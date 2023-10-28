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Квартиры в Аташехир, Турция
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45 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Аташехир, Турция
2
1
84 м²
€568,200
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Аташехир, Турция
4
2
316 м²
€87,400
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Аташехир, Турция
2
1
64 м²
€196,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с центральным отоплением
Аташехир, Турция
2
1
60 м²
€199,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
3
2
126 м²
€163,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
5
4
350 м²
€2,19 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
4
3
223 м²
€1,31 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
2
1
65 м²
€275,100
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
3
2
100 м²
€422,100
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
4
2
141 м²
€545,400
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
5
1
184 м²
€744,600
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
5
3
216 м²
€948,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
4
2
157 м²
€796,800
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
3
1
93 м²
€569,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
2
1
61 м²
€360,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Аташехир, Турция
3
1
87 м²
€464,800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Аташехир, Турция
2
1
59 м²
€308,300
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
5
3
350 м²
€2,73 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
2
1
95 м²
€181,200
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с парковка
Аташехир, Турция
4
2
117 м²
€531,200
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с видеонаблюдением, с Онлайн-показ
Аташехир, Турция
3
1
78 м²
€403,100
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
4
1
137 м²
€474,300
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аташехир, Турция
3
2
110 м²
€327,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
4
4
113 м²
€488,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
3
1
77 м²
€369,900
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
2
1
50 м²
€222,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
4
2
180 м²
€661,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
3
1
135 м²
€406,400
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
6
2
300 м²
€1,80 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Аташехир, Турция
4
2
132 м²
€678,200
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