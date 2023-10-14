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Квартиры в Шишли, Турция
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44 объекта найдено
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Шишли, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Шишли, Турция
2
1
68 м²
40
Элитный комплекс в Шишли Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственной …
€684,000
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Квартира 1 спальня с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
2
1
112 м²
7
Современные Квартиры Рядом со Всеми Объектами в Стамбуле. Роскошные квартиры в Стамбуле расп…
€522,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Шишли, Турция
4
196 м²
Квартиры на Продажу в Ультраэлитном Комплексе с Уникальным Дизайном. Квартиры с инвестиционн…
€2,07 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Шишли, Турция
3
2
148 м²
Квартиры на Продажу в Ультраэлитном Комплексе с Уникальным Дизайном. Квартиры с инвестиционн…
€1,47 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Шишли, Турция
2
2
87 м²
Квартиры на Продажу в Ультраэлитном Комплексе с Уникальным Дизайном. Квартиры с инвестиционн…
€669,000
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Квартира 1 комната с кондиционером, с видом на море, с парковка
Шишли, Турция
1
1
92 м²
35
Недвижимость в Стамбуле для Прибыльных Инвестиций. Недвижимость для инвестиций расположена в…
€565,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Шишли, Турция
5
3
242 м²
Квартиры в Шишли с Системой Умный Дом и с Видом на Город. «Умные» квартиры в Стамбуле распол…
€3,49 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Шишли, Турция
4
3
226 м²
Квартиры в Шишли с Системой Умный Дом и с Видом на Город. «Умные» квартиры в Стамбуле распол…
€3,30 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Шишли, Турция
3
2
150 м²
Квартиры в Шишли с Системой Умный Дом и с Видом на Город. «Умные» квартиры в Стамбуле распол…
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Шишли, Турция
2
1
78 м²
Квартиры в Шишли с Системой Умный Дом и с Видом на Город. «Умные» квартиры в Стамбуле распол…
€644,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
5
3
395 м²
10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€6,12 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
4
3
241 м²
10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€4,13 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
3
2
164 м²
10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€2,70 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Шишли, Турция
5
3
376 м²
7
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Нишанташи. Элитные квартиры расположены в р…
€2,51 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Шишли, Турция
4
3
360 м²
7
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Нишанташи. Элитные квартиры расположены в р…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Шишли, Турция
3
2
271 м²
7
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Нишанташи. Элитные квартиры расположены в р…
€1,70 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Шишли, Турция
2
1
217 м²
7
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Нишанташи. Элитные квартиры расположены в р…
€1,35 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
2
1
70 м²
5
Квартиры Под Ключ Рядом с Социальными Объектами в Стамбуле. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€452,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
3
3
168 м²
5
Просторные Квартиры в ЖК Рядом с Метро в Шишли, Стамбул. Залитые солнцем квартиры расположен…
€653,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
2
2
80 м²
5
Просторные Квартиры в ЖК Рядом с Метро в Шишли, Стамбул. Залитые солнцем квартиры расположен…
€356,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Шишли, Турция
3
1
97 м²
54
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Стамбуле, Шишли. Готовые квартиры с видом на море рас…
€603,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка
Шишли, Турция
2
1
86 м²
54
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Стамбуле, Шишли. Готовые квартиры с видом на море рас…
€565,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Шишли, Турция
2
1
86 м²
30/54
Квартира с видом на Босфор в Сисли, Стамбул Проект представляет собой башни-близнецы…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Шишли, Турция
2
2
217 м²
3/6
Роскошь на самой центральной улице Стамбула Под комплексом Lotus Nisantasi находится торг…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Шишли, Турция
3
141 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,22 млн
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Шишли, Турция
2
113 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€974,701
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Шишли, Турция
3
65 м²
16
Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция Пре…
€197,928
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
4
196 м²
40/40
Шикарная квартира 3+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джу…
€1,75 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
3
175 м²
35/35
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
€1,36 млн
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