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Квартиры в Умрание, Турция
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26 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Умрание, Турция
3
2
174 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€593,094
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
2
2
119 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€460,241
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Умрание, Турция
1
1
74 м²
34
Первый жилищный проект на Азиатской стороне Стамбула, который был реализован недавно, и откр…
€332,133
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Умрание, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€437,466
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Умрание, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€787,629
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Умрание, Турция
2
1
74 м²
31
Новая элитная резиденция в Умрание Представляем Вашему вниманию новую элитную резиден…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
3
2
112 м²
5/32
Проект расположенный на площади 13.000 м2, комплекс состоит из 6-и жилых блоков, всего 343 к…
€455,496
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
5
2
192 м²
24
Новые Квартиры в Стамбуле с Богатой Инфраструктурой в Умрание. Современные квартиры располож…
€762,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
4
2
169 м²
24
Новые Квартиры в Стамбуле с Богатой Инфраструктурой в Умрание. Современные квартиры располож…
€741,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
3
2
110 м²
24
Новые Квартиры в Стамбуле с Богатой Инфраструктурой в Умрание. Современные квартиры располож…
€461,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
3
1
117 м²
24
Новые Квартиры в Стамбуле с Богатой Инфраструктурой в Умрание. Современные квартиры располож…
€434,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
5
2
255 м²
12
Просторные Квартиры в Умрание, Стамбул с Балконами-Садами. Квартиры в районе Умрание в Стамб…
€935,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
4
2
134 м²
12
Просторные Квартиры в Умрание, Стамбул с Балконами-Садами. Квартиры в районе Умрание в Стамб…
€598,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
3
1
100 м²
12
Просторные Квартиры в Умрание, Стамбул с Балконами-Садами. Квартиры в районе Умрание в Стамб…
€532,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
4
1
105 м²
5/12
Квартира Вторичка в Стамбуле, Подходящая для Гражданства. Предлагаемая на продажу квартира в…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
1
1
42 м²
20
Квартиры в Стамбуле в Новом Комплексе с Охраной. Квартиры расположены в центре района Умрани…
€119,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Умрание, Турция
4
1
164 м²
16
Квартиры в Стамбуле, Умрание, Возле Государственной Больницы. Квартиры в Стамбуле находятся …
€551,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Умрание, Турция
3
1
92 м²
16
Квартиры в Стамбуле, Умрание, Возле Государственной Больницы. Квартиры в Стамбуле находятся …
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Умрание, Турция
4
2
Резиденция с 5-звездочными гостиничными услугами в Стамбуле Какие есть особенности ORYAPA…
€610,276
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
3
2
Домашний офис рядом со Стамбульским финансовым центром Недвижимость включает в себя кварт…
€572,721
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Умрание, Турция
2
73 м²
34
Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция Жилой комплекс …
€410,448
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Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Умрание, Турция
4
136 м²
14
Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция …
€820,000
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Квартира
Умрание, Турция
Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий п…
€262,780
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Квартира
Умрание, Турция
Почему это свойство؟ Здесь вы можете насладиться самыми красивыми достопримечательностями и…
€231,126
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Квартира
Умрание, Турция
Почему это свойство؟ Жизнь в самом сердце живописной природы, в городской местности со мног…
€203,016
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Квартира
Умрание, Турция
Почему это свойство؟ Расположение проекта характерно для азиатской стороны города двух конт…
€43,206
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