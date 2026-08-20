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Квартиры в Бейкозе, Турция

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21 объект найдено
Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на города в Стамбуле, Бейкоз, в жилом комплексе недалеко от побережья Район…
$629,651
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Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на города в Стамбуле, Бейкоз, в жилом комплексе недалеко от побережья Район…
$480,341
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Квартира 1 спальня в Бейкоз, Турция
Квартира 1 спальня
Бейкоз, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Стамбул, город-мечта, соединяющий два континента, не просто описывается, но и живет. С его з…
$736,682
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 43 492 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 495 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на Босфор и море в современном комплексе в Стамбуле, Турция Район Бейкоз, р…
$2,00 млн
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Проект Aris Grand Tower является уникальным проектом с его архитектурой и многочисленными пр…
$2,00 млн
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 434 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Бейкоз, Турция
Квартира 6 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 642 м²
Этаж 5/10
Five Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Beykoz Luxurious Finishes The project is sit…
$7,17 млн
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Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Высококлассные апартаменты с видом на лес в Бейкозе, Стамбул Весь проект построен по нове…
$639,419
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Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с панорамным видом на природу в Стамбуле Проект предлагает разнообразный выбор к…
$1,87 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 4
Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция Современн…
$1,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 24
Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция Проект в район…
$1,53 млн
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Квартира 4 комнаты в Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул,…
$933,459
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Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 31
Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом …
$629,497
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