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Квартиры в Султанбейли, Турция

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5 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Султанбейли, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Султанбейли, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле, Султанбейли Рядом с Аэропортом. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, …
€650,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Султанбейли, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Султанбейли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле, Султанбейли Рядом с Аэропортом. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, …
€389,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Султанбейли, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Султанбейли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле, Султанбейли Рядом с Аэропортом. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, …
€242,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с детской площадкой в Султанбейли, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с детской площадкой
Султанбейли, Турция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 11
Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Тур…
€328,721
Квартира 1 спальня с Luxury Property, роскошные апартаменты, с luxury apartments for sale в Султанбейли, Турция
Квартира 1 спальня с Luxury Property, роскошные апартаменты, с luxury apartments for sale
Султанбейли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
The Cer İstanbul project will set a global example in fields such as proper restoration of h…
€345,964
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