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Квартиры с видом на горы в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
665
Фатих
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Бейликдюзю
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Эюп
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82 объекта найдено
Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с парковкой в Ялове Ялова – один из самых привлекател…
$74,473
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 10/13
Квартира с 2 спальнями на продажу в жилом комплексе с парковкой в Османгази, Бурса Расположе…
$105,173
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 24
Квартиры в комплексе с 5 бассейнами рядом с побережьем в Картале, Стамбул Квартиры расположе…
$565,494
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом комплексе с богатой инфраструктурой в Каяпе, Бурса Каяпа, расположенный в о…
$136,246
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Квартира 2 комнаты в Hasanbaba caddesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Hasanbaba caddesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Новая квартира в комплексе Cennet Yalova с развитой инфраструктурой в Чынарджыке, Ялова Ялов…
$61,166
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Квартира 3 комнаты в Термал, Турция
Квартира 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Квартиры в проекте с бассейном и целебной водой в Ялове, Термаль Ялова — жемчужина Мраморног…
$117,715
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Квартира 2 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$73,319
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$140,796
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Квартира 3 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 3 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$105,173
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Квартира 4 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры в комплексе в центре Яловы Ялова – это один из наиболее привлекательных …
$144,259
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$90,061
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Квартира 2 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 2 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$203,214
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Квартира 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/5
Просторные квартиры с бесподобным видом на природу в Чынарджыке, Ялова Квартиры расположены …
$131,163
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Квартира 5 комнат в Картал, Турция
Квартира 5 комнат
Картал, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 24
Квартиры в комплексе с 5 бассейнами рядом с побережьем в Картале, Стамбул Квартиры расположе…
$1,25 млн
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Квартира 4 комнаты в Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 24
Квартиры в комплексе с 5 бассейнами рядом с побережьем в Картале, Стамбул Квартиры расположе…
$890,942
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Квартира 2 комнаты в Армутлу, Турция
Квартира 2 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Квартиры с 1 спальней в комплексе с богатой инфраструктурой в Армутлу, Ялова Ялова – живопис…
$52,587
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Квартиры с 1 спальней по доступным ценам в Нилюфере, Бурса Район Каяпа в округе Нилюфер в Бу…
$73,319
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Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Квартиры в проекте рядом с остановками общественного транспорта в Аджибадеме, Ускюдар Кварти…
$1,39 млн
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Квартира 3 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с парковкой в Ялове Ялова – один из самых привлекател…
$116,740
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Квартира 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Квартира 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/4
Двухуровневые квартиры с 2 и 3 спальнями в районе Тешвикие, Ялова Ялова — это город с отличн…
$111,368
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Квартиры с 1 спальней рядом с университетом в Ялове Ялова — популярный город в регионе Марма…
$78,514
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Квартира 3 комнаты в Армутлу, Турция
Квартира 3 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Квартиры рядом со всей инфраструктурой в Армутлу, Ялова Ялова — это популярное место как для…
$94,634
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Квартира 4 комнаты в Султангази, Турция
Квартира 4 комнаты
Султангази, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$538,950
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Квартира 3 комнаты в Султангази, Турция
Квартира 3 комнаты
Султангази, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$400,462
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/5
Инвестиционные квартиры с крытой парковкой в Бурсе, Османгази Эти квартиры расположены в рай…
$141,002
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Квартира 2 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1 и 2 спальнями рядом с организованной промышленной зоной в Ялове Ялова – один из…
$73,319
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Квартира 1 комната в Ялова, Турция
Квартира 1 комната
Ялова, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$62,927
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Квартира 3 комнаты в Термал, Турция
Квартира 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Роскошные квартиры в стильном комплексе в Ялове, Термаль Ялова — регион с выгодным положение…
$150,248
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Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Квартиры в проекте рядом с остановками общественного транспорта в Аджибадеме, Ускюдар Кварти…
$888,633
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Типы недвижимости в Мраморноморском регионе

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
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трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
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