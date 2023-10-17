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Квартиры в Силиври, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Силиври, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Силиври, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция в Силиври Рады Вам представить элитная резиденция с собственной ин…
€202,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Силиври, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Силиври, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 78
Новая резиденция в Силиври Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственно…
€301,000
Квартира 3 комнаты в Bueyuek Kilicli Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Bueyuek Kilicli Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Новая резиденция в Силиври Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственной полн…
€301,000
Квартира 3 комнаты в Bueyuek Kilicli Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Bueyuek Kilicli Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Новая резиденция в Силиври Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собственной полн…
€202,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Силиври, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Силиври, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Проект расположен в Кагытхане, в центре города 1+1 квадрат 70m- 77 m2 180.000 USD –…
€170,544
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