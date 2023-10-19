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Квартиры в Зейтинбурну, Турция

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23 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Комплекс расположен прям…
€594,613
Квартира 2 спальни в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни
Зейтинбурну, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Благодаря удобному расположению в Стамбуле, наряду с историческим районом города, Зейтинбурн…
€389,070
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Зейтинбурну, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция в Зейтинбурну Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собств…
€220,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 12
Масштабная элитная резиденция в Зейтинбурну Представляем Вашему вниманию масштабную э…
€624,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 6
Новая элитная резиденция в Зейтинбурну Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€520,000
Квартира 1 спальня в Зейтинбурну, Турция
Квартира 1 спальня
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/17
Благодаря удобному расположению в Стамбуле, наряду с историческим районом города, Зейтинбурн…
€420,101
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Количество этажей 18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€4,21 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€1,96 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Количество этажей 18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€2,05 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€1,32 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€1,29 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 18
Квартиры в Стамбуле в Окружении Природы и Моря. Инновационные квартиры расположены в районе …
€1,17 млн
Квартира 5 спален с балконом, с парковка в Зейтинбурну, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Комплексе с Торговым Центром в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в европе…
€1,35 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Комплексе с Торговым Центром в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в европе…
€1,06 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Комплексе с Торговым Центром в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в европе…
€868,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Комплексе с Торговым Центром в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в европе…
€583,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Зейтинбурну, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Комплексе с Торговым Центром в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в европе…
€417,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Зейтинбурну, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Исторические отреставрированные лофты в Зейти   Имея славную историю, этот проект имее…
€2,09 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€730,692
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€460,241
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города в Зейтинбурну, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€303,664
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Зейтинбурну, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/16
Дом с видом на море в самом престижном проекте в Стамбуле   Квартира со вторых рук с п…
€493,455
Квартира 1 спальня в Зейтинбурну, Турция
Квартира 1 спальня
Зейтинбурну, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Современный проект недвижимости в центре Стамбула Проект состоит из роскошных и просторны…
€269,988
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