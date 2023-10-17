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Квартиры в Mudanya, Турция

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15 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€142,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/4
Квартира с Частичным Видом на Море в Муданье, Бурса. Готовая к заселению квартира находится …
€137,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 2/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€147,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, Бурса. Новые квартиры в провинции Бурса распол…
€210,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, Бурса. Новые квартиры в провинции Бурса распол…
€174,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/5
Квартиры с Видом на Море и Лес Недалеко от Побережья в Бурсе. Квартиры в Муданье находятся в…
€202,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море и Лес Недалеко от Побережья в Бурсе. Квартиры в Муданье находятся в…
€181,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€97,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€191,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€164,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€106,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/4
Роскошные Квартиры с Видом на Море и Горы в Муданье, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе расп…
€227,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/6
Квартира с 3 Спальнями и Видом на Море в Бурсе, Муданья. Роскошная квартира находится в комп…
€135,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/8
Квартиры по Стартовым Ценам в Бурсе с Видом на Море. Квартиры в Бурсе расположены в городке …
€437,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/8
Квартиры по Стартовым Ценам в Бурсе с Видом на Море. Квартиры в Бурсе расположены в городке …
€209,000
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