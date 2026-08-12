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Mehrstöckige Wohnungen in Türkei

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Antalya
3
Mittelmeerregion
17
Marmararegion
24
İstanbul
24
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43 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Marmararegion, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 3
Zweistöckige Wohnung in einem Touristengebiet in Istanbul unter InvestitionTaksim Street/Nan…
$145,130
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kemer, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 4/2
TITEL: Kreditgeeignete 3+1 Duplex-Wohnung in Bostanlı, Karşıyaka – 250 m² Brutto / 197 m²…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 245 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnung 5+1 in Konyaalti, Bezirk Uluch.Wir präsentieren Ihnen eine moderne und ger…
$245,642
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/28
$283,707
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Stockwerk 19/20
Дуплекс 5+1. Мерсин, Мезитли, Акдениз махалеси. Возможно получение ВНЖ. ПОДХОДИТ ДЛ…
$294,070
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Gungoren, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Gungoren, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 16
$180,345
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Der Komplex wird auf einem 36.000 m2 großen Grundstück in Altintas, der Entwicklungsregion v…
$428,701
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Das Apartment befindet sich im Stadtteil Konyaalti/Uncali. In der Anlage; Es gibt viele Einr…
$585,232
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$609,644
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$267,413
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Silivri, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Silivri, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 14
$180,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Diese garten Duplex-Wohnung in Konyaaltı Hurma bietet Ihnen ein freistehendes Leben!Dieser K…
$232,792
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 9
$618,327
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 18/4
$463,949
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 8
Der Komplex wird in Alanya/Avsallar von einem der führenden Bauunternehmen in Antalya gebaut…
$185,765
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/19
$241,409
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Uskudar, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 490 m²
Koşuyolu Koru EvleriProjektbeschreibungGeeignet für die StaatsbürgerschaftTitle Deed ist fer…
$2,45M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Район Эрдемли. Квартира дуплекс готовый. Дому 4 года.
$165,205
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Bagcilar, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Bagcilar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 10
$905,147
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 4
Nur 350 Meter vom Strand Konyaalti entfernt, einem der beliebtesten Strände von Antalya und …
$700,906
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/26
$273,460
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Die Wohnung befindet sich in Lara, einer der beliebtesten Orte in Antalya, nur wenige Gehmin…
$650,670
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 6/7
ID AN 23752 Gebiet: Antalya, Undzhaly Objekttyp: Gehäuse im BauAnzahl der Zimmer: 3 + 1Fläch…
$251,759
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/14
$231,222
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
$2,20M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Bakırköy, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 14
$492,172
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer in Kagithane, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 zimmer
Kagithane, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 4/5
Willkommen Sie! Wenn Sie davon träumen, Immobilien in der Türkei zu kaufen, achten Sie auf d…
$265,826
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3
$430,651
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