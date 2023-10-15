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Квартиры в Эсеньюрт, Турция
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49 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Эсеньюрт, Турция
4
162 м²
15
Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул,…
€421,358
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Эсеньюрт, Турция
3
2
143 м²
22/28
Потрясающие Квартиры в Стамбуле Рядом с Объектами Инфраструктуры. Потрясающие квартиры в Ста…
€151,000
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Эсеньюрт, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Эсеньюрт, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Эсеньюрт, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Эсеньюрт, Турция
2
1
66 м²
28
Новая элитная резиденция в Эсеньюрте Представляем Вашему вниманию новую элитная рези…
€195,875
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с рестораном
Эсеньюрт, Турция
2
1
44 м²
5
Новый элитный комплекс в Эсеньюрте Рады Вам представить новый элитный комплекс с собс…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Эсеньюрт, Турция
2
1
72 м²
10
Новая элитная резиденция в Эсеньюрте Рады Вам представить новую элитную резиденцию с …
€166,700
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Эсеньюрт, Турция
2
50 м²
15/16
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студ…
€294,887
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Эсеньюрт, Турция
1
15/16
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студ…
€147,444
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эсеньюрт, Турция
3
2
102 м²
Купить Недвижимость в Бахчешехире, Стамбул с Видом на Озеро Купить недвижимость в быстро рас…
€174,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Эсеньюрт, Турция
2
1
70 м²
Купить Недвижимость в Бахчешехире, Стамбул с Видом на Озеро Купить недвижимость в быстро рас…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Эсеньюрт, Турция
2
1
63 м²
11/28
Потрясающие Квартиры в Стамбуле Рядом с Объектами Инфраструктуры. Потрясающие квартиры в Ста…
€81,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом
Эсеньюрт, Турция
4
1
120 м²
5
Новые Недорогие Квартиры в Эсеньюрте, Стамбул. Новые готовые квартиры расположены в Эсеньюрт…
€122,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Эсеньюрт, Турция
3
122 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€295,934
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Эсеньюрт, Турция
2
1
72 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€174,649
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
2
1
114 м²
Проект строится под гарантии EMLAK KONUT. О проекте: состоит из 2 этапа и из 10 блоков се…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, в центре города, с парковка
Эсеньюрт, Турция
2
1
100 м²
4
Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых кли…
€85,612
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Эсеньюрт, Турция
2
1
88 м²
30
Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых кли…
€73,436
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Эсеньюрт, Турция
1
1
88 м²
10/33
Квартиры для идеальной инвестиции в Стамбуле с гарантией арендного дохода 8%, готовые к з…
€94,174
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Эсеньюрт, Турция
1
2
100 м²
16
Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов, …
€98,803
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Эсеньюрт, Турция
3
2
125 м²
10/18
Комнаты: 2+1 Санузел: 2 туалетов 2 ванных Общая площадь: 125м² Жилая площадь кварти…
€301,546
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3
2
Современные и бюджетные апартаменты с видом на город Резиденция предлагает разнообразные …
€99,474
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2
1
Современные просторные апартаменты в Стамбуле Комплекс включает в себя современные апарта…
€181,895
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2
1
Инвестиции в недвижимость класса люкс в Стамбуле Проект включает в себя различные жилые е…
€112,687
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2
1
Резиденции с панорамным видом на город в Стамбуле Строительство включает в себя разнообра…
€205,186
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
2
1
Роскошные квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул Жилые комплексы в Турции включает в себя вс…
€85,625
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом
Эсеньюрт, Турция
1
2
115 м²
Квартиры для продажи в Стамбуле предлагаются в конфигурации с 2 и 3 спальнями среди оживленн…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
4
146 м²
3/3
Просторная квартира 3+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
€385,100
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
3
137 м²
2/2
Просторная квартира 2+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
€316,000
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