Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Кагытхане
  5. Квартиры

Квартиры в Кагытхане, Турция

однокомнатные
13
двухкомнатные
20
трехкомнатные
7
Квартира В архив
Очистить
49 объектов найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€345,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 10
Новый комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной…
€588,500
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Новый малоэтажный комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый малоэтажны…
€390,000
Квартира 1 спальня с крытой парковкой, с консьержем, с бильярдным столом в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с крытой парковкой, с консьержем, с бильярдным столом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собствен…
€439,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Новая элитная резиденция в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию новую элитную резид…
€650,000
Квартира 1 спальня с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Кагытхане, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 10
Элитный комплекс в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собствен…
€320,000
Квартира 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 11
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€255,000
Квартира 3 спальни с сауной, с тренажерным залом, с консьержем в Кагытхане, Турция
Квартира 3 спальни с сауной, с тренажерным залом, с консьержем
Кагытхане, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 13
Новый комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраст…
€737,900
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Количество этажей 15
Новый комплекс в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной…
€272,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собстве…
€306,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Проекте Семейного Типа в Кягытхане, Стамбул. Квартиры на продажу расположены в Ст…
€513,000
Квартира 2 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новом Доме с Охраной в Стамбуле. Готовые к заселению квартиры в стамбульском райо…
€151,000
Квартира 1 спальня с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новом Доме с Охраной в Стамбуле. Готовые к заселению квартиры в стамбульском райо…
€112,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Кагытхане, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Кагытхане, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Кягытхане, Стамбул в Первоклассном Зеленом Комплексе. Квартиры в Стамбуле располо…
€1,42 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Стамбуле Среди Социальных Объектов в Кягытхане. Отличные квартиры находятся в пре…
€228,000
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Стамбуле Среди Социальных Объектов в Кягытхане. Отличные квартиры находятся в пре…
€175,000
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 15
Элитная Недвижимость на Шоссе E-5 в Стамбуле, Кягытхане. Современные квартиры расположены в …
€452,000
Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Кагытхане, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 9
Современные Квартиры в Крупном Комплексе в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в Кягыт…
€526,000
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 9
Современные Квартиры в Крупном Комплексе в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в Кягыт…
€407,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 15
Современные Квартиры в Хорошем Месте Кягытхане в Стамбуле. Новые квартиры расположены в Кягы…
€278,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 5
Элитная Недвижимость в 50 м от Станции Метро в Кягытхане. Жилой проект расположен в Стамбуле…
€645,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 5
Элитная Недвижимость в 50 м от Станции Метро в Кягытхане. Жилой проект расположен в Стамбуле…
€367,000
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Кагытхане, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Кагытхане, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Количество этажей 10
Просторные Квартиры с Видом на Лес в Кягытхане, Стамбул. Роскошные квартиры в Стамбуле с вид…
€1,74 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Кагытхане, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кагытхане, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 10
Просторные Квартиры с Видом на Лес в Кягытхане, Стамбул. Роскошные квартиры в Стамбуле с вид…
€1,46 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Кагытхане, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кагытхане, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 10
Просторные Квартиры с Видом на Лес в Кягытхане, Стамбул. Роскошные квартиры в Стамбуле с вид…
€1,13 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 10
Просторные Квартиры с Видом на Лес в Кягытхане, Стамбул. Роскошные квартиры в Стамбуле с вид…
€1,09 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 13/15
Роскошная Квартира для Инвестиций в Стамбуле, Кягытхане. Квартира со стильным дизайном распо…
€165,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Центре Кягытхане. Недвижимость в Стамбуле расположена …
€1,03 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Центре Кягытхане. Недвижимость в Стамбуле расположена …
€574,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Квартира 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Центре Кягытхане. Недвижимость в Стамбуле расположена …
€433,000
Realting.com
Перейти