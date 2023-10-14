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Квартиры в Эюпсултан, Турция

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61 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€610,000
Квартира 4 комнаты в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€950,000
Квартира 4 комнаты в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€1,14 млн
Квартира 5 комнат в Эюпсултан, Турция
Квартира 5 комнат
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 266 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€1,40 млн
Квартира 6 комнат в Эюпсултан, Турция
Квартира 6 комнат
Эюпсултан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 324 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€1,58 млн
Квартира 2 спальни в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни
Эюпсултан, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/6
Видео квартиры вышлем по запросу. Акция! 2 квартиры 2+1 ха 440.000 USD. Подходит для Граж…
€228,300
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры в Бутик-Комплексе в Эюпсултане, Стамбул. Стильные квартиры в Стамбуле нахо…
€330,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры в Бутик-Комплексе в Эюпсултане, Стамбул. Стильные квартиры в Стамбуле нахо…
€226,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Стамбуле, Эюпсултан. Квартиры расположены в районе …
€226,000
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с рестораном в Эюпсултан, Турция
Квартира 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с рестораном
Эюпсултан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Новый элитный комплекс в Эюпсултане Представляем Вашему вниманию новый элитный компле…
€400,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Представляем Вашему вниманию новую элитную рези…
€851,000
Квартира 2 спальни в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/5
Комплекс расположен макрорайоне Гоктюрк который относится к району Эюп. Проект имеет общу…
€562,188
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 301 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€975,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€475,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€322,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€255,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€405,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€396,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Открытыми Балконами в Стамбуле. Недвижимость находится в проекте недалеко от шосс…
€548,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 13
Квартиры с Открытыми Балконами в Стамбуле. Недвижимость находится в проекте недалеко от шосс…
€350,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€576,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€498,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€335,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 19
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе в Стамбуле, Эюп. Комплекс, построенный на участке 45…
€283,000
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 11
Современная Недвижимость Рядом с Метро в Эюпсултане, Стамбул. Недвижимость в Эюпсултане, Ста…
€241,000
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 11
Современная Недвижимость Рядом с Метро в Эюпсултане, Стамбул. Недвижимость в Эюпсултане, Ста…
€207,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 10
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Современные квартиры находятся…
€397,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 10
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Современные квартиры находятся…
€271,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 10
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Современные квартиры находятся…
€184,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Проекте с Круглосуточной Охраной в Стамбуле, Эюп. Квартиры в Стамбуле расположены…
€429,000
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