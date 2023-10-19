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Квартиры в Умрание, Турция

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26 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€593,094
Квартира 2 спальни в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€460,241
Квартира 1 спальня в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня
Умрание, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 34
Первый жилищный проект на Азиатской стороне Стамбула, который был реализован недавно, и откр…
€332,133
Квартира с видом на море, с видом на горы в Умрание, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Умрание, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€437,466
Квартира с видом на море, с видом на горы в Умрание, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Умрание, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€787,629
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Умрание, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 31
Новая элитная резиденция в Умрание Представляем Вашему вниманию новую элитную резиден…
€350,000
Квартира 2 спальни в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 5/32
Проект расположенный на площади 13.000 м2, комплекс состоит из 6-и жилых блоков, всего 343 к…
€455,496
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 24
Новые Квартиры в Стамбуле с Богатой Инфраструктурой в Умрание. Современные квартиры располож…
€762,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 24
Новые Квартиры в Стамбуле с Богатой Инфраструктурой в Умрание. Современные квартиры располож…
€741,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 24
Новые Квартиры в Стамбуле с Богатой Инфраструктурой в Умрание. Современные квартиры располож…
€461,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 24
Новые Квартиры в Стамбуле с Богатой Инфраструктурой в Умрание. Современные квартиры располож…
€434,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 12
Просторные Квартиры в Умрание, Стамбул с Балконами-Садами. Квартиры в районе Умрание в Стамб…
€935,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 12
Просторные Квартиры в Умрание, Стамбул с Балконами-Садами. Квартиры в районе Умрание в Стамб…
€598,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 12
Просторные Квартиры в Умрание, Стамбул с Балконами-Садами. Квартиры в районе Умрание в Стамб…
€532,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 5/12
Квартира Вторичка в Стамбуле, Подходящая для Гражданства. Предлагаемая на продажу квартира в…
€225,000
Квартира 1 комната с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Умрание, Турция
Квартира 1 комната с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Умрание, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 20
Квартиры в Стамбуле в Новом Комплексе с Охраной. Квартиры расположены в центре района Умрани…
€119,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле, Умрание, Возле Государственной Больницы. Квартиры в Стамбуле находятся …
€551,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле, Умрание, Возле Государственной Больницы. Квартиры в Стамбуле находятся …
€280,000
Квартира 3 спальни в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни
Умрание, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Резиденция с 5-звездочными гостиничными услугами в Стамбуле Какие есть особенности ORYAPA…
€610,276
Квартира 2 спальни в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Домашний офис рядом со Стамбульским финансовым центром Недвижимость включает в себя кварт…
€572,721
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Умрание, Турция
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 34
Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция Жилой комплекс …
€410,448
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Умрание, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Умрание, Турция
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция …
€820,000
Квартира в Умрание, Турция
Квартира
Умрание, Турция
Почему это свойство؟ По данным Forbes, самые высокие стандарты размещения и самый высокий п…
€262,780
Квартира в Умрание, Турция
Квартира
Умрание, Турция
Почему это свойство؟ Здесь вы можете насладиться самыми красивыми достопримечательностями и…
€231,126
Квартира в Умрание, Турция
Квартира
Умрание, Турция
Почему это свойство؟ Жизнь в самом сердце живописной природы, в городской местности со мног…
€203,016
Квартира в Умрание, Турция
Квартира
Умрание, Турция
Почему это свойство؟ Расположение проекта характерно для азиатской стороны города двух конт…
€43,206
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