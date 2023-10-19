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Квартиры в Niluefer, Турция

Besevler Mahallesi
16
Goeruekle Mahallesi
9
Dumlupinar Mahallesi
6
Yuezuencueyil Mahallesi
3
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37 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€171,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€127,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/5
Недвижимость в Комплексе с Открытым Бассейном в Бурсе. Недвижимость расположена в Османгази,…
€169,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€248,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/7
Новые Просторные Квартиры в Выгодном Месте в Бурсе. Новые квартиры находятся в комплексе с к…
€133,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/7
Меблированные Квартиры в Бурсе, Пригодные для Сдачи в Аренду. Полностью меблированные и гото…
€63,500
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€776,000
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€452,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€237,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Этаж 3/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€323,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Этаж 12/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€361,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€237,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 1/6
Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Удачном Месте Бурсы. Квартиры с системой «умный дом» р…
€154,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/8
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Нилюфере, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе располож…
€138,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Этаж 3/5
Просторные Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Бурсе. Просторные квартиры с 3 спальнями наход…
€152,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 2/5
Квартиры с Большой Площадью в Бурсе в Комплексе с Охраной. Просторные квартиры, подходящие д…
€152,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Бурсе в Центре Района Нилюфер. Квартиры находятся в районе Нилюфер города Б…
€95,500
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Бурсе в Центре Района Нилюфер. Квартиры находятся в районе Нилюфер города Б…
€75,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€137,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 1/10
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Центре Бурсы. Квартиры в Бурсе с системой «умный дом» и ин…
€171,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Меблированные Квартиры с Доходом от Аренды в Гёрюкле, Бурса. Квартиры в Бурсе расположены не…
€82,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Balat Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Balat Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 2/9
Просторные Квартиры 4+1 в Выгодном Месте в Бурсе. Квартиры 4+1 в Бурсе просторны и хорошо сп…
€232,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 5/6
Квартира-Дуплекс с Видом на Город и Улудаг в Османгази, Бурса. Двухуровневая квартира с особ…
€512,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/6
Готовые Квартиры в Новом Комплексе с Бассейном в Бурсе. Жилой комплекс с бассейном и круглос…
€137,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Uecevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uecevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/10
Квартиры для Инвестиций в Проекте в Центре Бурсы в Нилюфере. Квартиры расположены в Бурсе, Н…
€164,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 7/8
Квартиры с Просторным Дизайном в Бурсе, Нилюфер. Просторные квартиры расположены в центре ра…
€197,000
Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Balat Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Balat Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/6
Квартиры с Общим Бассейном и Парковкой в Бурсе, Нилюфер. Дуплексы 5+1 и квартиры 3+1 в Бурсе…
€190,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Niluefer, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 4/7
Шикарная Квартира в Выгодном Месте в Бурсе. Квартира 3+1 в Бурсе с видом на горы и город, си…
€92,500
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Доступная Недвижимость в Комплексе в Нилюфере, Бурса. Недвижимость в Бурсе построена с оптим…
€110,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Доступная Недвижимость в Комплексе в Нилюфере, Бурса. Недвижимость в Бурсе построена с оптим…
€84,500

Типы недвижимости в Niluefer

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Niluefer, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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