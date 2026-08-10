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Квартиры в Силиври, Турция

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четырехкомнатные
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13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 468 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 3 м²
$32,84 млн
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Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
$338,682
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
$576,000
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Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
$322,081
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Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Благодаря качественной инженерии, деталям в дизайне интерьера и экстерьера, а также уникальн…
$559,034
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Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 845 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 506 м²
Достигните более высоких стандартов образа жизни с Ultiplus Residences, удобным и привилегир…
$596,081
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Квартира 1 комната в Силиври, Турция
Квартира 1 комната
Силиври, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 507 м²
Достигните более высоких стандартов образа жизни с Ultiplus Residences, удобным и привилегир…
$597,259
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Силиври, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD –…
$180,000
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