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Квартиры в Измите, Турция

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9 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Измит, Турция
Квартира 6 комнат
Измит, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Количество этажей 12
Квартиры с балконами и террасами на продажу в Измите, Коджаэли, с видом на море и лес Коджаэ…
$440,717
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Квартира 3 комнаты в Измит, Турция
Квартира 3 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 12
Квартиры с балконами и террасами на продажу в Измите, Коджаэли, с видом на море и лес Коджаэ…
$183,430
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Квартира 2 комнаты в Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
Квартира 2 комнаты
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле…
$84,370
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 4 комнаты в Измит, Турция
Квартира 4 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 12
Квартиры с балконами и террасами на продажу в Измите, Коджаэли, с видом на море и лес Коджаэ…
$201,272
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Квартира 3 комнаты в Измит, Турция
Квартира 3 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Комплекс апартаментов расположен в провинции Коджаэли, в пригороде города Измита - Башискеле…
$91,985
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Квартира 2 комнаты в Cayirkoy Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Cayirkoy Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
$126,728
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Измит, Турция
Квартира 2 комнаты
Измит, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4
$55,425
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Квартира 4 комнаты в Akpinar Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Akpinar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 4/5
Three Bedrooms Apartment in a residential project located in the Izmit area and features con…
$195,000
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Квартира 3 комнаты в Cayirkoy Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Cayirkoy Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Т…
$186,494
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