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Квартиры в Бейоглу, Турция

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 5/7
В продаже две квартиры с двумя спальнями (2+1), площадью 90 м2, на 5 и 7 этажах. Комплекс…
€416,163
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейоглу, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейоглу, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 7
Элитная резиденция в Бейоглу Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собств…
€644,000
Пентхаус 3 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом в Бейоглу, Турция
Пентхаус 3 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Этаж 7/7
Квартира с 3 Спальнями в 400 м от Улицы Истикляль в Стамбуле. Квартира с 3 спальнями находит…
€333,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,13 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 15
Недвижимость с Сертификатом LEED в Стамбуле, Бейоглу. Удостоенная наград недвижимость находи…
€776,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бейоглу, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бейоглу, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 15
Недвижимость с Сертификатом LEED в Стамбуле, Бейоглу. Удостоенная наград недвижимость находи…
€482,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Выгодном Районе в Бейоглу. Роскошные квартиры расположены в Стамбуле в…
€427,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 8
Светлые Квартиры с Видом на Золотой Рог в Стамбуле. Недвижимость находится в нескольких мину…
€655,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 8
Светлые Квартиры с Видом на Золотой Рог в Стамбуле. Недвижимость находится в нескольких мину…
€442,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 8
Светлые Квартиры с Видом на Золотой Рог в Стамбуле. Недвижимость находится в нескольких мину…
€273,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бейоглу, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Площадь80.46 …
€590,000
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