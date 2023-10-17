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Квартиры в Фатих, Турция
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12 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
3
1
70 м²
3/12
Комплекс расположен рядом с историческим центром Стамбула, с уникальным видом на Золотой Рог…
€521,105
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
5
3
274 м²
3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,98 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
4
2
242 м²
3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,97 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
3
2
171 м²
3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,69 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
2
1
115 м²
3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,23 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
5
1
126 м²
4/4
Пентхаус для Инвестиций в Отличном Месте в Стамбуле, Фатих. Пентхаус после свежего ремонта о…
€171,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Фатих, Турция
4
1
145 м²
4/10
Ухоженная Квартира в Охраняемом Комплексе в Стамбуле, Фатих. Квартира в хорошем состоянии на…
€162,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
4
140 м²
7/7
Квартира с Видом на Море Рядом с Голубой Мечетью в Фатихе. Квартира в Стамбуле находится в в…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
2
1
515 449 м²
Современный проект недвижимости в центре города Проект предлагает универсальные офисные и…
€515,449
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
2
1
Роскошные апартаменты в центре Стамбула Проект Cer Istanbul имеет привлекающий вид на ист…
€342,733
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Фатих, Турция
5
274 м²
6
Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Ста…
€2,11 млн
Рекомендовать
Квартира
Фатих, Турция
Почему это свойство؟ Один из редких жилых комплексов в историческом Стамбуле, в древнем мун…
€2,04 млн
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