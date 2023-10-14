ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Эюпсултан
Квартиры
Квартиры в Эюпсултан, Турция
однокомнатные
7
двухкомнатные
22
трехкомнатные
6
четырехкомнатные
4
Квартира
Очистить
61 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 комнаты
Эюпсултан, Турция
3
1
108 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€610,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
4
1
186 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€950,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
4
1
215 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€1,14 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Эюпсултан, Турция
5
1
266 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Эюпсултан, Турция
6
1
324 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€1,58 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эюпсултан, Турция
2
1
70 м²
2/6
Видео квартиры вышлем по запросу. Акция! 2 квартиры 2+1 ха 440.000 USD. Подходит для Граж…
€228,300
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
5
2
180 м²
4
Стильные Квартиры в Бутик-Комплексе в Эюпсултане, Стамбул. Стильные квартиры в Стамбуле нахо…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
4
1
129 м²
4
Стильные Квартиры в Бутик-Комплексе в Эюпсултане, Стамбул. Стильные квартиры в Стамбуле нахо…
€226,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
3
1
88 м²
10
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Стамбуле, Эюпсултан. Квартиры расположены в районе …
€226,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с рестораном
Эюпсултан, Турция
2
1
66 м²
7
Новый элитный комплекс в Эюпсултане Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Эюпсултан, Турция
3
1
101 м²
5
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Представляем Вашему вниманию новую элитную рези…
€851,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Эюпсултан, Турция
3
2
108 м²
1/5
Комплекс расположен макрорайоне Гоктюрк который относится к району Эюп. Проект имеет общу…
€562,188
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
6
2
301 м²
9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€975,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
5
2
243 м²
9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€475,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
4
2
136 м²
9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€322,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
3
2
105 м²
9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
3
2
113 м²
5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
2
1
90 м²
5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€396,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
4
2
193 м²
13
Квартиры с Открытыми Балконами в Стамбуле. Недвижимость находится в проекте недалеко от шосс…
€548,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
3
2
106 м²
13
Квартиры с Открытыми Балконами в Стамбуле. Недвижимость находится в проекте недалеко от шосс…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
5
2
220 м²
19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€576,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
4
2
180 м²
19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€498,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
3
1
145 м²
19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€335,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
2
1
85 м²
19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€283,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Эюпсултан, Турция
3
1
98 м²
11
Современная Недвижимость Рядом с Метро в Эюпсултане, Стамбул. Недвижимость в Эюпсултане, Ста…
€241,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Эюпсултан, Турция
2
1
83 м²
11
Современная Недвижимость Рядом с Метро в Эюпсултане, Стамбул. Недвижимость в Эюпсултане, Ста…
€207,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
4
2
157 м²
10
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Современные квартиры находятся…
€397,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
3
2
122 м²
10
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Современные квартиры находятся…
€271,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
2
1
80 м²
10
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Современные квартиры находятся…
€184,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эюпсултан, Турция
4
2
105 м²
8
Квартиры в Проекте с Круглосуточной Охраной в Стамбуле, Эюп. Квартиры в Стамбуле расположены…
€429,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL