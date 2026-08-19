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Квартиры в Тузле, Турция

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23 объекта найдено
Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Не хотели бы вы занять свое место в самом элегантном и выдающемся регионе Стамбула? Мы с гор…
$214,000
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Терраса Пыльная башня возвышается в Картале, самом элитном месте Анатолийской стороны, с сад…
$1,24 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 комнаты в Тузла, Турция
Квартира 2 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 2
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Терраса Пыльная башня возвышается в Картале, самом элитном месте Анатолийской стороны, с сад…
$545,000
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Тузла, Турция
Квартира 2 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Терраса Пыльная башня возвышается в Картале, самом элитном месте Анатолийской стороны, с сад…
$780,000
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Тузла, Турция
Квартира 2 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
В этом проекте вас всегда ожидает сохранение мира в вашей семье, безопасная и доступная жизн…
$341,156
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 144 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 45
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Hastane Sokagi, Турция
Квартира 5 комнат
Hastane Sokagi, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 3/3
$16,86 млн
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Квартира в 10 Cadde, Турция
Квартира
10 Cadde, Турция
Площадь 335 м²
$8,43 млн
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
В этом проекте вас всегда ожидает сохранение мира в вашей семье, безопасная и доступная жизн…
$294,624
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
В этом проекте вас всегда ожидает сохранение мира в вашей семье, безопасная и доступная жизн…
$504,219
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 55
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Не хотели бы вы занять свое место в самом элегантном и выдающемся регионе Стамбула? Мы с гор…
$340,000
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Тузла, Турция
Квартира 1 комната
Тузла, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Проект расположен в самом центре Стамбула, на дороге E5, в 950 метрах от здания суда Чаглаян…
$171,049
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Квартира 3 комнаты в Тузла, Турция
Квартира 3 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивные апартаменты с великолепным видом на пристань В великолепных блоках комплекса…
$300,000
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Комната 3 комнаты в Тузла, Турция
Комната 3 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$184,000
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Комната 2 комнаты в Тузла, Турция
Комната 2 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$128,000
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Комната 4 комнаты в Тузла, Турция
Комната 4 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$572,000
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