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Квартиры в Кадыкёй, Турция

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34 объекта найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 24
Элитная резиденция в Кадыкёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной ин…
€300,000
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 22
Новая элитная резиденция в Кадыкёй Рады Вам представить новую элитную резиденцию с со…
€327,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 25
Элитный комплекс в Кадыкёй Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственно…
€387,600
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 6/24
Комплекс расположен на земельном участке площадью 46.000 м2 из которых 40% занимают зеленые …
€425,384
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 10/25
Современное спокойствие в сердце Кадыкёя   Расположенный в оживленном центре Кадыкёй в…
€650,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 23
Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция Резиденция ра…
€314,800
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 6
Площадь 260 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция Предлагаютс…
€1,33 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 10/25
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
€500,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
Изящная и удобная квартира для всей семьи в роскошном комплексе в Kadıköy. Подходит для ГРАЖ…
€908,700
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 216 м²
Этаж 6/6
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
€895,900
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этаж 6/6
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
€746,700
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 6/6
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
€524,500
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
€277,100
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с охраной в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с охраной
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Этаж 3/3
Новая квартира 3+1 в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДжаддебостанВ с…
€852,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Стильные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в се…
€215,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Роскошные апартаменты 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ДумлупынарКомплекс включает в с…
€326,000
Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 416 м²
Этаж 3/3
Апартаменты премьер-класса 4+1 в респектабельном районе Стамбула ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюд…
€4,44 млн
Квартира 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Комнаты 6
Площадь 638 м²
Этаж 3/3
Президентский пентхаус 5+1 для роскошной жизни в ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар, Юналан Вам п…
€8,31 млн
Квартира 2 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Площадь 104 м²
Этаж 7/7
Стильные апартаменты 1+1 в перспективном районе ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар, Юналан Вам пр…
€1,13 млн
Квартира 3 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
Изящная квартира 2+1 в сердце мегаполиса в районе ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар, Юналан Вам …
€1,61 млн
Квартира 4 комнаты в Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
Комнаты 4
Площадь 201 м²
Этаж 3/3
Роскошные апартаменты 3+1 для тех, кто ценит комфорт в районе ÜnalanРайон: Стамбул, Юскюдар,…
€1,95 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 24
Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция Апарта…
€562,300
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с видом на город
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 22
Новые апартаменты в высотной резиденции с бассейнами и спа, Стамбул, Турция Предлагаются дв…
€430,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кадыкёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 15
Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул…
€766,559
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Кадыкёй, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
The spacious apartments for sale in Istanbul are available in two, three, and four-bedroom c…
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 комната
Кадыкёй, Турция
Комнаты 1
Площадь 106 м²
краткое изложение Эвин Парк Кадикой Тип проекта: Жилой – Коммерческий Общая площадь: 101 0…
€264,683
Квартира 2 спальни в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
краткое изложениеUp Life KadikoyОтель Up Life Residence расположен в районе Кадикой в центре…
€198,513
Квартира в Кадыкёй, Турция
Квартира
Кадыкёй, Турция
Почему это свойство؟ Подходящий проект для инвестиций, аренда гарантирована и гарантия возв…
€202,014
Квартира в Кадыкёй, Турция
Квартира
Кадыкёй, Турция
Почему это свойство؟ Апартаменты с потрясающим видом на Принцевы острова, с готовым титульн…
€119,267
Квартира в Кадыкёй, Турция
Квартира
Кадыкёй, Турция
Почему это свойство؟ Плодородная среда для инвестиций рядом с наиболее важными жилыми и ком…
€214,415
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