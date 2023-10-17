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Картепе
Квартиры
Квартиры в Картепе, Турция
Ataevler Mahallesi
6
Balaban Mahallesi
4
Sevkatiye Mahallesi
4
Квартира
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14 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ataevler Mahallesi, Турция
4
151 м²
4
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралям…
€147,067
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ataevler Mahallesi, Турция
5
230 м²
6
Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция…
€328,910
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
5
2
232 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€228,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
4
2
170 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
4
2
145 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€152,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
3
1
146 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€152,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
4
112 м²
3/3
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
€264,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
3
108 м²
2/2
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
€134,900
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
4
151 м²
3/3
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
€157,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
5
222 м²
1/1
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…
€215,300
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
2
75 м²
2/2
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
€142,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
3
113 м²
3/3
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
€166,400
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
4
145 м²
2/2
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
€191,900
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
5
230 м²
4/4
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
€326,000
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Типы недвижимости в Картепе
трехкомнатные
Параметры недвижимости в Картепе, Турция
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