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Квартиры в Сакарья, Турция

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1 объект найдено
Квартира под аренду в Мраморноморский регион, Турция
Квартира под аренду
Мраморноморский регион, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Наш проект является первым проектом крупнейшей в мире студенческой управляюще…
€55,637

Параметры недвижимости в Сакарья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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