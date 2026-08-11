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Квартиры в Аташехире, Турция

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77 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$277,614
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$422,756
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Квартира 4 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Аташехире рядом с Финансовым центром Стамбула и станцией метро Аташехир, располож…
$1,64 млн
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Квартира 3 комнаты в Ibrahim Muteferrika Caddesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Ibrahim Muteferrika Caddesi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3/8
$6,28 млн
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Площадь 263 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни
Аташехир, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Nova Ataşehir
$764,485
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 5 спален в Аташехир, Турция
Квартира 5 спален
Аташехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
Nova Ataşehir
$1,59 млн
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
$1,60 млн
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Проект Lush City состоит из 8 блоков с 7 этажами на земельной площади 25,247 м2. Проект имее…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Аташехир, Турция
Квартира 1 спальня
Аташехир, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Nova Ataşehir
$479,881
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Квартира 4 спальни в Аташехир, Турция
Квартира 4 спальни
Аташехир, Турция
Количество спален 4
Площадь 242 м²
V Istanbul
$1,12 млн
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Harbour 24 родилась из идеи открытия концепции «дома, близкого к жизни».Семейная жизнь совре…
$410,000
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Квартира 4 спальни в Аташехир, Турция
Квартира 4 спальни
Аташехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Nova Ataşehir
$1,51 млн
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Квартира 1 спальня в Аташехир, Турция
Квартира 1 спальня
Аташехир, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Vision Elite
$510,000
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Квартира 4 спальни в Аташехир, Турция
Квартира 4 спальни
Аташехир, Турция
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Tuna park Ataşehir
$901,000
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Harbour 24 родилась из идеи открытия концепции «дома, близкого к жизни».Семейная жизнь совре…
$650,000
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни
Аташехир, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Nova Ataşehir
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни
Аташехир, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
V Istanbul
$695,000
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Аташехире рядом с Финансовым центром Стамбула и станцией метро Аташехир, располож…
$529,334
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Квартира 2 спальни в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни
Аташехир, Турция
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Tuna park Ataşehir
$460,000
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Квартира 1 комната в Аташехир, Турция
Квартира 1 комната
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни
Аташехир, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Cityscape Bayview
$470,000
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Квартира 3 спальни в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни
Аташехир, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 364 м²
Vision Elite
$1,67 млн
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