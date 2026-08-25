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Квартиры в Бейоглу, Турция

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140 объектов найдено
Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Retro Residence был разработан, чтобы позволить вам использовать все средства и возможности …
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Бейоглу, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
Квартиры в проекте с оригинальным фасадом в Стамбуле, Бейоглу Проект находится в выгодном ме…
$993 475
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Квартира 2 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Plitvice Tower
$795 000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Проект Project, получивший награду за лучший проект городского обновления в Европе, был реал…
$551 000
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Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Проект Maltepe Elixir показывает завораживающе голубую жизнь на ваших глазах с вариантами пр…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Бейоглу, Турция
Квартира 1 спальня
Бейоглу, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Golden Palace
$175 000
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Квартира 2 спальни в 150 Taksim 360, Турция
Квартира 2 спальни
150 Taksim 360, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Проект Project, получивший награду за лучший проект городского обновления в Европе, был реал…
$845 000
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Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Project приглашает вас стать частью яркой и привилегированной жизни, которую вы не найдете б…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Роскошный и оживленный дом ждет вас в Бейоглу, в культурном, историческом, развлекательном, …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Pulchra Portus
$465 000
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Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Retro Residence был разработан, чтобы позволить вам использовать все средства и возможности …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В районе Султангази растет великолепный проект, где вы найдете мир в своем доме, который явл…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Perlante Life
$231 000
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Квартира 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Просторная и комфортная жизнь начинается в центре города, вдали от хаоса, наедине с природой…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Бейоглу, Турция
Квартира 1 спальня
Бейоглу, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Расположенные в историческом районе Бейоглу в Стамбуле, эти роскошные объекты предлагают уни…
$829 443
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Квартира 2 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Golden Palace
$293 750
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Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Проект Red Crane Alkent площадью 28 000 м2 предлагает вам идиллическую жизнь. Красный Крейн …
$310 000
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Квартира 2 спальни в 1, Турция
Квартира 2 спальни
1, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Роскошный и оживленный дом ждет вас в Бейоглу, в культурном, историческом, развлекательном, …
$460 000
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Квартира 4 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 4 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Perlante Life
$450 000
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Квартира 1 комната в Бейоглу, Турция
Квартира 1 комната
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 171 м²
Проект Project, получивший награду за лучший проект городского обновления в Европе, был реал…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 3 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
BornTown2
$1,43 млн
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Квартира 2 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 267 м²
Golden Palace
$625 000
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Квартира 2 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
BornTown2
$687 000
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Квартира 4 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 4 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Pera Chalet
$1,21 млн
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Квартира 3 комнаты в Бейоглу, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 11
Квартиры с двумя ванными комнатами в Стамбуле, Бейоглу Проект в Стамбуле, Бейоглу, расположе…
$1,08 млн
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Квартира 2 комнаты в Irmak Caddesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Irmak Caddesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4
Квартиры на продажу в Таксиме, самом центральном районе Стамбула, идеально подходят для инве…
$240 000
НДС
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Квартира 4 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 4 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Misky İstanbul
$2,72 млн
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Квартира 2 спальни в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни
Бейоглу, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Pera Chalet
$744 450
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