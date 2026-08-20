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Квартиры в Сакарьей, Турция

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Кайнарджа
4
Сердиван
3
Квартира Удалить
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13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
$5,23 млн
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 1 м²
$2,67 млн
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Квартира 4 комнаты в Сердиван, Турция
Квартира 4 комнаты
Сердиван, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Квартиры с круглосуточной охраной и бассейном в Сакарье, Сердиван Район Сердиван в Сакарье и…
$177,212
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DD CO DEDD CO DE
Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 2 м²
$1,86 млн
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Квартира 4 комнаты в , Турция
Квартира 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 м²
Этаж 5/5
$2,79 млн
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 753 м²
$4,07 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
$2,27 млн
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 323 м²
$3,00 млн
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 1 м²
$2,67 млн
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 315 м²
$1,27 млн
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Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 218 м²
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 850 м²
Этаж 3/4
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
$3,86 млн
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Параметры недвижимости в Сакарьей, Турция

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