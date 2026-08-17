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Квартиры в Газиосманпаше, Турция

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12 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Saya Ocagi Caddesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Saya Ocagi Caddesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 14
Квартиры в новом проекте с инвестиционным потенциалом в Стамбуле, Газиосманпаша Газиосманпаш…
$280,439
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Квартира 4 комнаты в Газиосманпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Газиосманпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 11
Квартиры на продажу рядом со станцией метро в Стамбуле, Газиосманпаша Квартиры расположены в…
$340,081
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Квартира 2 комнаты в 11102 Sokak, Турция
Квартира 2 комнаты
11102 Sokak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
ЦенаКвартира, 1+1, 57m², €171,388Квартира, 2+1, 78m², €232,287Квартира, 3+1, 97m², €263,607Д…
$197,918
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Квартира 3 комнаты в Газиосманпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газиосманпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 11
Квартиры на продажу рядом со станцией метро в Стамбуле, Газиосманпаша Квартиры расположены в…
$265,436
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Квартира 2 комнаты в Saya Ocagi Caddesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Saya Ocagi Caddesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 14
Квартиры в новом проекте с инвестиционным потенциалом в Стамбуле, Газиосманпаша Газиосманпаш…
$175,355
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Квартира 2 комнаты в Газиосманпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газиосманпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 11
Квартиры на продажу рядом со станцией метро в Стамбуле, Газиосманпаша Квартиры расположены в…
$195,322
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Saya Ocagi Caddesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Saya Ocagi Caddesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 14
Квартиры в новом проекте с инвестиционным потенциалом в Стамбуле, Газиосманпаша Газиосманпаш…
$230,191
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Квартира 3 комнаты в Газиосманпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газиосманпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 10
Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турц…
$391,707
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Квартира 2 комнаты в Karanfil Sokagi, Турция
Квартира 2 комнаты
Karanfil Sokagi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 7 675 м²
Этаж 5/12
Почему выбирают этот проект?🔷 Для инвесторов:Стратегическое расположение: Расположен прямо р…
$195,000
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Квартира 3 комнаты в Газиосманпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газиосманпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Видео квартир вышлем по запросу. Представляем вашему вниманию квартиры в комплексе Novi B…
$210,000
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Квартира 3 комнаты в 408 Venezia Mega Outlet, Турция
Квартира 3 комнаты
408 Venezia Mega Outlet, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/21
Почему выбирают этот проект?🔷 Для инвесторов:Высокий спрос на аренду: расположен в известном…
$210,000
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Квартира 3 комнаты в Газиосманпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газиосманпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость с современной семейной концепцией в Стамбуле Недвижимость состоит из элегант…
$244,573
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