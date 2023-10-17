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Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Квартиры
Квартиры в Мраморноморский регион, Турция
Tahtakale Mahallesi
30
Умрание
26
Maslak Mahallesi
25
Бакыркёй
25
Зейтинбурну
23
Пендик
23
Merkez Mahallesi
21
Сарыер
20
Ayazaga Mahallesi
18
Besevler Mahallesi
16
Goektuerk Merkez Mahallesi
16
Niluefer
16
Mudanya
15
Piri Pasa Mahallesi
15
Бахчелиэвлер
15
Бейкоз
14
Ялова
14
Авджылар
13
Фатих
12
Санджактепе
11
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3 807 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Эсеньюрт, Турция
4
162 м²
15
Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул,…
€421,358
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
4
166 м²
11
Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем,…
€344,777
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Osmangazi, Турция
2
43 м²
9
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция Ре…
€103,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
3
112 м²
38
Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турци…
€407,777
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
4
180 м²
6
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция Предлагаются…
€608,526
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Умрание, Турция
3
2
174 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€592,165
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сарыер, Турция
2
2
102 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный в с…
€549,529
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
2
2
119 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€459,520
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пендик, Турция
3
2
130 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Масштабный проект, не им…
€331,612
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Бейликдюзю, Турция
3
2
170 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Комплекс расположен в ра…
€378,986
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
2
2
122 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. В последние годы район К…
€426,359
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
1
1
69 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект, отличающийся тем…
€511,631
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
3
2
168 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. В последние годы район К…
€555,214
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
2
2
110 м²
1/3
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Комплекс расположен прям…
€593,681
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Эсеньюрт, Турция
3
2
143 м²
22/28
Потрясающие Квартиры в Стамбуле Рядом с Объектами Инфраструктуры. Потрясающие квартиры в Ста…
€151,000
Рекомендовать
Квартира с бассейном, с детской площадкой, с рестораном
Стамбул, Турция
Проект расположен в районе Стамбула - Бююкгекмедже, на соединительной дороге между главными …
€440,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, в центре города, с садом
Стамбул, Турция
5
Представляем вам роскошный просторный лофт площадью 294 квадратных метра с завораживающим ви…
€2,40 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
3
65 м²
В строящемся комплексе вас ждут двери счастливой и мирной жизни, где вы проснетесь в лучший …
€219,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
3
2
103 м²
8
Квартиры для Инвестиций Рядом с Морем в Стамбуле, Бейликдюзю. Квартиры в Бейликдюзю располож…
€200,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
1
105 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€313,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2
1
70 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€222,000
Рекомендовать
Квартира 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
7
1
214 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€422,000
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
6
1
168 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€346,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
114 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€258,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
58 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
1
204 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€982,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
217 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
113 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€373,500
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
1
170 м²
Новый комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктуро…
€737,814
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
226 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€607,526
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