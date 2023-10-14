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Квартиры в Кагытхане, Турция
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49 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
2
1
57 м²
10
Новый элитный комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
3
1
122 м²
10
Новый комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной…
€588,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Кагытхане, Турция
2
1
70 м²
4
Новый малоэтажный комплекс в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новый малоэтажны…
€390,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с крытой парковкой, с консьержем, с бильярдным столом
Кагытхане, Турция
2
1
81 м²
11
Новая резиденция в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собствен…
€439,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
3
2
138 м²
Новая элитная резиденция в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию новую элитную резид…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Кагытхане, Турция
1
1
47 м²
10
Элитный комплекс в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собствен…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кагытхане, Турция
3
1
53 м²
11
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с сауной, с тренажерным залом, с консьержем
Кагытхане, Турция
4
2
170 м²
13
Новый комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраст…
€737,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кагытхане, Турция
3
87 м²
15
Новый комплекс в Кягыхтане Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной…
€272,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
3
1
87 м²
4
Новая резиденция в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собстве…
€306,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Кагытхане, Турция
3
2
126 м²
8
Квартиры в Проекте Семейного Типа в Кягытхане, Стамбул. Квартиры на продажу расположены в Ст…
€513,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
3
1
61 м²
4
Квартиры в Новом Доме с Охраной в Стамбуле. Готовые к заселению квартиры в стамбульском райо…
€151,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с центральным отоплением, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
2
1
52 м²
4
Квартиры в Новом Доме с Охраной в Стамбуле. Готовые к заселению квартиры в стамбульском райо…
€112,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Кагытхане, Турция
4
2
186 м²
8
Квартиры в Кягытхане, Стамбул в Первоклассном Зеленом Комплексе. Квартиры в Стамбуле располо…
€1,42 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
3
1
91 м²
14
Квартиры в Стамбуле Среди Социальных Объектов в Кягытхане. Отличные квартиры находятся в пре…
€228,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
2
1
65 м²
14
Квартиры в Стамбуле Среди Социальных Объектов в Кягытхане. Отличные квартиры находятся в пре…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
3
1
110 м²
15
Элитная Недвижимость на Шоссе E-5 в Стамбуле, Кягытхане. Современные квартиры расположены в …
€452,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
4
1
152 м²
9
Современные Квартиры в Крупном Комплексе в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в Кягыт…
€526,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
3
1
119 м²
9
Современные Квартиры в Крупном Комплексе в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в Кягыт…
€407,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
2
1
87 м²
15
Современные Квартиры в Хорошем Месте Кягытхане в Стамбуле. Новые квартиры расположены в Кягы…
€278,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
4
2
134 м²
5
Элитная Недвижимость в 50 м от Станции Метро в Кягытхане. Жилой проект расположен в Стамбуле…
€645,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
2
1
70 м²
5
Элитная Недвижимость в 50 м от Станции Метро в Кягытхане. Жилой проект расположен в Стамбуле…
€367,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Кагытхане, Турция
6
3
269 м²
10
Просторные Квартиры с Видом на Лес в Кягытхане, Стамбул. Роскошные квартиры в Стамбуле с вид…
€1,74 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кагытхане, Турция
5
3
207 м²
10
Просторные Квартиры с Видом на Лес в Кягытхане, Стамбул. Роскошные квартиры в Стамбуле с вид…
€1,46 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кагытхане, Турция
4
2
172 м²
10
Просторные Квартиры с Видом на Лес в Кягытхане, Стамбул. Роскошные квартиры в Стамбуле с вид…
€1,13 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кагытхане, Турция
3
2
130 м²
10
Просторные Квартиры с Видом на Лес в Кягытхане, Стамбул. Роскошные квартиры в Стамбуле с вид…
€1,09 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
2
1
80 м²
13/15
Роскошная Квартира для Инвестиций в Стамбуле, Кягытхане. Квартира со стильным дизайном распо…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
4
2
265 м²
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Центре Кягытхане. Недвижимость в Стамбуле расположена …
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
3
2
118 м²
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Центре Кягытхане. Недвижимость в Стамбуле расположена …
€574,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
2
1
81 м²
Квартиры в Комплексе с Охраной 24/7 в Центре Кягытхане. Недвижимость в Стамбуле расположена …
€433,000
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