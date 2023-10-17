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Квартиры в Мраморноморский регион, Турция

Tahtakale Mahallesi
30
Умрание
26
Maslak Mahallesi
25
Бакыркёй
25
Зейтинбурну
23
Пендик
23
Merkez Mahallesi
21
Сарыер
20
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3 807 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул,…
€421,358
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем,…
€344,777
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Osmangazi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Osmangazi, Турция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция Ре…
€103,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 38
Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турци…
€407,777
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 6
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция Предлагаются…
€608,526
Квартира 3 спальни в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€592,165
Квартира 2 спальни в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни
Сарыер, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный в с…
€549,529
Квартира 2 спальни в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€459,520
Квартира 3 спальни в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни
Пендик, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Масштабный проект, не им…
€331,612
Квартира 3 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Комплекс расположен в ра…
€378,986
Квартира 2 спальни в Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. В последние годы район К…
€426,359
Квартира 1 спальня в Сарыер, Турция
Квартира 1 спальня
Сарыер, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект, отличающийся тем…
€511,631
Квартира 3 спальни в Картал, Турция
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. В последние годы район К…
€555,214
Квартира 2 спальни в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Комплекс расположен прям…
€593,681
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 22/28
Потрясающие Квартиры в Стамбуле Рядом с Объектами Инфраструктуры. Потрясающие квартиры в Ста…
€151,000
Квартира с бассейном, с детской площадкой, с рестораном в Стамбул, Турция
Квартира с бассейном, с детской площадкой, с рестораном
Стамбул, Турция
Проект расположен в районе Стамбула - Бююкгекмедже, на соединительной дороге между главными …
€440,000
Квартира 4 спальни с видом на море, в центре города, с садом в Стамбул, Турция
Квартира 4 спальни с видом на море, в центре города, с садом
Стамбул, Турция
Комнаты 5
Представляем вам роскошный просторный лофт площадью 294 квадратных метра с завораживающим ви…
€2,40 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
В строящемся комплексе вас ждут двери счастливой и мирной жизни, где вы проснетесь в лучший …
€219,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 8
Квартиры для Инвестиций Рядом с Морем в Стамбуле, Бейликдюзю. Квартиры в Бейликдюзю располож…
€200,000
Квартира 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€313,000
Квартира 2 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€222,000
Квартира 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€422,000
Квартира 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€346,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€258,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€168,000
Квартира 5 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€982,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 217 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€525,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€373,500
Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Новый комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктуро…
€737,814
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€607,526

Типы недвижимости в Мраморноморский регион

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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