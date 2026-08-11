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Квартиры в Умрании, Турция

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89 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Reyhan Sokagi, Турция
Квартира 3 комнаты
Reyhan Sokagi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/9
$9,18 млн
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Квартира 1 комната в Умрание, Турция
Квартира 1 комната
Умрание, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$307,000
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Квартира 2 спальни в Senol Gunes Bulvari, Турция
Квартира 2 спальни
Senol Gunes Bulvari, Турция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
İstanbul Breeze
$605,000
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня
Умрание, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Sinpaş Finans Şehir
$530,000
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Квартира 1 комната в Умрание, Турция
Квартира 1 комната
Умрание, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 422 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Умрание, Турция
Квартира 1 комната
Умрание, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
В Project, Ekmeköy, вас ждут большие и функциональные кухни площадью 13 м2 в апартаментах 2+…
Цена по запросу
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Квартира 5 спален в Умрание, Турция
Квартира 5 спален
Умрание, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Westward Residences
$2,78 млн
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Квартира 2 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 2 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 22
Квартиры в охраняемом комплексе рядом с метро в Стамбуле Квартиры расположены в районе Умран…
$421,979
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Квартира 2 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 2 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная ски…
$350,000
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Квартира 2 спальни в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Westward Residences
$618,000
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Квартира 2 спальни в Hamza Yerlikaya Bulvari, Турция
Квартира 2 спальни
Hamza Yerlikaya Bulvari, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В Project, Ekmeköy, вас ждут большие и функциональные кухни площадью 13 м2 в апартаментах 2+…
$455,000
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Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
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Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 2 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 21
Гражданство Турции за инвестиции в недвижимость! Avrupa Residence Oryapark от ведущего за…
$340,000
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Квартира 4 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 4 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 12
Элегантные квартиры с просторным садом в Стамбуле, Умрание Квартиры расположены на азиатской…
$545,682
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Квартира 1 спальня в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня
Умрание, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Расположенные в быстро развивающемся районе Стамбула, эти современные апартаменты предлагают…
$471,142
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Квартира 3 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 16
Квартиры в комплексе с бассейном возле финансового центра в Стамбуле, Умрание Инвестиционные…
$331,803
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Квартира 1 комната в Умрание, Турция
Квартира 1 комната
Умрание, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Умрание, Турция
Квартира 1 комната
Умрание, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Расположенный в одном из самых красивых районов Стамбула, Мимароба и всего в 400 метрах от з…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 12
Инвестиционно привлекательные квартиры рядом с метро в Стамбуле в районе Умрание Умрание на …
$401,045
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Квартира 1 комната в Умрание, Турция
Квартира 1 комната
Умрание, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Sinpaş Finans Şehir
$1,13 млн
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Квартира 3 спальни в Hamza Yerlikaya Bulvari, Турция
Квартира 3 спальни
Hamza Yerlikaya Bulvari, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
В Project, Ekmeköy, вас ждут большие и функциональные кухни площадью 13 м2 в апартаментах 2+…
$520,000
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Квартира 1 спальня в Senol Gunes Bulvari, Турция
Квартира 1 спальня
Senol Gunes Bulvari, Турция
Количество спален 1
Площадь 83 м²
İstanbul Breeze
$300,000
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Квартира 4 спальни в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 422 м²
Westward Residences
$2,73 млн
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Квартира 2 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 2 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 12
Инвестиционно привлекательные квартиры рядом с метро в Стамбуле в районе Умрание Умрание на …
$300,495
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Квартира 1 комната в Умрание, Турция
Квартира 1 комната
Умрание, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Sinpaş Finans Şehir
$693,000
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Квартира 1 комната в Умрание, Турция
Квартира 1 комната
Умрание, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В Project, Ekmeköy, вас ждут большие и функциональные кухни площадью 13 м2 в апартаментах 2+…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 31
Гражданство Турции за инвестиции в недвижимость! Avrupa Residence Oryapark от ведущего за…
$456,000
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Квартира 2 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 2 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 31
Квартиры на продажу рядом со станцией метро в Стамбуле, Умрание Умрание, расположенный на аз…
$445,101
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