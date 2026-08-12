Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Türkei

;
Istanbul
10
Antalya
40
Izmir
4
Mittelmeerregion
142
Zeig mehr
395 immobilienobjekte total found
Hotel 30 m² in Ölüdeniz, Türkei
TOP TOP
Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Türkei
Fläche 30 m²
Etagenzahl 3
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Hisaroniu von Fethiye. Diese Gegend ist die nächste W…
$257,249
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
INEST HOMES
Sprachen
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul in , Türkei
TOP TOP
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul
, Türkei
Fläche 2 300 m²
Etagenzahl 4
Ein neu errichtetes, unabhängiges Geschäftsgebäude mit hoher Sichtbarkeit und ausgezeichnete…
$4,36M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Doga Kececioglu
Sprachen
English, Türkçe
Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa in Kalender Caddesi, Türkei
TOP TOP
Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa
Kalender Caddesi, Türkei
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 1
Betriebliche Tankstelle Ofisi zum Verkauf in BursaEine voll funktionsfähige und Einkommen ge…
$3,24M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Doga Kececioglu
Sprachen
English, Türkçe
TekceTekce
Gewerbefläche in Karacahisar, Türkei
UP UP
Gewerbefläche
Karacahisar, Türkei
Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und das Geschäft funktioniert. Bergbau, Verarbeitung, v…
$12,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Fertiges Geschäft 30 m² in Konak, Türkei
Fertiges Geschäft 30 m²
Konak, Türkei
Fläche 30 m²
Do you want to receive passive income in dollars without hassle? Your chance—TRYPbyWyndham a…
$135,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 2 500 m² in Muratpasa, Türkei
Gewerbefläche 2 500 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 25
Schlafräume 25
Fläche 2 500 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit laufendem Betrieb in Antalya Güzeloba zu verkaufen Das zum Verkauf stehende Hotelg…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Investition 175 m² in Türkei
Investition 175 m²
Türkei
Fläche 175 m²
Gewerbeimmobilien an einer der wichtigsten Kreuzungen der Entwicklung von AntalyaFür Ihr eig…
$550,620
Eine Anfrage stellen
Investition 207 m² in Türkei
Investition 207 m²
Türkei
Fläche 207 m²
Geräumige Geschäftsräume zum Verkauf in Altyntash, Antalya - ein Gebiet der aktiven modernen…
$482,426
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 72 m² in Kagithane, Türkei
Gewerbefläche 72 m²
Kagithane, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 10
Investition Hotelzimmer zu verkaufen 1,2 km von der Metro in Kağıthane İstanbul Das fertige …
$349,851
Eine Anfrage stellen
Investition 454 m² in Dosemealti, Türkei
Investition 454 m²
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 454 m²
Stockwerk 1/1
$59,29M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 45 m² in Tepecik, Türkei
Gewerbefläche 45 m²
Tepecik, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 3
$15,70M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 400 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 400 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 400 m²
Dieses 400 m2 große Gewerbeobjekt befindet sich im belebten Stadtteil Cleopatra von Alanya, …
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Investition 405 m² in Kayi, Türkei
Investition 405 m²
Kayi, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 405 m²
$11,16M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 77 m² in Rize, Türkei
Geschäft 77 m²
Rize, Türkei
Fläche 77 m²
Stockwerk 1
$4,01M
Eine Anfrage stellen
Büro 115 m² in Muratpasa, Türkei
Büro 115 m²
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 115 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf an der belebten Ringstraße in Oba, Alanya Alanya, das Herz der…
$696,212
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 220 m² in Pamukkale, Türkei
Gewerbefläche 220 m²
Pamukkale, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/3
$6,05M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 110 m² in Türkei
Gewerbefläche 110 m²
Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
We offer functional commercial spaces as part of a stylish and modern residential complex. T…
$340,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 373 m² in Honaz, Türkei
Gewerbefläche 373 m²
Honaz, Türkei
Fläche 373 m²
$430,171
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 900 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 900 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 900 m²
Geschäfte zum Verkauf in Alanya bieten eine der sichersten und rentabelsten Immobilieninvest…
$4,38M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 1 650 m² in Beyoglu, Türkei
Gewerbefläche 1 650 m²
Beyoglu, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 10
Fläche 1 650 m²
Etagenzahl 9
Boutique Hotel mit Blick auf den Bosporus in İstanbul Beyoğlu Das Boutique-Hotel befindet si…
$7,49M
Eine Anfrage stellen
Büro 90 m² in Yenişehir, Türkei
Büro 90 m²
Yenişehir, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 7
Stilvolle Büros in einem gemischt genutzten Projekt in zentraler Lage in Mersin Diese Büros …
$185,894
Eine Anfrage stellen
Geschäft 186 m² in Sur, Türkei
Geschäft 186 m²
Sur, Türkei
Fläche 186 m²
$57,30M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 200 m² in Türkei
Gewerbefläche 200 m²
Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
This innovative new project from a leading developer is located in the elevated mountainous …
$600,000
Eine Anfrage stellen
Geschäft 140 m² in Tepebaşı, Türkei
Geschäft 140 m²
Tepebaşı, Türkei
Fläche 140 m²
$2,03M
Eine Anfrage stellen
Investition 53 m² in Konyaalti, Türkei
Investition 53 m²
Konyaalti, Türkei
Fläche 53 m²
Geschäftsräume in einem modernen Komplex in Konyaalti – eine Investition in einen Standort, …
$239,933
Eine Anfrage stellen
Geschäft 300 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 300 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 300 m²
Brandneue Wohnungen in zentraler Lage in Alanya Antalya Alanya ist seit vielen Jahren eine e…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 126 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Gewerbefläche 126 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Wenn Sie eine lukrative Investition oder die perfekte Basis für Ihr Unternehmen suchen, biet…
$525,368
Eine Anfrage stellen
Geschäft 350 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 350 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Geschäft mit hohen Mieteinnahmen in Mersin zu verkaufen Mersin ist eine der wichtigsten Hafe…
$681,228
Eine Anfrage stellen
Geschäft 308 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 308 m²
Akdeniz, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 308 m²
$16,28M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 227 m² in Muratpasa, Türkei
Geschäft 227 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 227 m²
Zentral gelegene Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Alanya Alanya, die herausragende Urlaubsre…
$937,891
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Türkei

restaurants
hotels
büros
anlageimmobilien
laden
bereites geschäft
Realting.com
Gehen