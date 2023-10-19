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Квартиры в Измит, Турция

двухкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift в Измит, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
Измит, Турция
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Т…
€184,722
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€133,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€125,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Измит, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Измит, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
€120,259
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Измит, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Измит, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/6
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
€85,660
Квартира 2 спальни с террасой, с Balcony, с Beautiful views в Измит, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с Balcony, с Beautiful views
Измит, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4
€56,000

Параметры недвижимости в Измит, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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