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Квартиры в Зейтинбурну, Турция
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23 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
2
2
110 м²
1/3
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Комплекс расположен прям…
€594,613
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
2
2
122 м²
Благодаря удобному расположению в Стамбуле, наряду с историческим районом города, Зейтинбурн…
€389,070
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Зейтинбурну, Турция
2
1
73 м²
12
Новая резиденция в Зейтинбурну Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собств…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Зейтинбурну, Турция
3
1
112 м²
12
Масштабная элитная резиденция в Зейтинбурну Представляем Вашему вниманию масштабную э…
€624,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
3
1
91 м²
6
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€520,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Зейтинбурну, Турция
2
1
70 м²
5/17
Благодаря удобному расположению в Стамбуле, наряду с историческим районом города, Зейтинбурн…
€420,101
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
6
3
332 м²
18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€4,21 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
5
3
208 м²
18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€1,96 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
4
2
227 м²
18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€2,05 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
4
2
164 м²
18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€1,32 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
3
2
134 м²
18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€1,29 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
3
2
133 м²
18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€1,17 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Зейтинбурну, Турция
6
2
236 м²
13
Квартиры в Комплексе с Торговым Центром в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в европе…
€1,35 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Зейтинбурну, Турция
5
2
209 м²
13
Квартиры в Комплексе с Торговым Центром в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в европе…
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Зейтинбурну, Турция
4
2
160 м²
13
Квартиры в Комплексе с Торговым Центром в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в европе…
€868,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Зейтинбурну, Турция
3
2
109 м²
13
Квартиры в Комплексе с Торговым Центром в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в европе…
€583,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Зейтинбурну, Турция
2
1
68 м²
13
Квартиры в Комплексе с Торговым Центром в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в европе…
€417,000
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
4
3
280 м²
Исторические отреставрированные лофты в Зейти Имея славную историю, этот проект имее…
€2,09 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Зейтинбурну, Турция
4
176 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€730,692
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Зейтинбурну, Турция
3
133 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€460,241
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Зейтинбурну, Турция
2
73 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€303,664
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Зейтинбурну, Турция
3
2
96 м²
5/16
Дом с видом на море в самом престижном проекте в Стамбуле Квартира со вторых рук с п…
€493,455
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Квартира 1 спальня
Зейтинбурну, Турция
2
1
Современный проект недвижимости в центре Стамбула Проект состоит из роскошных и просторны…
€269,988
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