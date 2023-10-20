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Квартиры в Газиосманпаша, Турция

двухкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Газиосманпаша, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Газиосманпаша, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 11
Стильные Квартиры с Богатой Инфраструктурой в Газиосманпаша. Квартиры для инвестиций располо…
€380,000
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом в Газиосманпаша, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом
Газиосманпаша, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/4
Квартиры в Новом Жилом Доме в Стамбуле, Газиосманпаша. Квартиры находятся в районе Газиосман…
€151,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Газиосманпаша, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Газиосманпаша, Турция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 10
Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турц…
€371,790
Квартира 2 спальни в Газиосманпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Газиосманпаша, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость с современной семейной концепцией в Стамбуле Недвижимость состоит из элегант…
€228,234
Квартира в Газиосманпаша, Турция
Квартира
Газиосманпаша, Турция
Почему это свойство؟ Проект богат своим историческим наследием. Он расположен в Газиосманпа…
€126,469
Квартира в Газиосманпаша, Турция
Квартира
Газиосманпаша, Турция
Почему это свойство؟ Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, та…
€42,165
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