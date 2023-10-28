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Квартиры в Аташехир, Турция

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45 объектов найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€568,200
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
€87,400
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€196,600
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с центральным отоплением в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с центральным отоплением
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€199,900
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€163,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аташехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€2,19 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
€1,31 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€275,100
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€422,100
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
€545,400
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
€744,600
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аташехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
€948,600
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
€796,800
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€569,200
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аташехир, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€360,500
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€464,800
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€308,300
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аташехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€2,73 млн
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Аташехир, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€181,200
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Аташехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€531,200
Квартира 2 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с Онлайн-показ в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с Онлайн-показ
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€403,100
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
€474,300
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€327,500
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 113 м²
€488,500
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€369,900
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Аташехир, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€222,900
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€661,600
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€406,400
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Аташехир, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€1,80 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€678,200
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