45,557
Warum dieses Eigentum 谷؟ Der Projektstandort befindet sich auf der europäischen Seite von Istanbul, in der Nähe aller Einrichtungen. Es liegt in der Nähe der wichtigsten Straßen in Istanbul. Eine unverwechselbare geografische Lage in der Nähe des Aquädukts von Istanbul, die es für Unterneh…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$780,948
Das Projekt besteht aus zweistöckigen Villen von 280 m2. Jede Villa verfügt über geräumige Wohnzimmer, moderne Küche, luxuriöse Badezimmer, große Gärten. Die Villen, die unter Berücksichtigung der risikoarmen horizontalen Architektur entworfen wurden, bieten die idealen Unterkünfte für Famil…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$223,839
Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, Wanderwege, ein Hamam, eine Sauna, ein Moschee- und Sportgelände, rund um die Uhr Sicherheit, einen Pool, ein Café, einen Garten, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageWLANLage und Infrastruktur in der Nähe Istanbul Canal …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$328,296
Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, rund um die Uhr Sicherheit, einen Kinderspielplatz, eine Garage.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich direkt neben der E-5 Autobahn.E-5 Autobahn - 1 MinuteU-Bahn-Station - 1 MinuteTEM Autob…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Avcilar, Türkei
von
$358,434
Das Projekt umfasst:GrünflächenWanderwegeFahrradwegePavillonsZierbeckenFitnesscenterTürkisches BadBillardTischtennisplatteFitnessstudioInnenpool3 KinderspielplätzeTennisplatz2 FußballfelderVolleyball und BasketballplätzeParkplatzSicherheitLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft bef…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Avcılar 10
Wohnanlage Avcılar 10
Wohnanlage Avcılar 10
Wohnanlage Avcılar 10
Wohnanlage Avcılar 10
Alle anzeigen Wohnanlage Avcılar 10
Wohnanlage Avcılar 10
Avcilar, Türkei
von
$360,484
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 135–220 m²
3 Immobilienobjekte 3
Grundstücksfläche: 60.000 m2 Grünfläche: 40.000 m2 Projektstatus: bereit zur Lieferung 🗝 🔸Liefertermin: 10/2023 🔹7 Blöcke, 12-19 Stockwerke 🔸 641 Wohnungen 🔹Wohnungstyp (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 Geschäfte 🔅Soziale Einrichtungen: Sauna / Türkisches Bad / Fitnessstudio / Kindergarten / …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
135.0
292,718
Wohnung 3 zimmer
170.0
332,212
Wohnung 4 zimmer
220.0
387,968
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage in Avcılar İstanbul
Wohnanlage in Avcılar İstanbul
Wohnanlage in Avcılar İstanbul
Wohnanlage in Avcılar İstanbul
Wohnanlage in Avcılar İstanbul
Alle anzeigen Wohnanlage in Avcılar İstanbul
Wohnanlage in Avcılar İstanbul
Avcilar, Türkei
von
$406,260
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 14
Fläche 145–230 m²
2 Immobilienobjekte 2
Grundstücksfläche: 15.000 m2 Grünfläche: 11.000 m2 Projektstatus: bereit zur Lieferung 🗝 🔸 Liefertermin: 10/2023 🔹 2 Blöcke, 13 und 14 Stockwerke 🔸 145 Wohnungen 🔹 Wohnungstyp (3+1 / 4+1) 🔸 16 Geschäfte 🔅Soziale Einrichtungen: Sauna / Türkisches Bad / Fitnessstudio / Kinderspielpla…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
145.0
329,889
Wohnung 4 zimmer
230.0
432,108
Immobilienagentur
Mehal Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ispartakule Family Residences 10th
Wohnanlage Ispartakule Family Residences 10th
Wohnanlage Ispartakule Family Residences 10th
Wohnanlage Ispartakule Family Residences 10th
Wohnanlage Ispartakule Family Residences 10th
Alle anzeigen Wohnanlage Ispartakule Family Residences 10th
Wohnanlage Ispartakule Family Residences 10th
Avcilar, Türkei
von
$349,115
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 15
Vollständiges Familienkonzept in der Region Bahcesehir mit multinationaler Atmosphäre, die von einem der angesehensten Entwickler der Türkei entwickelt wurde. Die 10. Phase wird 1,5 Jahre später übergeben, aber die Titelurkunde ist auch für die türkische Staatsangehörigkeit geeignet. Einfach…
Immobilienagentur
EOS Turkey Property
Eine Anfrage stellen
