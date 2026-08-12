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Villen am Meer in Türkei

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Antalya
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Alanya
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Bodrum
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272 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Möblierte Villen mit Meerblick zur Investition auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Die Halbins…
$655,589
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Villa 5 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Villen mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in einer Anlage in Kepez Die Villen befinden…
$2,32M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Meerblick-Häuser mit intelligenten Haussystemen in Alanya Antalya Die schicken, freistehende…
$5,00M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Innen und Außenpool in Faralya Fethiye Mit seiner natürlichen Schönhe…
$989,513
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 583 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit intelligentem Haussystem und Meerblick in Bodrum Gümüşlük Gümüşlük b…
$8,84M
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,15M
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Stockwerk 2/2
Freistehende Villen mit Privaten Pools und Meerblick in Bodrum Die Villen befinden sich im S…
$2,63M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Freistehende Villen nur 300 m vom Meer entfernt in Alanya Konaklı Konaklı, ein Stadtteil von…
$764,959
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Prestigeträchtige Villa mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer auf der Halbinsel K…
$2,57M
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Villa 5 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 5 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende und Doppelhaushälften mit Meerblick in Laufnähe zu den täglichen Annehmlichkeit…
$450,303
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa mit Seele in Karayoz – ein himmlischer Ort zum Leben und Entspannen. Diese gro…
$525,000
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INEST HOMES
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 570 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick und Privatstrand in Bodrum Gündoğan Die Region Gündoğan befindet sich i…
$5,46M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 350 m²
Triplex-Villa mit Stadt- und Meerblick und luxuriösen Annehmlichkeiten in Alanya Die Region …
$1,77M
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Villa mit Smart-Home-System und Infinity-Pool in Bektaş Alanya Die Villa mit einem schicken …
$3,49M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Villen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in Alanya Kargıcak Alanya ist dank seine…
$836,515
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa am Meer mit privatem Pool auf der Halbinsel Kaş, Antalya Die Halbinsel Kaş, …
$3,76M
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Villa 6 zimmer in Kuşadası, Türkei
Villa 6 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 391 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villen mit Meerblick, Pools und Terrassen in Kuşadası Kuşadası ist dank seiner …
$879,823
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Villa 8 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 8 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 800 m²
Häuser mit 6 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in Gölköy, Bodrum Gölköy, eines der pre…
$11,80M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Meerblick-Immobilien mit großzügiger Fläche zum Verkauf in Alanya Bektaş Bektaş, in Alanya g…
$4,62M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 294 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Villen mit Pool und Garten in ruhiger Lage in Alanya Kestel Die Gegend um Kestel i…
$673,621
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 419 m²
Etagenzahl 3
Naturnahe Triplex-Villen mit Meerblick in Alanya Die freistehenden Villen befinden sich in K…
$1,25M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 220 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa mit Meer und Stadtblick in Alanya Kargıcak Als einer der beliebtesten Bez…
$1,85M
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Geräumige freistehende Villen mit Meer und Naturblick in Bodrum Türkei Die Villen mit 6 Schl…
$1,85M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 339 m²
Freistehende Villen mit Meer und Stadtblick in Alanya Kargıcak Kargıcak ist ein wunderschöne…
$1,27M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen zum Verkauf in Bodrum Türbükü mit Panoramablick auf das Meer Türbükü, ei…
$3,45M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Möblierte Villa mit Meerblick in Alanya mit privatem Pool und Garten Alanya, eine der belieb…
$809,021
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende und möblierte Villen in fußläufiger Entfernung zu verschiedenen Annehmlichkeite…
$3,72M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Panoramablick auf das Meer Villen mit Privatpool in Bodrum Konacık Die freistehenden Villen …
$1,92M
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Immobilienangaben in Türkei

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