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Квартиры в Фатих, Турция

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12 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/12
Комплекс расположен рядом с историческим центром Стамбула, с уникальным видом на Золотой Рог…
€521,105
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,98 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Количество этажей 3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,97 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,69 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,23 млн
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 4/4
Пентхаус для Инвестиций в Отличном Месте в Стамбуле, Фатих. Пентхаус после свежего ремонта о…
€171,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Фатих, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Фатих, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 4/10
Ухоженная Квартира в Охраняемом Комплексе в Стамбуле, Фатих. Квартира в хорошем состоянии на…
€162,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 7/7
Квартира с Видом на Море Рядом с Голубой Мечетью в Фатихе. Квартира в Стамбуле находится в в…
€270,000
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 515 449 м²
Современный проект недвижимости в центре города Проект предлагает универсальные офисные и…
€515,449
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные апартаменты в центре Стамбула Проект Cer Istanbul имеет привлекающий вид на ист…
€342,733
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Фатих, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Фатих, Турция
Комнаты 5
Площадь 274 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Ста…
€2,11 млн
Квартира в Фатих, Турция
Квартира
Фатих, Турция
Почему это свойство؟ Один из редких жилых комплексов в историческом Стамбуле, в древнем мун…
€2,04 млн
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