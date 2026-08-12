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Izmir
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Mittelmeerregion
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69 immobilienobjekte total found
Hotel 30 m² in Ölüdeniz, Türkei
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Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Türkei
Fläche 30 m²
Etagenzahl 3
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Hisaroniu von Fethiye. Diese Gegend ist die nächste W…
$257,249
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INEST HOMES
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Hotel 10 m² in Konak, Türkei
Hotel 10 m²
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 10 m²
Stockwerk 3/4
4★ Hotel Anlageprojekt in Izmir unter Wyndham ManagementErster Standort und Schlüsselwettbew…
$35,000
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Hotel Invest
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Hotel 1 m² in Akdeniz, Türkei
Hotel 1 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 1 m²
$40,69M
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TekceTekce
Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Mini-Hotel zum Verkauf auf der ersten Linie des Meeres in BodrumAngebot zum Verkauf Mini-Hot…
$2,91M
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Immobilienagentur
Hayat
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A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area. in Ordu Avenue, Türkei
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area.
Ordu Avenue, Türkei
Etagenzahl 4
Dieses renovierte Gebäude befindet sich im Viertel Laleli/Fatih im Zentrum von Istanbul.Eige…
$4,00M
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Hotel 8 m² in Camyuva, Türkei
Hotel 8 m²
Camyuva, Türkei
Fläche 8 m²
$9,79B
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Hotel in Muratpasa, Türkei
Hotel
Muratpasa, Türkei
Betriebshotel in Adrasan (Antalya) - fertiges Hotelgeschäft umgeben von Bergen und dem Mitte…
$3,21M
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Hotel 876 m² in Akdeniz, Türkei
Hotel 876 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 876 m²
$15,11M
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Hotel 4 m² in Camyuva, Türkei
Hotel 4 m²
Camyuva, Türkei
Fläche 4 m²
$685,95M
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Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Etagenzahl 2
InvestitionsvorschlagApartmenthotel auf der ersten Linie in Yalykavak (Bodrum)In einem der b…
$11,81M
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Hotel in Muratpasa, Türkei
Hotel
Muratpasa, Türkei
The hotel is located near the private beach in Antalya. Built in 2003, the last restoration …
$125,56M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. in Alanya, Türkei
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Türkei
Fläche 50 000 m²
5 Sterne Hotel in Alanya.Preis: 100,000,000 EURFläche: 50.000 m2Baujahr: 2008Anzahl der Zimm…
$115,67M
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Hotel in Türkei
Hotel
Türkei
Präsentiert zum Verkauf Boutique-Hotel in der malerischen Ort Kaş.Kash ist ein herrliches tü…
$6,39M
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Hotel 28 m² in Besiktas, Türkei
Hotel 28 m²
Besiktas, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/7
🚀 TRANSFORMEER UW GELD IN EEN IMPERIUM! 💼 Investeer in moderne suites - waar luxe en kans…
$131,487
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Hotel in , Türkei
Hotel
, Türkei
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Beyoglu, 2 km vom Taksim-Platz und dem Dolmabahce Clock…
$250,00M
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Hotel 40 m² in Bornova, Türkei
Hotel 40 m²
Bornova, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Hotelzimmer im RadissonSie können ein Zimmer als Ganzes oder in Anteilen von 0,25 % (1/4) un…
$37,500
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5* hotel in Alanya in Alanya, Türkei
5* hotel in Alanya
Alanya, Türkei
Fläche 18 000 m²
5 Sterne Hotel in Alanya.Fläche: 18.000 m2Baujahr: 2016Zimmer: 335 Zimmer. Es ist möglich, w…
$80,97M
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Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels. in , Türkei
Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels.
, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Für Investoren:3 Jahre garantiertes Mieteinkommen von 7% pro Jahr - 14,350 USD pro Jahr.7 Ja…
$205,000
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Family Suite: (2+1) in Aksu, Türkei
Family Suite: (2+1)
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/7
Zimmer mit Balkon, keine Terrassen.Gesamtfläche 76m2Wohnfläche 70.74Küche und Wohnzimmer 21.…
$256,162
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Junior (1+1) in Aksu, Türkei
Junior (1+1)
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/7
Zimmer mit Balkon, kein Jacuzzi.Gesamtfläche 42 m2Wohnfläche 38.72Küche und Wohnzimmer 18.60…
$169,270
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Hotel 16 000 m² in Kadikoy, Türkei
Hotel 16 000 m²
Kadikoy, Türkei
Zimmer 320
Fläche 16 000 m²
Etagenzahl 17
$108,33M
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Hotel in , Türkei
Hotel
, Türkei
Das Hotel liegt im Herzen des Stadtteils Şişili - Nişantaşı.Jedes Zimmer verfügt über Klimaa…
$275,00M
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Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Präsentiert zum Verkauf Hotel, befindet sich an der ersten Küste in der Ortschaft Bodrum.Bod…
$5,00M
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Swim up (1+1) in Aksu, Türkei
Swim up (1+1)
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/7
Die Zimmer befinden sich im 0. Stock, mit einem kleinen Garten und Blick auf den großen Pool…
$188,454
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Hotel in Mittelmeerregion, Türkei
Hotel
Mittelmeerregion, Türkei
Preis auf Anfrage!5 Sterne Hotel am Meer.Zimmer: 200+Privater Strand, mit der Blauen Flagge …
Preis auf Anfrage
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Hotel 370 000 m² in Mittelmeerregion, Türkei
Hotel 370 000 m²
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 370 000 m²
Das Hotel liegt an der MittelmeerküsteAnzahl der Zimmer - 400+Hotelbereich - 370.000 m2Bauja…
$404,86M
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Hotel in , Türkei
Hotel
, Türkei
Das Hotel liegt im Herzen von Istanbul an der Küste von Bosporus.Das Hotel liegt nur wenige …
$150,00M
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Hotel in Gazipasa, Türkei
Hotel
Gazipasa, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Agency KVADRAT offers for sale hotel. Consists of 229 rooms, including rooms for disabled. R…
$20,03M
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Hotel in Alanya, Türkei
Hotel
Alanya, Türkei
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
The hotel is urban type, it is one main 6-storey building. Located 40 km from Alanya airport…
$8,38M
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Hotel 275 m² in Fatih, Türkei
Hotel 275 m²
Fatih, Türkei
Zimmer 8
Fläche 275 m²
Etagenzahl 4
Das Gebäude befindet sich in Gedikpaşa / Fatih, umgeben von Cafés, Geschäften und historisch…
$1,60M
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