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Квартиры в Бакыркёй, Турция
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25 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Бакыркёй, Турция
1
2
136 м²
Тапу - 2%. Цена: со скидкой 575.000 долларов Квартира 1+1 на 14-ом этаже, общая площадь 13…
€544,792
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бакыркёй, Турция
5
2
237 м²
20
Квартиры у Моря в Элитном Комплексе в Стамбуле, Турция. Квартиры на берегу моря в Стамбуле н…
€2,37 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бакыркёй, Турция
4
2
193 м²
20
Квартиры у Моря в Элитном Комплексе в Стамбуле, Турция. Квартиры на берегу моря в Стамбуле н…
€1,93 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бакыркёй, Турция
3
2
117 м²
20
Квартиры у Моря в Элитном Комплексе в Стамбуле, Турция. Квартиры на берегу моря в Стамбуле н…
€1,17 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бакыркёй, Турция
2
1
88 м²
20
Квартиры у Моря в Элитном Комплексе в Стамбуле, Турция. Квартиры на берегу моря в Стамбуле н…
€884,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
6
4
364 м²
17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€3,18 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
5
3
311 м²
17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€2,80 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
3
2
147 м²
17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€902,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Бакыркёй, Турция
2
1
85 м²
17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€665,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
5
2
178 м²
7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€808,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
4
2
106 м²
7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€543,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
3
2
83 м²
7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
2
1
63 м²
7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€301,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
1
1
42 м²
7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€197,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бакыркёй, Турция
2
1
104 м²
Приморские апартаменты, роскошь на новом уровне, Стамбул Sea Pearl Bakirkoy - это ро…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Бакыркёй, Турция
2
2
90 м²
Лофты с видом на море на побережье Бакыркёй Лофт имеет множество планировок, и больш…
€663,225
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Бакыркёй, Турция
3
171 м²
17
Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция Предлагаются апартаменты с па…
€929,352
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2
1
Уникальная недвижимость в динамично развивающемся Стамбуле Проект Keles Center расположен…
€164,655
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Бакыркёй, Турция
2
1
Гостиничные апартаменты в Стамбуле Проект Prime Istanbul, который был построен как многоф…
€218,777
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
2
1
14
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула…
€477,000
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
2
1
3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
€420,000
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Квартира 2 спальни
Бакыркёй, Турция
1
104 м²
€233,076
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Квартира
Бакыркёй, Турция
Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной пол…
€389,804
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Квартира
Бакыркёй, Турция
ЭКСПЕРТНЫЕ СВОЙСТВА В ТУРЦИИ, НАЧАТЬ СЕЙЧАС Проект SKY-272, который имеет прекрасное расп…
€132,645
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Квартира
Бакыркёй, Турция
КВАРТИРЫ DELUXE ПРОДАЮТСЯ В СТАМБУЛЕ SKY-259 построен в 62.500 м2 площадь содержит 7 резиде…
€347,719
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