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Квартиры в Картепе, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Картепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Картепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 6
Квартиры в тихом месте с развитой инфраструктурой в Картепе, Коджаэли Квартиры расположены в…
$479,784
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Квартира 2 комнаты в Картепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Картепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/6
Harmony City - новый интригующий проект ZERAY İnşaat. Проект расположен на участке площадью …
$90,268
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Квартира 5 комнат в Картепе, Турция
Квартира 5 комнат
Картепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 6
Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция…
$332,066
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Картепе, Турция
Квартира 4 комнаты
Картепе, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралям…
$148,478
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