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Квартиры в Ускюдар, Турция

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60 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфрастру…
€536,000
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфрастру…
€690,000
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфрастру…
€837,000
Квартира 6 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 6 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 403 м²
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфрастру…
€1,66 млн
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфрастру…
€1,06 млн
Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Новая элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€1,37 млн
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Новая элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€1,68 млн
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 242 м²
Новая элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€1,70 млн
Квартира 6 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 6 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Новая элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€1,97 млн
Квартира 6 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 6 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 421 м²
Новая элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€2,74 млн
Квартира 7 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 7 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 494 м²
Новая элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€3,55 млн
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 277 м²
Элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственной…
€875,000
Квартира 2 спальни в Ускюдар, Турция
Квартира 2 спальни
Ускюдар, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс премиум класса расположен в районе Ченгелькёй (Ускюдар) - самый элитный район…
€456,600
Квартира 2 спальни в Ускюдар, Турция
Квартира 2 спальни
Ускюдар, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Жилой комплекс премиум класса расположен в районе Аджибадем - самый ценный район Азиатский с…
€580,262
Квартира 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Ускюдар, Турция
Квартира 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Количество этажей 4
Новая элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию новую элитную резиде…
€2,26 млн
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Ускюдар, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной п…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Ускюдар, Турция
Квартира 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Количество этажей 68
Элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собст…
€725,000
Квартира 1 спальня в Ускюдар, Турция
Квартира 1 спальня
Ускюдар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 2/10
Жилой комплекс премиум класса расположен в престижной центральной части Стамбула на азиатско…
€428,062
Квартира 1 спальня в Ускюдар, Турция
Квартира 1 спальня
Ускюдар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/7
Жилой комплекс премиум класса расположен в районе Аджибадем - самый ценный район Азиатский с…
€418,550
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Уникальным Видом на Море в Стамбуле, Ускюдар. Квартиры с видом на море расположен…
€424,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€1,31 млн
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 321 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€1,21 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ускюдар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€770,000
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфрастру…
€1,06 млн
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфрастру…
€837,000
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфрастру…
€690,000
Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Новая резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфрастру…
€536,000
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 293 м²
Новая элитная резиденция в Ускюдаре Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€2,26 млн
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 237 м²
Элитная резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной полной …
€1,80 млн
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Элитная резиденция в Ускюдаре Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной полной …
€1,20 млн
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