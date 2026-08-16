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Квартиры в Эюпе, Турция

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267 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 3
Площадь 405 м²
Сегодня первый день вашей новой жизни.Просто идеальное время для знакомства с особыми возмож…
$1,44 млн
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Квартира 2 спальни в Эюп, Турция
Квартира 2 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
NevHaliç
$276,000
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Квартира 2 спальни в Эюп, Турция
Квартира 2 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Meridia Suites
$708,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Те, кто любит современность и классику, живет и чувствует себя особенным, находясь в центре …
$1,96 млн
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Первые шаги к привилегированной жизни сделаны в Project, который состоит из 493 квартир, 27 …
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Проект Blue Gaze состоит из 166 квартир на площади 6300 квадратных метров. Типы квартир варь…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Эюп, Турция
Квартира 4 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 4
Площадь 314 м²
Ozak Duyu
$1,31 млн
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Квартира 5 спален в Эюп, Турция
Квартира 5 спален
Эюп, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Charleston Tower
$2,57 млн
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 5/8
Готовые квартиры в комплексе рядом с метро в Стамбуле, Алибейкёй Квартиры расположены в Алиб…
$240,396
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Квартира 4 спальни в Эюп, Турция
Квартира 4 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 4
Площадь 419 м²
The Maybird
$1,93 млн
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Квартира 3 спальни в Эюп, Турция
Квартира 3 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Prive Kemer
$1,25 млн
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Счастливая жизнь ждет вас в новом центре Бахчешехира, на перекрестке многих транспортных аль…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 4 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 12
Квартиры в жилом комплексе в центре района Эюпсултан в Стамбуле Современные квартиры находят…
$851,359
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Вы не можете получить достаточно удобства жизни на E5 в этом проекте, который выходит на син…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Nexus Eyüp состоит из удобных и практичных апартаментов 1+1, 2+1 и 3+1 с балконами. Все квар…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 159 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Являясь одним из самых инновационных инвестиционных фондов недвижимости в Турции с точки зре…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Эюп, Турция
Квартира 3 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
NevHaliç
$436,000
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 102 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Те, кто любит современность и классику, живет и чувствует себя особенным, находясь в центре …
$1,41 млн
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 4 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на город в современном проекте в центре района Алибейкёй в Эюпсултане, Стам…
$451,128
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Квартира 5 спален в Эюп, Турция
Квартира 5 спален
Эюп, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Vanilya Residence
$650,000
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Квартира 2 спальни в Эюп, Турция
Квартира 2 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Stellar Heights
$225,000
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 79 м²
Почему этот проект?С одной стороны, пристань для яхт, где вы можете воспользоваться уникальн…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Эюп, Турция
Квартира 4 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 4
Площадь 283 м²
Charleston Tower
$2,08 млн
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