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Квартиры в Пендике, Турция

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151 объект найдено
Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Vier Istanbul, возвышающийся в Умрание, новом центре инвестиций, предоставляет вам все преим…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Пендик, Турция
Квартира 1 спальня
Пендик, Турция
Количество спален 1
Площадь 70 м²
splendor of pendik
$165 000
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Квартира 2 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 2 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 10
Квартиры в охраняемом жилом комплексе в Пендике, Стамбул Пендик – один из быстроразвивающихс…
$159 937
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 2 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Вас приглашают в привилегированную жизнь в Капитолий Батышехир, где лучшие инвестиционные во…
$358 167
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Пендик, Турция
Квартира 4 спальни
Пендик, Турция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Nefis Residence
$167 314
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Vier Istanbul, rising in Ümraniye, a new investment center, provides you with all the advant…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 3 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 13
Роскошные квартиры в комплексе с богатым оснащением в Бахчелиэвлере, Стамбул Квартиры распол…
$668 932
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
$401 707
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Квартира 3 спальни в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни
Пендик, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Privasol Bahçelievler
$825 000
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Пендик, Турция
Квартира 4 спальни
Пендик, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
splendor of pendik
$690 000
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Древний эгейский ветерок трогает вашу душу и приносит новый образ жизни, украшенный оригинал…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Пендик, Турция
Квартира 2 спальни
Пендик, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Privasol Bahçelievler
$670 000
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
$500 661
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Квартира 2 комнаты в Пендик, Турция
Квартира 2 комнаты
Пендик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Площадь 251 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Leylak Sokagi, Турция
Квартира 3 комнаты
Leylak Sokagi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/7
$6,16 млн
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Hayirli Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
Hayirli Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/9
$6,63 млн
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Стремясь к совершенству с его уникальным дизайном и архитектурой, Astra Tower раскрывает инн…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Пендик, Турция
Квартира 5 комнат
Пендик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 13
Роскошные квартиры в комплексе с богатым оснащением в Бахчелиэвлере, Стамбул Квартиры распол…
$1,55 млн
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Вы можете наслаждаться комфортом района с преимуществами Стамбула в этом проекте, который ра…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Нет таких проектов, которые предлагают вид на море, вид на лес и вид на город, как те, кто н…
$989 000
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Квартира 3 спальни в Пендик, Турция
Квартира 3 спальни
Пендик, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
splendor of pendik
$280 000
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Квартира 4 спальни в Пендик, Турция
Квартира 4 спальни
Пендик, Турция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Stylus Life
$860 572
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Arch Renaissance - это проект из 124 квартир от 1+1 до 4+2 на участке площадью 7800 квадратн…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Пендик, Турция
Квартира 4 спальни
Пендик, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Soul Residence
$358 772
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Квартира 1 комната в Пендик, Турция
Квартира 1 комната
Пендик, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Gozdagi Caddesi, Турция
Квартира 3 спальни
Gozdagi Caddesi, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Grand Vision
$350 000
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