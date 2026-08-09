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Квартиры в Нилюфере, Турция

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29 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом комплексе с богатой инфраструктурой в Каяпе, Бурса Каяпа, расположенный в о…
$137,284
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Квартиры расположены в рай…
$94,772
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Квартира 4 комнаты в Gecgelen Sokak, Турция
Квартира 4 комнаты
Gecgelen Sokak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 4/5
$5,47 млн
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 1/6
Квартиры с просторными террасами в престижном комплексе в Бурсе Балат — один из самых извест…
$342,102
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
Полностью меблированные новые квартиры с 2 спальнями в Нилюфере, Гёрюкле, Бурса Квартиры рас…
$86,708
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Квартиры в проекте с премиальной инфраструктурой и крытой парковкой в Нилюфере, Бурса Кварти…
$150,294
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Квартира 5 комнат в Нилюфер, Турция
Квартира 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/6
Квартиры на продажу в престижном жилом проекте в Бурсе, Доганкёй Квартиры расположены в райо…
$463,456
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Меблированные квартиры с 1 спальней для инвестиций в Бурсе, Нилюфер Предлагаются на продажу …
$83,990
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
Квартиры с 2 спальнями в комплексе с бассейном в Бурсе – отличный вариант для инвестиций Мик…
$117,887
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 113 м²
$5,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 4/5
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с бассейном и подземным паркингом в Бурсе Микрорайон …
$484,259
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/6
Квартиры с 3 спальнями в комплексе с видом на природу и город в Бурсе Район Балат в округе Н…
$294,716
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 2/5
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с бассейном и подземным паркингом в Бурсе Микрорайон …
$368,684
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 2/6
Квартиры с просторными террасами в престижном комплексе в Бурсе Балат — один из самых извест…
$414,914
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/5
Квартиры в комплексе с видом на город в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Нилюфер – современный жилой …
$251,971
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 1/10
«Умные» Квартиры Рядом с Объектами Инфраструктуры в Бурсе, Нилюфер Квартиры находятся в квар…
$160,357
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Квартиры с 1 спальней по доступным ценам в Нилюфере, Бурса Район Каяпа в округе Нилюфер в Бу…
$73,834
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 1/10
Квартиры с 3 спальнями, общим бассейном в районе Атаэвлер, Нилюфер, Бурса Атаэвлер – один из…
$189,543
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 5/10
Стильные квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой в Бурсе, Нилюфер Каяпа – один из раз…
$165,272
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/6
Квартиры с 2 спальнями в комплексе с бассейном и парковкой в ​​Бурсе, Нилюфер, Доганкёй Райо…
$305,118
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/6
Квартиры на продажу в престижном жилом проекте в Бурсе, Доганкёй Квартиры расположены в райо…
$421,979
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/6
Меблированные квартиры 2+1, подходящие для инвестиций, в Бурсе, Нилюфер Квартиры расположены…
$82,058
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/5
Стильные квартиры на природе в Нилюфер, Бурса Квартиры расположены в районе Каяпа округа Нил…
$115,575
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Квартира 2 комнаты в Ataturk Caddesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Ataturk Caddesi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
$2,64 млн
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/10
«Умные» Квартиры Рядом с Объектами Инфраструктуры в Бурсе, Нилюфер Квартиры находятся в квар…
$204,799
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 4/9
Квартиры в престижном жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Жилой комплекс в районе Одунлук окру…
$383,827
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом комплексе с богатой инфраструктурой в Каяпе, Бурса Каяпа, расположенный в о…
$122,287
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Квартира 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/6
Квартиры с просторными террасами в престижном комплексе в Бурсе Балат — один из самых извест…
$156,475
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Квартира 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/8
Квартиры в Бурсе в регионе Нилюфер, Караман, с видом на город и Улудаг Предлагаемые на прода…
$164,117
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