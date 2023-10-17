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Квартиры в Башискеле, Турция

Pasadag Mahallesi
6
Sahil Mahallesi
5
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15 объектов найдено
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Kazandere, Турция
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Kazandere, Турция
Комнаты 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
€1,60 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Kazandere, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Kazandere, Турция
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция Резиденция ра…
€177,877
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Karadenizliler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Karadenizliler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, …
€169,157
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€353,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€328,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€294,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€179,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€256,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€190,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€157,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€152,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€122,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€105,000
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
€217,100

Типы недвижимости в Башискеле

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Башискеле, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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