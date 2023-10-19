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Квартиры в Пендик, Турция
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23 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Пендик, Турция
3
2
130 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Масштабный проект, не им…
€332,133
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Пендик, Турция
5
1
294 м²
Новые Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Рядом с Аэропортом. Квартиры в Стамбуле расположе…
€754,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Пендик, Турция
4
1
137 м²
Новые Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Рядом с Аэропортом. Квартиры в Стамбуле расположе…
€358,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Пендик, Турция
3
1
85 м²
Новые Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Рядом с Аэропортом. Квартиры в Стамбуле расположе…
€244,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Пендик, Турция
2
1
65 м²
Новые Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Рядом с Аэропортом. Квартиры в Стамбуле расположе…
€172,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Пендик, Турция
4
2
115 м²
2/7
Квартиры в Стамбуле, Пендик, в Комплексе с Охраной 24/7. Квартиры с 3 спальнями и дополнител…
€171,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Пендик, Турция
4
2
115 м²
7
Квартиры в Стамбуле, Пендик, в Комплексе с Охраной 24/7. Квартиры с 3 спальнями и дополнител…
€161,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Пендик, Турция
3
1
87 м²
7
Квартиры в Стамбуле, Пендик, в Комплексе с Охраной 24/7. Квартиры с 3 спальнями и дополнител…
€151,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с парковка
Пендик, Турция
6
2
220 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€651,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
5
2
142 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€429,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
5
2
176 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€421,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
4
2
110 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€295,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
4
2
120 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€268,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
3
1
85 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€212,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Пендик, Турция
3
1
75 м²
Современные Квартиры в Элитном Комплексе в Стамбуле. Современные квартиры в Пендике, Стамбул…
€181,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пендик, Турция
4
2
160 м²
10
Квартиры с Видом на Острова в Комплексе у Моря в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле с видом на мо…
€869,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пендик, Турция
3
2
128 м²
10
Квартиры с Видом на Острова в Комплексе у Моря в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле с видом на мо…
€778,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пендик, Турция
4
90 м²
15
Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, С…
€306,322
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пендик, Турция
4
2
160 м²
1/5
Наш проект предлагает вам роскошный образ жизни в элитном районе Курткой в азиатской части С…
€653,827
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пендик, Турция
2
1
Просторные и уютные квартиры в Стамбуле Уютные пространства включают крытый/открытый басс…
€160,560
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пендик, Турция
3
1
Роскошные квартиры с видом на зелень в Стамбуле Demir Garden, центральное расположение ко…
€201,178
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Квартира 2 спальни
Пендик, Турция
3
2
Семейная резиденция с видом на море в Стамбуле Комплекс предлагает просторные апартаменты…
€201,225
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Квартира с Spalni
Пендик, Турция
СТАМБУЛЬСКАЯ АЗИАТСКАЯ СТОРОНА К ОСТРОВАМ ПРИНЦЕССЫ SKY-296 имеет 7000 кв.м. земельного уча…
€192,637
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