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Квартиры в Бакыркёй, Турция

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25 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня
Бакыркёй, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Тапу - 2%. Цена: со скидкой 575.000 долларов Квартира 1+1 на 14-ом этаже, общая площадь 13…
€544,792
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бакыркёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бакыркёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 20
Квартиры у Моря в Элитном Комплексе в Стамбуле, Турция. Квартиры на берегу моря в Стамбуле н…
€2,37 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бакыркёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 20
Квартиры у Моря в Элитном Комплексе в Стамбуле, Турция. Квартиры на берегу моря в Стамбуле н…
€1,93 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бакыркёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 20
Квартиры у Моря в Элитном Комплексе в Стамбуле, Турция. Квартиры на берегу моря в Стамбуле н…
€1,17 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 20
Квартиры у Моря в Элитном Комплексе в Стамбуле, Турция. Квартиры на берегу моря в Стамбуле н…
€884,000
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€3,18 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€2,80 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€902,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€665,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Бакыркёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€808,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€543,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€405,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€301,000
Квартира 1 комната с балконом, с парковка в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€197,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Приморские апартаменты, роскошь на новом уровне, Стамбул   Sea Pearl Bakirkoy - это ро…
€1,20 млн
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Лофты с видом на море на побережье Бакыркёй   Лофт имеет множество планировок, и больш…
€663,225
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Бакыркёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция Предлагаются апартаменты с па…
€929,352
Квартира 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Уникальная недвижимость в динамично развивающемся Стамбуле Проект Keles Center расположен…
€164,655
Квартира 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Квартира 1 спальня
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Гостиничные апартаменты в Стамбуле Проект Prime Istanbul, который был построен как многоф…
€218,777
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула…
€477,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
€420,000
Квартира 2 спальни в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 спальни
Бакыркёй, Турция
Комнаты 1
Площадь 104 м²
€233,076
Квартира в Бакыркёй, Турция
Квартира
Бакыркёй, Турция
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной пол…
€389,804
Квартира в Бакыркёй, Турция
Квартира
Бакыркёй, Турция
ЭКСПЕРТНЫЕ СВОЙСТВА В ТУРЦИИ, НАЧАТЬ СЕЙЧАС Проект SKY-272, который имеет прекрасное расп…
€132,645
Квартира в Бакыркёй, Турция
Квартира
Бакыркёй, Турция
КВАРТИРЫ DELUXE ПРОДАЮТСЯ В СТАМБУЛЕ SKY-259 построен в 62.500 м2 площадь содержит 7 резиде…
€347,719
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