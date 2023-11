Ciplakli, Türkei

von €162,000

28–130 m² 7

Kapitulation vor: 2023

Ekb Luxury ist ein hochmoderner Wohn-Low-Hise-Komplex mit 16 luxuriösen Apartments. Ein stilvolles, aber funktionales Design mit einem außergewöhnlich geräumigen Raum. Das Projekt befindet sich in Çıplaklı, 07468 Alanya / Antalya, Türkei. Es ist eine umweltfreundliche Gegend mit dem weltberühmten Strand von Cleopatra, der nur 2,5 km vom Komplex entfernt liegt! Zu Fuß erreichbar - öffentliche Verkehrsmittel halten an, ein neues Krankenhaus von föderaler Bedeutung, Geschäfte, Apotheken, Schulen, Kindergärten. Dies ist ein sehr beliebtes Gebiet für Investitionen sowie für ein ruhiges tägliches Leben in der Natur! LCD-PLUS: - Pool - Aufzug - Der Gärtner - Sauna - Sicherheit - Videoüberwachung rund um die Uhr - Tropischer Garten, Landschaftsgestaltung - Whirlpoolzone - Grillplatz - Fitnessstudio - Generator - Spielplatz - Parken ( offen ) - Kinderbecken - Veloparkovka Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in der Türkei für Ihr Budget und Ihre Wünsche!